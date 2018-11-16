Куда звонить красноярцам, если во дворе гололед

Толстый слой снега, потепление, а затем резкое похолодание привели к тому, что улицы Красноярска превратились в настоящий каток. За последние два дня горожане все чаще жалуются на состояние пешеходных дорожек, тротуаров и дворовых территорий, а некоторым даже «посчастливилось» получить травмы.

По этому поводу накануне в микрорайоне «Солнечном» первый заместитель главы города Владислав Логинов провел выездное совещание. «Комсомольская правда»-Красноярск побывала на встрече с чиновником, где выяснила ответы на наиболее популярные вопросы о поддержании дворов краевого центра в надлежащем состоянии.

Как оценивается состояние дворов и их уборка на данный момент?

Пока нельзя вынести окончательный вердикт, потому что работы еще продолжаются, правда в неполном объеме. В каждом дворе работает дворник, применяются противогололедные материалы. Пешеходные зоны очищаются полностью (этим, к слову, занимаются управляющие компании), также пора внедрять механизированную уборку, ручным трудом с толстым слоем льда не справиться. В целом замглавы назвал ситуацию «удовлетворительной», управляющие компании отреагировали своевременно, причем не только в центральном районе, но и в таком отдаленном, как, например, Солнечный, но работы еще много.

Как контролируется работа управляющих компаний?

Помимо выездных совещаний представителей мэрии, районные администрации также принимают жалобы от граждан. После чего глава района должен принять соответствующие меры в отношении управляющей компании. У последних, к слову, существует минимальный перечень зимних работ, утвержденный федеральным законодательством , в котором указаны четкие даты и ежедневный режим уборки дворовых территорий. Проще говоря, как только образовался снежный покров или корка льда – дворник тут же должен отреагировать, а не ждать завтрашнего дня.

Возможно ли «наказать» управляющую компанию»?

По словам Владислава Логинова, возможно и нужно. Если компания не принимает надлежащих решений после обращения граждан в районную администрацию, то тут же приглашается на заседание административной комиссии мэрии, где ей выносят штраф, который для юридического лица далеко не маленький, поэтому таком случае гораздо проще грамотно организовать свою работу.

На данный момент комиссия выносит штрафы еженедельно, их точный размер пока не называется.

Адреса и телефоны районных администраций Красноярска

Центральный район - пр. Мира, 63; тел. 8 (391) 227-38-76

Советский - ул. Партизана Железняка, 36; 8 (391) 220-19-86

Железнодорожный - ул. Ленина, 160; 8 (391) 265-23-72

Ленинский - ул. Юности, 11А; 8 (391) 264-19-26

Октябрьский - Высотная ул., 15; 8 (391) 247-01-10

Кировский - ул. Вавилова, 56; 8 (391) 265-77-29

Свердловский - ул. 60 лет Октября, 46; 8 (391) 261-98-90

Березовский - ул. Центральная, 19; 8 (391) 752-13-15