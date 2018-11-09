«Так вот ты какой, северный олень»: животное протащило волоком дрессировщика по улицам Назарово

Представьте, идете вы по улице города, а навстречу вам северный олень. Если бы это было где-нибудь за полярным кругом, в Норильске или в Дудинке, наверное, удивились бы немного: заблудился олешка, пришел из тундры, погуляет да уйдет. Но если вы живете поближе к краевому центру, протрите глаза, не померещилось ли случаем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/677050" frameborder="0"></iframe> Олень в Назарово.Видео: Роман Черных \\ Подслушано в Назарово

Накануне в социальной сети в паблике «Подслушано в Назарово» появилось 10-секундное видео и фотографии. Настоящий, живой северный олень с богатыми ветвистыми рогами промчался по заснеженному тротуару, распугивая редких прохожих. За ним, юзом на животе, стараясь удержать за поводок, катился мужчина. Метров через 15 – 20 веревка оборвалась и, почуяв свободу, олень грациозно поскакал дальше, позабыв о своем двуногом спутнике.

Очевидцы говорят, это произошло 8 ноября в середине дня на улице 30-летия ВЛКСМ в Назарово. Выяснилось, что в город приехал контактный зоопарк, дрессировщик решил прогулять питомца, но что-то пошло не так. Может, мужчина поскользнулся и упал, напугав оленя. А, может, посторонние резкие звуки. Вскоре дрессировщик поймал питомца и они вернулись назад.

Гуляли вместе, но что-то пошло не так

Пользователи соцсетей откликнулись на видео шутками (орфография сохранена). «ГОСПАДЕ ..у меня под окнами олени бегают.. хорошо что не выглянул в окно, в дурку бы поехал». «Видимо кошки с собаками сейчас не модно))) Скоро с крокодилами гулять начнут». «Я думала шутка это. Откуда он взял оленя?? Еще и по городу решил выгулять его». «Может, попал случайно в автобус с пьяными вахтовиками?» «Весело у вас:)))» - подытожила жительница Красноярска.

Фото и видео: Роман Черных