Экология и экономика в плюсе

Природоохранные мероприятия по улучшению экологической обстановки в Красноярске за счет закрытия малых котельных были разработаны специалистами «КрасКома» совместно с инженерами Красноярской теплотранспортной компании (входит в структуру СГК). Закрытие устаревших городских теплоисточников позволило исключить суммарный выброс вредных веществ в атмосферу на две тысячи тонны, что положительно повлияло на экологическую обстановку не только в Советском и Центральном районах, но и всего города в целом. В отопительный сезон 2017/2018 годов на всех десяти краскомовских котельных сожгли 49,4 тыс. тонн угля, из них более 86% или 42,7 тыс. тонн – на первой и второй. В процессе производства тепловой энергии здесь создавалось более 3 тыс. тонн золошлаковых отходов. На малой котельной № 3 сжигали 4,6 тыс. тонн угля, а затем вывозили на полигон 370 тонн золы.

В рамках мероприятий «Краскома» на левобережных очистных сооружениях погасили мазутную котельную. Она была построена вместе с очистными в 1969 году по заказу КрАЗа и Красноярского завода тяжелых экскаваторов и работала только на обогрев производственных и бытовых помещений. В качестве топлива здесь использовали газ метан, который выделялся в специальных устройствах – метантенках – в процессе брожения жидких органических отходов. В конце 80-х годов левобережные очистные сооружения передали в муниципальную собственность, метантенки уже были частично разрушены газовой коррозией. Их дальнейшая эксплуатация представляла угрозу для обслуживающего персонала, поэтому выработка газа метана была прекращена, а котельную полностью перевели на топочный мазут.

Стоит отметить, что закрытие малоэффективных котельных и перевод на централизованные источники энергии являются составляющей частью комплекса мероприятий по улучшению экологической ситуации в Красноярске, которые содержатся в Экологической хартии Красноярского края.

По данным краевого Министерства экологии, в нашем городе сохраняется возможность для замещения ещё 27 малых котельных и, как следствие, снижения валовых выбросов 10,8 тыс. тонн. Но главное, отмечают экологи, это не снижение объема, а уменьшение числа вредных источников, непосредственно влияющих на жизнь и здоровье красноярцев из-за низких труб.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Гончеров, генеральный директор компании «КрасКом»:

- Решение о закрытии мазутной котельной было принято еще два года назад. За это время был разработан план мероприятий по её замещению на мощности Красноярской ТЭЦ-3, расположенной по соседству с очистными. В помещении котельной мы построили индивидуальный тепловой пункт, в который поступает теплоноситель от теплоэлектростанции, оснащенной современным природоохранным оборудованием. Напомню, что совместно со специалистами СГК мы уже вывели из эксплуатации три угольных теплоисточника, которые потребляли порядка 85 процентов от общего объема угля, сжигаемого за год на краскомовских котельных, и, естественно, выбрасывали в атмосферу больше двух тысяч тонн пыли и других взвешенных веществ. Сегодня закрыт четвертый теплоисточник, который также оказывал негативное воздействие на окружающую среду. Таким образом, на сегодняшний день четыре устаревших теплоисточника «КрасКома» больше не дымят и небо над ними стало чище, а предприятие получило экономию затрат.