Папа вырастил сына, а сын построил дом... на 3D-принтере

Проект инициирован и реализуется в нашем крае благотворительным фондом СГК - «Согреваем сердца» совместно с партнером - интерактивным музеем науки «Ньютон Парк».

Напомним, этим летом впервые в нашем городе была открыта научная школа «Учёные будущего». Больше 300 заявок получили организаторы. После многоступенчатого отбора 48 школьников на две недели были приглашены в эко-кемпинг «Солнечный». Много теории, еще больше практики, с утра до ночи думали, считали, чертили, паяли, делали и защищали проекты. Ракета? Да! Стратостат? Легко!

- Работа с одаренной молодежью - отдельное стратегическое направление работы энергохолдинга, - говорит Анастасия Дьякова, заместитель директора Красноярского филиала СГК. - Эффект от летней школы превзошел наши ожидании. Мы увидели высокие результаты образовательной деятельности, большой интерес и родителей, и детей, увидели их готовность заниматься не только летом, но и в течение года. Поэтому новый проект «MakerSpace - Ученые Будущего» стал логическим продолжением летней школы, и сегодня мы готовы подвести итоги первой смены: 20 новых «Ученых будущего» уже прошли обучение, придумали, выполнили проекты и готовы их представить экспертной комиссии. Приглашаем «Комсомолку» на защиту проектов.

Анастасия Дьякова. Фото: архив СГК

Принимаем приглашение!

Чему здесь учат

В первую очередь в «Ученых Будущего» развивают творческое и конструкторское мышление, в форме проектной деятельности прививая интерес к физике, программированию, микроэлектронике и 3D-прототипированию. Занятия здесь не такие, как в школе. И не потому, что предметы или учителя в традиционной школе скучные, а просто нет такого в программе. В «Ученых будущего» - четыре актуальных направления:

- Два по языкам программирования, 3D-моделирование и печать - это полностью инженерное направление и программирование под android - написание приложений, - уточняет Антон Шарыпов, генеральный директор «Ньютон Парка».

Антон Шарыпов. Фото: архив СГК

Обучающий курс состоит из двух блоков. Первый - это базовые знания по программированию и микроэлектронике, которые важны в современных профессиях. Эти знания - живые. Используя их, можно научиться создавать полезные для общества продукты. Этим и занимаются наши ученики во втором блоке, выполняя проектные задания.

Авторские куклы и дом для папы

Защита выпускников школы «Ученые будущего» проходит в Красноярском научном центре СО РАН Академгородка. Символично. В зале - экспертная комиссия, ученики, некоторые для торжественности момента в белых рубашках и красных галстуках, одноклассники - пришли «болеть», наставники, они волнуются не меньше подопечных, родители с фотокамерами наготове - не упустить момент.

Открывает защиту Анастасия Кулачкова, одинадцатиклассница школы №148.

Ее проект «Шарнирная кукла» и экспертам, и публике симпатичен. Куклы, созданные при помощи 3D-печати, - технология новая, перспективная, за ней будущее, большой простор для авторских идей. Анастасия признается, что работа с шарнирами была сложная и кропотливая, но трёхмерная печать занятие удивительно интересное.

- В школе таких знаний нам не дают. И, кстати, если раньше я хотела поступать в вуз на специальность, связанную с программированием, то сейчас всерьез задумалась над 3D-моделированием, - говорит Анастасия.

Защита проектов. Фото: архив СГК

В том, что будущее именно за 3D-моделированием, уверен и Никита Назаров. Никита выбрал себе проект бюджетного домостроения, а идея родилась в семье.

- Мой папа сейчас готовит проект с каркасными домами, и я решил сделать ему 3D-модель, а себе - проект. Каркасный дом, который станет бюджетным для производства и может попасть на рынок Красноярска. Моделирование - это сила! Можно развиваться в разных направлениях, в анимации, в компьютерной индустрии.

Родители Никиты, Виктор и Мария, пришли поддержать сына на защите. По словам папы, инженерное мышление заметили рано, хорошо чертил, конструировал. Там, где другие работали с Лего неделю, мальчик справлялся за пару часов.

- Сейчас у нас другая задача, - смеется мама, - вытащить из-за компьютера. Хочу сказать, что проект - колоссальный, нестандартным образом пробуждает у детей интерес к науке и технотворчеству. Плюс важно и участие энергетиков в проекте: когда Никита съездил на экскурсию на предприятия СГК, его картина мира, представление об инженерных науках изменились.

Школьник признается, что его увлечение моделингом большая заслуга преподавателя школы «Ученые будущего» - Константина Кистерского. Кадры решают все? Советский девиз и сейчас актуален. Константин - магистр Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ, известный молодой ученый, разработчик технологии 3D печати биоимплантатов из остеоиндуцирующих полимеров на основе объёмных моделей скелета. Неувидивительно, что такой наставник может вдохновлять. На вопрос «Почему решил принять участие в школе» Константин отвечает, что нравиться делиться опытом и видеть как это затягивает:

- Мне бы хотелось вырастить новое поколение, чтобы как можно больше людей стало такими же заинтересованными в моделинге, как и я. Я хотел бы, чтобы в глазах детей зажегся маленький огонёк, который перерастёт в огонь любви к моделированию и печати. Моделинг не заканчивается 3D-моделированием. Можно моделировать персонажей компьютерных игр, можно моделировать дома и стать архитектором. Сейчас у школьников есть возможность выбирать направление, которым они будут заниматься в будущем. Раз они пришли в «Ученых будущего», на наш курс, значит у них в душе и в сердце – маленький 3D-принтер, которые «печатает» их желания.

Экспертная комиссия принимает решение. Фото: архив СГК

Будет желание, появится стремление учиться дальше, стать инженером, ученым. Это и есть главная задача организаторов школы

- Теплоэнергетики заинтересованы, чтобы те города, в которых работают наши предприятия, были благополучны, чтобы развивались наука, техника, прогресс, - говорит Анастасия Дьякова. - Чтобы ребята, которые учатся в школах, в том числе и в «Ученых будущего», выбрали инженерные специальности в вузах, остались работать в крае.

Идею организаторов разделяют преподаватели. Знакомьтесь, Алексей Волков - преподаватель направления Androidcoding, инженер вычислительных машин, систем, комплексов и сетей, ведет проект «Социальная и транспортная карта Красноярского края». Принял приглашение преподавать в «Ученых будущего», потому что ему небезразлична судьба города и есть понимание, как нужно растить кадры, будущих активных членов IT сообщества Красноярского края.

Самые разные разработки представили школьники экспертной комиссии, каждый решает ту или иную проблему: от незаконных врезок в нефтепроводы (Александра Бариловская, лицей №7) до снижения цены автомобильных деталей с помощью аналогов, сделанных на 3D-принтере (Боржонов Ростислав, 10 класс, школа 145). Кстати, эксперты поддержали идею проекта Ростислава, приведя пример технологии 3D печати, которые используются в машинах класса люкс серии Aurus – именно в таком автомобиле российский президент передвигается в заграничных поездках.

«Что надеть?»

Не менее интересные проекты представили школьники и по другим направлениям. Пару примеров? Много вопросов у аудитории вызвали работы модуля Аndroidcoding. И это неудивительно, все мы пользуемся приложениями, которые делают нашу жизнь проще и увлекательнее. Так, семиклассник гимназии №13 Егор Шарыпов представил проект «Ньютон Парк Гид», функциональное и готовое к работе приложение: в отсутствии экскурсовода оно «расскажет» посетителям музея об экспонатах - получить эту дополненную реальность можно, просто сканируя QR-код.

Приложение под названием «Что надеть» представил восьмиклассник школы №153 Степан Журавлев. Его разработка призвана помочь пользователю выбрать одежду по погоде за окном, быстро и технологично. Аудитории было любопытно, может ли приложение помочь компоновать одежду с учетом модных тенденций, Степан обещал подумать над задачей. Степан увлечен программированием, в нем сочетаются его любимые предметы – математика и информатика.

«Приложение для активной деятельности неактивных людей» предложил экспертам и зрителям в зале, большинство из которых проводит большую часть дня за компьютером, десятиклассник школы №144 Денис Мачулин. Программа советует и «записывает» несложные физические упражнения. Публика оценила идею и стильный дизайн разработки.

Танковый триалотон, японские кроссворды и… «Котоняня»

Константин Разводовский, девятиклассник школы №23, презентовал проект «Японские кроссворды» и с ним стал победителем в направлении C++ + Arduino. Отличная штука для любителей головоломок и ретроконсолей. На суд экспертам будущий ученый представил полностью готовый, работающий мини-прибор - экран, электронная начинка, джойстик. Перемещая курсор по заданному цифровому коду, нужно воссоздать на экране загаданное изображение. От игры - к игре - задания усложняются.

3D-модель каркасного дома

В направлении Python + Raspberry PI и экспертам, и публике понравился Иван Гусев с проектом «Танковый триатлон» - красивая и емкая идея, и в целом получилось вполне законченное «произведение», которое оценят любители захватывающих игр.Танки Ивана, соединенные с мини-компьютерами, могут шустро передвигаться, у них есть датчики света, лазерное оружие, система считывает урон, определяя, уничтожен танк или только подбит.

Идеи для современного, чистого, «умного» мегаполиса представил тандем Елены Чагариной, десятиклассницы лицея №12, и Ярослава Мардарьева из колледжа радиоэлектроники и информационных технологий. Их разработка энергосберегающих фонарей и мусорных контейнеров, которые при полном заполнении отправляют сигнал диспетчерам на пульт, показалась зрителям жизнеспособной, а экспертам - социальной и перспективной.

Улыбки и овации вызвал проект «Котоняня» десятиклассника лицея №9 Сергея Чанчикова. Его устройство, как выразился сам автор, позволяет «миллионам котов не умереть с голоду, пока хозяева в школе или на работе». «Котоняня» насыпает дозированно корм, раз в четыре часа, наливает воду, а если кот хулиганит, «воспитывает» его слабым током.

– Это не больно, не бойтесь, - успокаивает Сергей, - но неприятно!

КОНКРЕТНО

«Ученые будущего» - это

1. Рython + Raspbеrry PI

Обучение программированию на одном из самых быстроразвивающихся и востребованных языков Python и интеграция полученных знаний в собственный проект на основе одноплатного компьютера Raspberry PI.

2. C++ + Arduino

Обучение основам робототехники и микроэлектроники. В основе – умение программировать на языке С++ используя платформу Arduino для реализации собственного проекта.

3. Аndroid coding

На этом направлении школьники научаться писать свои уникальные приложения для смартфонов или планшетов, используя язык JAVA

4. 3D modeling + 3D printing

Здесь изучают основы объёмного моделирования и 3D-печати, получая базовые навыки практической работы с полигональным редактором и 3D-принтером, нюансы технологии аддитивной печати.

12 занятий, бессонные ночи, что в итоге? Собственные проекты!

Знай наших!

После непродолжительного, но бурного обсуждения экспертная комиссия назвала имена победителей. Поздравляем!

3D modeling +3D printing - Назаров Никита, 8 класс лицея №7, проект «Макет для визуализации технологии возведение каркасных домов».

Android coding - Шарыпов Егор, 7 класс, гимназия №13, проект «Ньютон Парк Гид».

Python + Raspberry PI - Гусев Иван с проектом «Танковый триатлон».

C++ + Arduino - Разводовский Константин, 9 класс школы №23, проект проект «Японские кроссворды».

НА ЗАМЕТКУ

Образовательный проект «Ученые будущего» - продолжение одноименной летней научной школы. Все занятия для участников, прошедших конкурсный отбор — бесплатны. Проект организован и поддерживается благотворительным фондом «СГК — Согреваем сердца». В общей сложности в этом году «Учеными будущего» стали 128 человек.