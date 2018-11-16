2018-11-16T10:09:50+03:00
Общество

Новогодние корпоративы 2019 в Красноярске: куда пойти и сколько стоит

Несколько вариантов как проводить год весело в компании своих коллег: выбираем место для новогоднего корпоратива в Красноярске в 2019 году
Оля ГНОЕВСКАЯ
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Где в Красноярске провести новогодний корпоратив 2019?Где в Красноярске провести новогодний корпоратив 2019?Фото: Олег УКЛАДОВ
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До наступления самого любимого праздника страны осталось чуть больше месяца, но уже сейчас во многих заведениях города с трудом можно найти свободную дату для корпоратива. «Комсомольская правда»-Красноярск выяснила, где можно провести новогодний корпоратив 2019 в Красноярске.

КОНКРЕТНО

Ресторан «Максимиллианс»

Где: ул. Партизана Железняка, 17, ТК «Ньютон», тел.: +7 (391) 258-01-88

Цена за персону: 3200 рублей

Ресторан-пивоварня «Biergarten»

Где: ул. Елены Стасовой, 43, тел.: +7 (391) 200-12-16

Цена за персону: от 2500 рублей

Цена выкупа зала: от 625000 рублей

RV Bar

Где: пр. Мира 45г, тел.: 8 (391) 215-00-01

Цена за персону: от 3500 рублей

Circus Concert Hall

Где: Высотная 35а/1, тел.: +7 (983) 508-55-50

Цена за персону: от 2500 рублей

The Mods

Где: ул. Авиаторов, 19, тел.: (391)215-30-70

Цена места за столом:

Депозит 2500/чел — стандарт

Депозит 4000/чел — ВИП

Депозит 5000/чел — ВИП 12

Ресторан «Rasputin»

Где: Взлетная, 50А, тел.: 285-04-81

Цена за персону: 4 000 рублей

Цена за закрытие всего зала: в выходные дни от 500 000 рублей, будние дни от 350 000 рублей

Город развлечений «Сибирская Венеция»

Где: 12 км авто-трассы Красноярск-Железногорск, Сельсовет Бархатовский, Красноярский край, тел. : 8 (800) 700-70-60

Цена за персону: 3000 рублей

Ресторан «Иоанидис»

Где: ул. Копылова, 74, тел.: 2-440-760, 2-430-700

Цена за персону: от 3500 рублей

Банкетный зал «Усадьба холл»

Где: ул. им Академика Вавилова 2д, стр.1, тел.: +7 (3912) 86-08-00

Цена: с воскресенья по среду средний чек от 1200 рублей, в пятницу и субботу от 1500, в четверг скидка на все меню 10%

Гриль-бар «Огонь и лед»

Где: Кирова, 19, тел.: 266-00-06, 266-00-08

Цена за персону: от 1500

Ресторан & караоке «Паваротти»

Где: Взлетная ул., 7, тел.: 8 (391) 272-55-05

Цена: депозит от 3000 рублей

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