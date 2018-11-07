«Сплошная польза для здоровья»: в Красноярске приготовили гигантский бутерброд из сала весом в 30 килограммов

СЕГОДНЯ 12:49 2018-11-07T12:46:44+03:00

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Любите ли вы сало так, как любят его в Красноярске? На днях здесь прошел традиционный День сибирского сали и фестиваль для настоящих гурманов - «День Сибирского подворья». И главным героем на нем стал просто гигантский бутерброд из сала весом в 30 килограммов, изготовленный из 800 маленьких бутербродиков! Параметры у него модельные: высота - 120 сантиметров, ширина - 80 сантиметров. На его изготовление ушло 20 булок хлеба. Король дня в виде цифры «80» (80 лет Октябрьскому району города, где проходит фест).

В сибирские морозы подкрепиться бутербродом с салом - дело святое. Участники фестиваля признались, что ничто так не придает сил, как классический бутерброд с одним из любимых национальных продуктов. Особенно душевно съесть «салбургер» с ломтиками классического соленого с черным перчиком и лавровым листом.

Вблизи он также красив Фото: администрации Октябрьского района Красноярска

- Отменное сало, - поделилась мнением красноярка Ирина Смирнова, откусывая очередной кусочек. - Мне больше всего соленое нравится, но с копченым и вареным тоже попробую. Уже второй бутерброд ем. Для фигуры, может, и не слишком хорошо, зато вкусно и для сердца полезно (содержит кислоты Омега-6) и в прямом, и в переносном смысле. Сплошная польза для здоровья. Мой фитнес-тренер даже рекомендовал иногда съедать по бутерброду с салом. Вот я душу и отвела.

- За годы существования фестиваль превратился в настоящие народные гуляния, где каждый пришедший может сделать не только нужные покупки, но и отдохнуть всей семьей, - рассказал Игорь Ким, глава администрации района. - Сохраняя традиции, мы стараемся из каждого нашего продовольственного фестиваля сделать событие – веселое, яркое, интересное.

Фото: администрации Октябрьского района Красноярска

И в этом году организаторам это удалось. 30-килограммовый бутерброд разобрали «на запчасти» в считанные часы. К слову, на ярмарке собралось 2 500 человек.