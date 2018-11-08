2018-11-08T14:27:32+03:00
Происшествия

Сами еще мальчишки: подростки спасли из огня троих детей, младшему из которых семь месяцев

Спасатели решают вопрос о награждении смелых парней
Татьяна ПАНТЮШЕВАСветлана ВАЛИУЛИНА
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Никита Кульченко спас двух девочек из огня. Фото: ГУ МЧС по ХакасииНикита Кульченко спас двух девочек из огня. Фото: ГУ МЧС по Хакасии
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Все произошло во второй половине дня 7 ноября в частном доме в селе Красноозерное (Хакасия). 16-летний Сергей Мишуткин вместе с другом, 15-летним Никитой Кульченко привели домой из детсада 4-летнюю Сережину сестру. Сергей повел ребенка в дом, чтобы переодеть, а Никита остался ждать друга на лавочке около веранды. Вдруг потянуло дымом, из дома начало выбиваться пламя. В доме замкнуло проводку, начался пожар, разрастающееся пламя подгонял сильный ветер, обрушившийся в этот день на республику...

Сергей выскочил, вынес на руках 7-месячного брата, завернутого в одеяло, и крикнул Никите: «Горим!». Никита тут же бросился в дом за девочками, - там оставались сестры Сережи, одной 4 годика, другой 10 лет. Нашел их в дальней комнате: испуганные девочки сидели, забившись в угол... К тому моменту огонь охватил часть крыши и полностью веранду – выйти из дому уже было невозможно.

- Дальше как на автомате, выбил стекло, накрыл какой-то тканью осколки и аккуратно вытащил их наружу. Затем вылез сам, - рассказал Никита, - вспомнил, что нам в школе рассказывали про безопасность.

Тем временем Сережа вызвал пожарных, через несколько минут первые расчеты были на месте. С пламенем справились за 11 минут. Прибежали родители: они были на похоронах, примчались, как только узнали о случившемся.

- Семью пока приютили родные. А поступок ребят героический, он шагнули в огонь ради спасения жизни детей. Мы будем ходатайствовать перед вышестоящим руководством о награждении ребят, - комментирует Денис Коновалов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хакасии.

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