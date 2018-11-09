Черная пятница в Красноярске 2018: в каких магазинах будут большие скидки

В Красноярске Черная пятница проходит уже не первый год. Толпы горожан атакуют торговые центры, моллы и шоурумы в надежде найти необходимый товар по самым низким ценам. «Комсомольская правда»-Красноярск выяснила, где и когда можно купить товар со скидкой от 5 до 50 процентов в 2018 году.

Событие берет свои истоки из США. Каждый год в пятницу после Дня благодарения начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Этот обычай установился ещё в XIX веке, а сам термин «Чёрная пятница» в середине двадцатого – 1966 году и поначалу употреблялся в основном на Восточном побережье Соединенных Штатов. Из-за того, что День благодарения приходится на четвёртый четверг ноября, Чёрная пятница выпадает в промежуток времени с 23 по 29 ноября.

В этом году день тотальных распродаж начинается в Красноярске 23 ноября (22 ноября в 19:00 по московскому времени) и будет продолжаться в течение трех дней. Множество потребителей готовятся к Black Friday заранее, присматривая вещи, которые хотят купить по скидке.

Участие в одном из самых ярких событий уходящего года примут почти все торговые центры города: Торговый Квартал на Свободном; «Взлетка Плаза» ; ТЦ «Квант»; «Июнь» ; «Комсомолл»; «Планета»; «Мега»; «Изумрудный город», «ЦУМ», «Огни», «Вавилон».

Скидками красноярцев порадуют такие магазины, как WAGGON, «Любимая обувь», CAPRICE, Love Republic, Zarina, Befree, Adidas, «Спортмастер», Baon, DNS, «М.Видео», «Читай-город», «Сибтайм», «МТС», «Билайн», «Связной», «Теле2», «Мегафон», «Евросеть», TESCOMA, «Ремикс».

К слову, традиционно максимальные скидки ожидаются в торговых точках с электроникой и бытовой техникой.

Помимо одежды, обуви, телевизоров и декоративной косметики цены снизят и в некоторых кафе быстрого питания, ресторанах, а также в игровых зонах для всей семьи.