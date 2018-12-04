«Когда на улице -40»: красноярцы катаются на велосипеде и снимают селфи с заснеженными ресницами

В Красноярский край нагрянули жгучие холода. Уже вчера, 3 декабря, термометры зашкаливало за отметку минус 30. А на севере того больше, там все минус 40! И это, как вы понимаете. не предел.

- Стужа лютая, - обсуждают в соцсетях пользователи. – Ну, так что же здесь аномального – на дворе декабрь.

Кстати, залечь в холода на диван, чтобы носа не показывать на улицу – для многих не вариант. Вот и в Дудинке на днях сняли лихо раскатывающего по улицам велосипедиста. Понятно, что мужчина экипирован по погоде. Но мороз-то – в воздухе аж дымка стоит!

- На улице -42, суровая Дудинка. Так люди развлекаются по выходным в воскресенье, - рассказывают за кадром авторы видео.

Дудинка. Велосипед. -42. ..

«Морозокатун», респект! А этот кадр сделала девушка из Енисейска. Здесь тоже вчера не припекало – минус 40.

- Для кого адская стужа, а для кого – повод сделать селфи с заснеженными ресницами, - комментят в соцсетях. – Эффектно, в стиле «девушка Мороз!».

В стиле Девушка Мороз. Фото: телеканал "Енисей".

За предоставленное видео благодарим паблик ВелоНорильск.