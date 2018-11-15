«НЕбедные дети»: в Красноярске кондуктор хотела высадить на мороз двух школьников из-за 5000 купюры

- Каких детей я выгнать хотела? Вы видели, как они себя ведут? – блондинка-кондуктор лет сорока пяти возмущалась на весь автобус.

- Они вам дали пять тысяч! Дети хотят с вами рассчитаться, в чем проблема?

- Вы прикалываетесь или чо?! – продолжала бушевать женщина. – Я пяти тысяч и за день не собираю!

На днях в Интернете появилось видео, на котором разгневанный кондуктор пытается высадить из 98-го автобуса двух школьников 9-11 лет, протягивающих ей 5000-ю. Утро, сдачи нет, дети упорствуют.

В конце концов, за ребят рассчиталась сердобольная женщина, а перевозчик - в считанные часы после того как видео, снятое пассажирами, попало в сеть – заявил: это недопустимо. Кондуктор работала у него первый и последний день.

Кондуктор выгоняет из автобуса детей с 5-тысячной купюрой..

«Комсомолка» стала выяснять подробности истории и раскопала: коллеги уволенной женщины этих ребят прекрасно знают. Один точно из обеспеченной семьи. Они не раз развлекались тем, что выводили кондукторов, пытаясь рассчитаться пятитысячной. И дело даже не в этом: всегда хамили, хохотали... Не у каждого выдержат нервы. Кто прав в этой истории?

Ездили - знаем

- Любу, того самого кондуктора, которого уволили, на нашей конечной хорошо знают, - поделилась Татьяна, они работают на одной линии. – Молва о ЧП третий день идет. Я ее не защищаю, повела себя по-хамски. Можно было как-то угомониться.

Ну, и деточки эти тоже… Буквально на следующий день попали опять на 98-й маршрут, только в мой автобус. И как попали? Прям встали посреди дороге перед нами. Не на остановке. Водитель их посадил, они зашли, давай материться, орать на весь салон.

Сделала я им замечание, попросила рассчитаться, они заявили: «А у нас денежка крупная!». – Покажите! Гляжу, и, правда, 5-тысячная, настоящая. Отсчитала сдачу. Они не унимаются: «А вчера у кондуктора не было с этой денежки сдачи». Спрашиваю у одного, откуда такие деньги? А он на друга кивает, что купюру протянул: «У него мамка богатая».

Вели себя очень отвязно, ругались матом. Я раз сказала, два. Потом пригрозила: «Буду снимать вас на телефон! Или высажу. На улице тепло – дойдете пешком». Они быстро закрылись капюшонами. Доехали до остановки и выскочили.

А мы приехали на конечную, давай рассматривать эту купюру. Она сложена пополам, и складочка уже пошоркалась. Так, что начала по сгибу протираться. Видно: давным-давно уже сложена. Не первый день с ней ездят. Она у них как проездной билет.

Интересно, если в первый раз женщина за них заступилась, заплатила. То в моем случае никто даже слова не сказал, когда они сидели и на весь автобус матерились.

Не виноватая я!

Выходит, все не так однозначно. Понятно, что на кондуктора ополчились не зря. Но и дети не ангелочки, говорят на автопредприятии.

- Возможно, Люба боялась, что ей подсунут игрушечную купюру, из банка приколов? – предполагают коллеги женщины. - У нас таких случаев миллион. Особенно в час пик. Садятся буквально на одну остановку, чтобы мигом выскочить на следующей. В основном, молодежь. Лет 18-25. И девушки, и парни. А, когда народа много, можно и просмотреть. Дают эту денежку, получают сдачу и ходу.

Привозят, вечером начинают проверять, а она фальшивая. Кондуктору приходится отдавать свою зарплату. Иногда за несколько дней. Люди попадали на тысячу, две, пять.

А труд кондуктора – адский. Вставать приходится и в пол 4, и в 5. У нас первый выезд в 5:40. Пока доедешь до гаража, пока приводишь автобус в порядок после ночи. Работаем и до 8, и до 12 часов ночи. Водитель сменится, а кондуктор не меняется. Нет столько кондукторов.

Рабочий день и по 16 часов бывает. В среднем, заработок 800-1000 в день. Если выстрелит, 1200. Но это очень редко, потолок. В месяц работаешь 15 дней. Даже 15 тысяч порой нет.

Иной раз и 5 тысяч выручки в день нет. У кондуктора зарплата маленькая, он не всегда может взять с собой достаточно денег, чтобы сдать сдачу с крупной купюры.

А дети сейчас, сами знаете, какие. Так что мы Любу не оправдываем, но понять ее можно. Ведь такие случаи у нас очень часто. Как первый рейс, так норовят расплатиться крупной купюрой. И дети, и взрослые. Знают же, что у кондуктора нет сдачи. А нам что делать? Поворчишь-поворчишь, махнешь рукой: «Ладно, езжай». В холода стараемся закрывать глаза, особенно, когда касается детей.

Кстати, сама Люба виноватой себя не считает. На мороз никого не выставляла. Да и не было никакого мороза.

- Не обязана я возить безбилетников, - твердит женщина. - И так денег нету, солярка дорогая. Почему я должна возить их бесплатно?

ВАЖНО

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ – НАШЕ ВСЕ!

Юрий Гнетов, директор предприятия, которому принадлежит автобус

- Поступок кондуктора, конечно же, недопустимый. Женщина сорвалась, и была уволена. Когда идешь на такую работу, надо понимать: она требует большой стрессоустойчивости.

Что касается этой ситуации, у нас не было случаев, когда детей высаживали на мороз. Чтобы их предупредить, еще осенью начинаем проводить инструктажи для кондукторов. Вспоминаем, где и когда делали ошибки, к чему они привели.

Кроме того, у нас в автобусах висят объявления с телефонами. Если человека что-то не устроит в работе водителя или кондуктора, он звонит.

Правда, пассажиры тоже бывают разными. И неуравновешенные ездят, и выпившие. Это тоже нужно учитывать, устраиваясь кондуктором. Если не умеешь смягчать острые ситуации, разрешать их, на такую работу лучше не идти.

За предоставленное видео благодарим канал ТВК.