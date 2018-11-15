Мальчик, украденный цыганами, не смог жить с родными, а отшельник из землянки стал барменом

За их историями следила вся страна: дети-маугли, оставшиеся без присмотра, семьи или родного дома, годами были оторваны от нормального мира. Их находили, спасали, передавали родственникам или соцслужбам, пытались научить жить обычной жизнью. Как сложилась дальнейшая судьба найденышей? «Комсомолка» вспомнила самые громкие случаи.

Оджан из землянки работает официантом

История Оджана Наумкина прогремела пять лет назад. Мальчик жил на Алтае в лесной землянке вместе с родителями-эзотериками и впервые вышел к людям, когда ему исполнилось 20 лет, в 2013 году. У него не было документов. А читать, писать, считать и рисовать картины его научили родители-отшельники.

Оджан НаумкинФото: Личный Архив

Вдохновившись жизнью среди людей, Оджан окончил курсы барменов и рванул в цивилизацию. Причем с амбициозными планами - стать бизнесменом. Сначала попытался открыть бар в курортном городе Белокуриха. Нашелся спонсор, который дал ему беспроцентный кредит на оборудование. Когда бизнес не пошел, молодой человек уехал в Новосибирск, где устроился барменом в кафе.

Родители Оджана увлекаются эзотерикой и сторонятся людейФото: Олег УКЛАДОВ

С лета 2015 года Оджан живет в Москве, работает официантом. Говорит, что получает около 60 тысяч в месяц. Их хватает на аренду квартиры, оплату кредитов и бытовые нужды. Оджан пытается через интернет продавать алтайские травы и мед. Признался, что пока заработал на этом только 17 тысяч рублей, но половину суммы отправил родителям.

Одна из картин ОджанаФото: соцсети

Девушки у 25-летнего Оджана нет, да и серьезных отношений ему пока не хочется. С родителями за пять лет жизни в цивилизации он увиделся только раз.

- Они обижались, что не приезжаю. А этим летом я приехал в августе, там как раз малина поспела, красота такая! - ностальгирует парень. - Я картины хоть порисовал, а то в городе на это все нет времени - забываешь о душе.

Вася из табора так и не научился читать

Осень 2000 года, город Шахты Ростовской области. Шестилетнего Васю Мусофранова увели с рынка цыгане, пока его мама торговалась с продавцом. Малыша подманили конфеткой и увезли на машине. В таборе светлые волосы мальчика перекрасили в черный цвет, назвали Митькой и переправили в Волгоград. Там он много лет собирал металлолом для своей новой цыганской семьи, просил милостыню, бродяжничал, забывая, кто он и откуда. Когда устал от такой жизни, дал деру. В табор Вася уже не вернулся, жил как придется, продолжая бродяжничать.

Васю украли, когда ему было шесть лет. И он до сих пор не смог приспособиться к обычной размеренной жизни.Фото: Личный архив

В июле 2016 года его за мелкое хулиганство задержал участковый. Полицейский не поверил, что светловолосый 22-летний парень - цыган. Начал разбираться и обнаружил особую примету - родинку на груди необычной формы. В архивах отыскалась ориентировка на пропавшего без вести Васю Мусофранова. Дело к тому времени закрыли, а мать мальчишки спилась и умерла.

Так Василий вернулся в цивилизованный мир. Он выступал на разных ток-шоу, рассказывал, что у цыган не было нормальной еды, книг, образования. Юноша не знал даже букв! Его родная сестра Галина решила взяться за образование младшего брата. Парню оформили документы на паспорт, но он его так и не получил. Василий сбежал от сестры, жил в брошенном доме под Волгоградом. Голодал, но обратно не вернулся - ни к родным, ни в табор. Так и бродяжничает.

Вася МусофрановФото: Ирина ПОТЕРЯ

- А как вы хотели? - говорит Екатерина Трофимова, член Европейской ассоциации психотерапевтов. - Возможно, для парня более значимыми стали не устои и нормы социума, а такие понятия, как свобода, непривязанность к месту и людям.

Сирота, проживший 18 лет в лесу, нашел невесту

Семилетний Сережа из молдавского городка Бельцы поселился в шалаше в лесу после того, как его родители спились и умерли, а сестры и братья разбрелись кто куда. Родительский деревянный дом совсем развалился...

- Я сначала просился на ночлег к людям, но они меня прогоняли. Тогда я в лесу построил себе шалаш, - вспоминал Сергей. - Утеплил его клеенками, тряпками, старыми одеялами.

Летом мальчик питался дарами леса, а зимой приходил на кладбище, помогал рыть могилы и получал за это гроши на еду. Деньги научился считать сам - жизнь заставила.

Сергей ВойницкийФото: Первый канал

Люди узнали про 25-летнего Сергея Войницкого в 2016 году, когда в лютый мороз он забрел на кладбище и едва не замерз насмерть - его заметили, вызвали «Скорую». В больнице стало ясно, что у парня нет документов, он никогда не учился в школе, не умеет читать и писать. Когда о маугли рассказали телеканалы, мэр города Бельцы распорядился выделить ему квартиру.

«КП» дозвонилась женщине, которая опекает Сергея, - Елене Брынзе.

- У Сергея все нормально, жизнь наладилась, - сообщила Елена. - Он уехал в местечко под Кишиневом, устроился пастухом. Там держат овец, делают сыр. Сергей у нас стал известным человеком, его на улице узнают. Но беда в том, что все лезут с ним знакомиться, а то и рюмочку пропустить за его же счет. А он такой простодушный, всем верит, и из него деньги тянут. И соседям не нравится, что у него дома проходной двор. Невесту сейчас он себе нашел Оксану. Старше его на 10 лет, с двумя детьми. Считаю, она ему жизнь портит - сама выпить любит и его приучает. Искали Сергею невест на телевидении, мне и сейчас звонят со всей России, мол, пусть Сережа приезжает, тут и работа ему найдется. Но он не хочет уезжать в чужой край.

Два года в собачьей стае

Иван Мишуков живет в Реутове, в Подмосковье. Несколько лет назад муниципалитет предоставил ему квартиру как сироте. Парень работает на заводе, пока не женат. Сейчас Ивану 26 лет. А когда ему было четыре, он оказался на улице. Отец и бабушка умерли, мать ушла с другим мужчиной. А дед, у которого он остался на попечении, часто напивался до беспамятства. Голодный ребенок уходил на улицу в поисках пропитания.

Иван МишуковФото: соцсети

- Однажды я встретил черную собаку, такую же бездомную, как я, - вспоминает Иван. - Приласкал, назвал ее Лизой. Она вдруг пошла за мной. И мы стали неразлучны. Потом к нам прибились другие собаки, около десятка. Целая стая, и я был у них вожаком, добытчиком еды. Я обменивал еду на пустые бутылки или просто выпрашивал.

Ночевала стая то в подъезде, под лестницей, то просто на улице под открытым небом. Животные окружали мальчишку, грели его. В последнее время ребенка подкармливали добрые люди в небольшом магазине. Они же и обратились в милицию - это произошло, когда Ивану было шесть лет. К тому времени он уже два года скитался по улицам.

- Продавцы заманили меня в подсобку, накормили. И после меня схватили два милиционера. Вынесли из магазина и посадили в машину. А стая все бежала и бежала за машиной. В конце концов меня привезли в приют. Как будто от родной семьи забрали, - признавался Иван.

В детстве Ваня, на долю которого выпало немало бед, редко улыбался. Но постепенно оттаялФото: соцсети

Первое время в приюте он ни с кем не разговаривал. Потом его отдали в приемную семью - у него появились мать, отец и целых 26 братьев и сестер. О них он говорит с большой теплотой. В 11 лет мальчик поступил в Кронштадтский морской кадетский корпус. Отслужил в армии. Иван часто встречается со своей приемной семьей. Но говорит, что скучает по своим собакам...

Дуся, сидевшая на цепи, живет в интернате

Евдокия Мерзлякова из Красноярского края несколько лет просидела на собачьей цепи. Все началось в 1981 году на глухой таежной заимке. Там Дуся жила вместе с матерью Полиной и отчимом Гурьяном. Однажды в конце ноября случилась беда: она, 15-летняя, заблудилась в тайге. Проплутала три дня и, если бы ее не разыскал отчим, живой бы не вернулась. На ее руки и ноги было жутко смотреть - сильно обморозилась. Омертвение тканей, сухая гангрена. Конечности пришлось ампутировать. А потом вернулась домой.

Иван так и не забрал мать к себе. Фото: Телеканал «Россия»

Мать ее не особенно жаловала. Однажды голодная Дуся утащила кусок хлеба, и ее посадили на цепь во дворе. Мать потом уверяла: сделали это, чтобы уберечь дочку. Чтобы снова не сбежала в лес. Дуся перебивалась объедками. А когда подросла, ее стали продавать заезжим охотникам за бутылку водки. Так у нее родился сын Ваня. Спустя некоторое время все повторилось: малыш стянул что-то на кухне. И тоже оказался на веревке. Привязали так, что дотянуться друг до друга мать и сын не могли.

Неизвестно, чем бы все закончилось, но в 1999-м Дусю и Ваню забрала к себе дальняя родственница, баба Настя. Только тогда таежные маугли и зажили по-людски.

Несколько лет назад Евдокию (ей сейчас 52 года) поселили в доме-интернате для пожилых в селе Каратузское. Иван живет в Лесосибирске. Работает в похоронном агентстве, завел семью. Недавно у него родился сын. К матери Ваня не приезжает. Далеко, 600 километров, да и с деньгами не ахти. В последний раз они виделись на съемках ток-шоу в 2016 году. А до этого не встречались пять лет. Тогда на программе сын твердил: хочу забрать маму! Но... Евдокия все еще в интернате.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Людмила Полянова, директор Центра психологической помощи:

- Описано немало случаев, когда дети-маугли с младенчества оказывались среди животных или попадали в изоляцию от человеческого общества в раннем возрасте, - говорит Людмила Полянова, директор Центра психологической помощи. - Если ребенок в возрасте до года не получает общения с себе подобными, у него не возникает той коммуникации, которая существует между людьми. Если до трех лет, то после он практически не может говорить - общается лишь звуками и жестами. Если ребенок прожил в изоляции от людей 5 - 7 лет, вернуть его в человеческое общество практически невозможно.

Однако у некоторых детей, оторванных от обычного мира в более старшем возрасте и проживших так год-два, есть шанс вернуться в социум. Но для этого нужна помощь специалиста и пожизненное психологическое сопровождение.