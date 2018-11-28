Ледовые катки 2018-2019 в Красноярске: дата открытия, расписание, цены на билеты

В краевом центре наконец установились стабильные минусовые температуры, это позволило обеспечить горожан одним из любимых развлечений зимы – ледовыми катками. «Комсомольская правда-Красноярск» выяснила, сколько стоит «прокатиться с ветерком», взять в аренду или поточить собственные коньки

Остров Татышев

Адрес: остров Татышев, восточная сторона

Цена: со своими коньками - 80 рублей (дети до 7 лет бесплатно), прокат – 110 рублей/час

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 23:00

Остров Отдыха

Адрес: слева от Центрального стадиона

Цена: со своими коньками - взрослый — 100 рублей; дети до 14 лет — 50 рублей (дети до 7 лет бесплатно), прокат - 100 рублей/час

Режим работы: будни — с 16.00 до 22:00, выходные — с 12.00 до 22:00

«Центральный парк»

Адрес: улица Карла Маркса, 151.Телефон: 221-10-69

Цена: прокат - 80 рублей в час, дети до 7 лет – бесплатно. Вход: 100 рублей

Режим работы: понедельник – среда 18:30 – 22:00, суббота, воскресенье 16:00 - 22:00

Каток на набережной

Адрес: нижний ярус левобережной набережной

Цена: со своими коньками: взрослый — 50 рублей, детям — 40 рублей (7-14 лет), до 7 лет-бесплатно, прокат: 80 рублей/час

Режим работы: будни с 14.00 до 22.00, выходные с 10.00 до 22.00

Крытый ледовый дворец "Арена Север"

Адрес: ул. 9 мая, 74, телефон: 205-05-34; 223-51-50

Цена: за вход взрослый – 150 рублей, детский – 50 рублей; прокат коньков 120рублей; заточка коньков 150 рублей

Режим работы: расписание постоянно меняется, информацию необходимо уточнять по телефону или на сайте

Каток в Ветлужанке

Адрес: Гусарова, 56

Цена: со своими коньками - 50 рублей, прокат: 100 рублей/час — взрослые, 80 рублей в час — детям

Режим работы: в понедельник и четверг выходные, вторник, среда, пятница — с 19.00 до 22:00. Выходные — с 15.00 до 21:00

Массовые катания в ледовом дворце «Рассвет»

Адрес: Высотная ул., 2а, телефон: 8 (391) 202-21-20

Цена: со своими коньками - для взрослых – 120 рублей/час, для детей до 14 лет – 60 рублей/час; прокат - для взрослых – 80 рублей/час, для детей до 14 лет – 60 рублей/час.

Режим работы: по субботам и воскресеньям с 17.45 до 18.45; с 19.00 до 20.00.

Стадион «Рассвет»

Адрес: Высотная, 2 л, строение 1; телефон: 8 (391) 290-04-10

Цена: со своими коньками 30 рублей – дети, 50 рублей – взрослые, дети до 7 лет (в сопровождении родителей) и пенсионеры – бесплатно; 100 рублей в час (взрослые), 80 рублей (дети)

Режим работы: вторник – пятница 16.00 – 22.00; суббота – воскресенье 12.00 – 22.00

Каток «Универс»

Адрес: Корнеева, 50

Цена: со своими коньками 80 рублей— взрослые, 50 рублей — дети до 12 лет (пенсионеры и дети до 7 лет бесплатно); прокат: 120 рублей (кататься можно столько, сколько душе угодно, время не ограничено)

Режим работы: в понедельник — выходной, со вторника по пятницу с 18.00 до 22:00. Выходные — с 12.00 до 22:00

Каток в Ветлужанке

Адрес: ул. Гусарова, 56, телефон: 212-76-70

Цена: со своими коньками 50 рублей, прокат 100 рублей/час взрослые, 80 рублей/час дети

Режим работы: понедельник, четверг – выходной; вторник, среда, пятница – 19:00-22:00; выходные – 15:00-21:00

Стадион «Красный Яр»

Адрес: ул. Маерчака, 57а, телефон: 221-87-65

Цена: проката коньков нет, вход 74 рубля взрослым, 37 рублей детям (до 14 лет), заточка коньков 85 рублей

Режим работы: понедельник – выходной, вторник-пятница с 17:00 до 21:00, выходные – с 14:00 до 21:00

Каток в парке им. Гагарина

Адрес: пр. Свободный 34/3

Цена: вход бесплатный, проката коньков нет

Режим работы: каждый день до 23:00

Каток спорткомплекса "Вавиловский"

Адрес: пер. Вузовский, 16,

Цена: вход бесплатный, прокат коньков 100 рублей/час

Фанпарк «Бобровый лог»

Адрес: Сибирская ул., 92, телефон: 8 (391) 256-86-86

Цена: со своими коньками цена за 2 часа 120 рублей — для взрослых, 80 рублей — для детей до 14 лет; прокат: 60 рублей за 2 часа + залог за каждую пару — 550 рублей

Режим работы: выходные и праздничные дни — с 12.00 до 20:00

Парк «Сады Мечты»

Адрес: улица 78 Добровольческой бригады, 14и; телефон: 8 (391) 259-24-49

Цена: прокат бесплатный, платить нужно только за сам вход на каток 250 рублей— взрослый билет, 150 рублей — для детей до 17 лет (дети до 3 лет бесплатно)

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21:00

Стадион «Металлург»

Адрес: ул. Новгородская, 5; телефон: 224-38-66

Цена: вход 80 рублей; прокат коньков 150 рублей

Режим работы: понедельник-пятница 16:00-22:00, выходные 12:00-22:00