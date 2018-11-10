В Хакасии перед выборами главы республики объявлен день тишины

Сегодня в Хакасии - день тишины, который объявляется за сутки до дня голосования. Любая агитационная деятельность 10 ноября и в день голосования признается незаконной, предупредил Избирком Хакасии.

На завтра, 11 ноября, объявлены повторные выборы главы Республики Хакасия. Избирателям предложат один бюллетень с фамилией единственного кандидата и двумя графами «за» и «против».

Если за Валентина Коновалова, набравшего наибольшее количество голосов в первом туре, проголосует 50 процентов плюс один из числа жителей Хакасии, пришедших на избирательные участки, то именно он станет главой региона. Если нет, то выборная кампания начнется заново: с выдвижением кандидатов и агитацией. Сотрудники Избиркома Хакасии, готовые к различным поворотам, рассмотрели и этот вариант: при таком раскладе выборы состоятся 11 февраля.

Между тем накануне, 9 ноября, в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Хакасия прошло досрочное повторное голосование на выборах главы республики. Свой выбор сделали жители 21 населенного пункта Аскизского, Боградского, Таштыпского и Ширинского районов, которые относятся к 14 избирательным участкам.

«В одном населенном пункте Таштыпского района досрочное голосование пройдет сегодня, 10 ноября. Всего в данных населенных пунктах зарегистрировано более 800 избирателей», - уточнили в Избиркоме Хакасии.

Второй тур голосования длится второй месяц. В первом туре на пост главы участвовали четыре претендента.

Виктор Зимин, возглавлявший республику девять лет, набрал 32,42 % голосов избирателей, проиграл коммунисту Валентину Коновалову (44,81 %). Два других заметно отставали от лидеров – Андрей Филягин («Справедливая Россия») – 11,23 % и Александр Мяхар («Партия Роста») – 6,61% от общего числа проголосовавших избирателей.

На 23 сентября был объявлен второй тур выборов между Зиминым и Коноваловым. Но за день до выборов Виктор Зимин снимает свою кандидатуру «по состоянию здоровья». Второй тур уже с Андреем Филягиным перенесли на 7 октября. Однако и Филягин снял свою кандидатуру «по вынуждающим обстоятельствам». Несколько дней в выборной компании поучаствовал Александр Мяхар, который тоже написал заявление о снятии своей кандидатуры.

Как проголосуют жители Хакасии завтра? Пожалуй, никто не рискнет сделать свой прогноз, слишком уж активная развернулась борьба за это кресло. Сильная команда коммунистов прибыла в Хакасию поддержать Валентина Коновалова.Тем временем в республике развернулось общественное движение «Народный глава Хакасии». Жители республики называли, по их мнению, достойного кандидата на пост главы.

В этот список вошли политики и хозяйственники, такие как глава Абакана Николай Булакин, депутат Государственной Думы от Хакасии Надежда Максимова, ставшие известными по своему участию в первом туре голосования Андрей Филягин и Александр Мяхар.

В числе первых был назван временно исполняющий обязанности главы Хакасии Михаил Развожаев. Он признался, что ему интересна оценка жителями республики его работы за этот месяц. Поставить галочку против фамилии в этом списке жителям Хакасии предложат вне помещения, где находятся избирательные урны. Организаторы такого движения, считают, что это создание рейтинга действующих в Хакасии политических и общественных деятелей, которые действительно имеют авторитет и политическое влияние среди населения региона.

Состоится ли второй тур голосования или избирательная кампания продолжится, покажут результаты завтрашнего голосования.