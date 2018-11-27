Ка украсят Красноярск к Новому году 2019: новая иллюминация, елки и огромные горки

Конец ноября, а значит на носу главный праздник страны – Новый год-2019. Комсомольская правда-Красноярск выяснила, как наш город украсят к Новому году.

Театральная площадь

Вот уже второй год на площади перед красноярским театром Оперы и балета в канун нового года развернется «Белая ярмарка». Здесь горожане традиционно могут зайти в торговые домики и приобрести подарки для своих близких (от живых ёлок до украшений со всего мира и варенья), зайти в лавочку с фермерскими продуктами.

Кстати, к вопросу питания «на месте» организаторы подошли весьма внимательно. Основные принципы – качество и разнообразие. Здесь будут блинчики, пончики, вьетнамская кухня, супы в стаканчиках, жареные пельмени и даже каштаны, традиционный шашлык, плов, и, конечно, кофемашины.

Несомненная «фишка» этого года – первый в истории города каток прямо у театра оперы и балета. Удачное освещение и вид вокруг делают из него так называемую «инсталокацию». Здесь же предусмотрено теплое помещение для переодевания и прокат коньков.

Также краснорцев ждет домик Деда Мороза, у бревенчатого строения всегда выстраиваются толпы родителей и детей, которых развлекают аниматоры.

На верхнем ярусе площади традиционно будет стоять сцена, которая в этом году будет теплой как для артистов, так и для зрителей – прямо перед ней организаторы установят камины. Развлекать горожан будут как артисты кавер-групп так и духовой оркестр. Главная идея организаторов – каждый час человек может прийти на площадь и каждый час здесь будет новый концерт.

Помимо этого на одной из главных площадей города установят иглу, в котором будет находиться чайный бар, где гости за минимальную сумму могут выпить стаканчик горячего напитка и спрятаться от ветра.

Одно из нововведений, которое поначалу может показаться странным – парк аттракционов. Как уверяют организаторы, несмотря на сибирские холода эта площадка будет пользоваться завидной популярностью, по их словам установят именно те карусели, что позволят максимально комфортно чувствовать себя на холоде и кататься без всяких неудобств. К слову, всего аттрацкионов будет 7, как экстремальных, которые предсмотрены специально для взрослых, так и для детей.

Куда же без горки? В этом году ледяной спуск на театральной площади претендует на звание самого большого в городе. Длина Царь-горы составит 115 метров. Из-за того, что в прошлом году у вершины собирались довольно большие очереди, решено было увеличить число скатов – их будет 3.

Торжественное открытие ёлки (которая в этом году, к слову, переехала с острова Татышев) намечено на 20 декабря, работать площадки будут до 13 января, прямо до Старого Нового года.

Кстати, 31 декабря в полночь на площади планируется настоящее торжество. Будут работать все локации и точки с едой, горожане на огромном экране смогут посмотреть новогоднее обращение президента.

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Остров Татышев

По традиции главной елкой города становится дерево на острове Татышев. В этом году все не так просто, красноярская красавица станет самой высокой в стране – 55 метров, высота у основания – 20 метров, вес - 65 тонн. Сейчас металлические конструкции уже устанавливают, работа идет полным ходом. К слову украшена елка будет тоже непросто – светящимися элементами с двадцатью режимами работы, а также игрушками с антивандальным покрытием. Размещено дерево, как всегда, в восточной части острова. Открытие планируется 26 декабря.

Темой ледового городка станет «Светопритяжение», основная идея – путешествие по Сибири. На острове появится зеркальный тоннель, волшебный лес, лабиринт. Также не обойдут вниманием одно из традиционных зимних развлечений - 16 ледовых горок для детей и взрослых. Длина самой большой – около 100 метров. Особенностью станут не только размеры, но и то, что так называемы ледяной аттракцион будет подсвечиваться изнутри.

Площадь Революции

В этом году еще одному месту в центре города уделено особое внимание. Парк Света –нововведение и основа концепции оформления площади Революции к Новому году-2019. Световые конструкции вместо ледового городка, световой тоннель, место для селфи, а также множество огней – все это станет украшением площади.

Парк Света состоит из нескольких локаций. Центральная часть – ёлка, которая переехала с Театральной площади. Высота новогоднего дерева – 22 метра. Украшено оно будет огнями и гирляндами, которые будут тянуться в виде шатра от макушки ели по всей территории.

В западной части будет располагаться световой тоннель, представляющий собой светящийся коридор из арок, пройдя его можно набрести на уже другую локацию – место для фото в виде большой звезды.

На правой стороне площади разобьют сквер влюбленных, здесь деревья и кустарники подсветят разноцветными огнями, на аллее установят декоративные элементы из букв, которые складываются в слово «любовь».

Также на площади предусмотрено «Поле множества огней» (много маленьких лампочек на земле) и Аллея Желаний.

К слову, все локации доступны для маломобильных граждан. По словам пресс-секретаря департамента горхозяйства Светлана Трушкова работы планируется завершить к 20 декабря.

Сквер Чернышевского

Одна из трёх главных ёлок Центрального района будет располагаться в обновленном благоустроенном сквере Чернышевского. Новогодняя площадка в микрорайоне Покровском будет выполнена в теме Универсиады-2019. Ориентировочно открытие состоится 24-26 декабря