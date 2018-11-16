Новогодние корпоративы 2019 в Красноярске: куда пойти и сколько стоит
До наступления самого любимого праздника страны осталось чуть больше месяца, но уже сейчас во многих заведениях города с трудом можно найти свободную дату для корпоратива. «Комсомольская правда»-Красноярск выяснила, где можно провести новогодний корпоратив 2019 в Красноярске.
КОНКРЕТНО
Ресторан «Максимиллианс»
Где: ул. Партизана Железняка, 17, ТК «Ньютон», тел.: +7 (391) 258-01-88
Цена за персону: 3200 рублей
Ресторан-пивоварня «Biergarten»
Где: ул. Елены Стасовой, 43, тел.: +7 (391) 200-12-16
Цена за персону: от 2500 рублей
Цена выкупа зала: от 625000 рублей
RV Bar
Где: пр. Мира 45г, тел.: 8 (391) 215-00-01
Цена за персону: от 3500 рублей
Circus Concert Hall
Где: Высотная 35а/1, тел.: +7 (983) 508-55-50
Цена за персону: от 2500 рублей
The Mods
Где: ул. Авиаторов, 19, тел.: (391)215-30-70
Цена места за столом:
Депозит 2500/чел — стандарт
Депозит 4000/чел — ВИП
Депозит 5000/чел — ВИП 12
Ресторан «Rasputin»
Где: Взлетная, 50А, тел.: 285-04-81
Цена за персону: 4 000 рублей
Цена за закрытие всего зала: в выходные дни от 500 000 рублей, будние дни от 350 000 рублей
Город развлечений «Сибирская Венеция»
Где: 12 км авто-трассы Красноярск-Железногорск, Сельсовет Бархатовский, Красноярский край, тел. : 8 (800) 700-70-60
Цена за персону: 3000 рублей
Ресторан «Иоанидис»
Где: ул. Копылова, 74, тел.: 2-440-760, 2-430-700
Цена за персону: от 3500 рублей
Банкетный зал «Усадьба холл»
Где: ул. им Академика Вавилова 2д, стр.1, тел.: +7 (3912) 86-08-00
Цена: с воскресенья по среду средний чек от 1200 рублей, в пятницу и субботу от 1500, в четверг скидка на все меню 10%
Гриль-бар «Огонь и лед»
Где: Кирова, 19, тел.: 266-00-06, 266-00-08
Цена за персону: от 1500
Ресторан & караоке «Паваротти»
Где: Взлетная ул., 7, тел.: 8 (391) 272-55-05
Цена: депозит от 3000 рублей