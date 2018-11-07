Ты просто космос: 10-летний астрофизик поразил своей лекцией Максима Галкина на шоу «Лучше всех!»

СЕГОДНЯ 12:44 2018-11-07T13:41:08+03:00

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«Глава фан-клуба андронного коллайдера, «официальный представитель отрицательно заряженных частиц», - Ян Шней-Красиков из Красноярска поразил всю страну на шоу Максима Галкина «Лучше всех!».

Хокинг для 4-летки

В свои 10 рыжий мальчишка – самый маленький астрофизик «этой части обитаемой Вселенной». В соцсетях и СМИ его уже окрестили чуть ли ни гением. Ну, уж вундеркиндом точно.

Увлеченный астрофизик Ян Шней-Красиков. Лучше всех! Фрагмент выпуска от 05.11.2018..

Оно и понятно: профессионально играет на трубе (у него четвертое место в городе). Занимается горными лыжами в школе олимпийского резерва, вдобавок скалолазанием.

- Я уже намекала: «Может притормозим?», - улыбается мама Яна Елена. – Но он выбирает и решает сам. Так что ни в какую, ребенку и этого мало!

Конопатое чудо с горящими глазами, ему интересно все. Но главная страсть Яна – астрофизика. «Заболел» ею, когда ему еще и четырех не было. Как-то мама везла сына на санках, он крутил головой во все стороны. И вдруг заметил в небе яркую звезду.

- Наверное, это был Сириус? – задумывается Ян. – Да, точно он. С тех пор все и началось. Стал рассматривать фото с телескопа Хаббла (автоматическая обсерватория на орбите вокруг Земли – прим.ред.), смотреть фильмы Стивена Хокинга.

Да-да, Хокинга. Бывает и такое.

Черные дыры – в маршрутке

Сейчас он подкован так, что куда рядовому взрослому! Мама уверяет, поначалу сама была в шоке. Потом привыкла:

- Свой любопытный рыжий нос он сует везде. Знания впитывает, как губка. Я считаю, моя задача – поддержать увлечения, оплачивать и… не мешать. К слову, я обычная домохозяйка. Яна и его брата Льва (ему 6) воспитываю сама. Мы живем втроем: я и двое моих сыновей. Я работаю в сетевой компании. Нам хватает.

Астрофизика – хобби необычное. А как, ботаником в школе не дразнят? Как оказалось, он туда и не ходит. «Космический» парень – на домашнем обучении.

Ян и его мама ЕленаФото: соцсети

- С ним занимается бабушка, - поясняет Елена. – Она очень крутой музыковед, искусствовед и критик. Не последний человек в Красноярске, работала в филармонии. Все гуманитарные предметы – на ней. Плюс к нам ходят учителя. Фамилия, что мы носим, в крае известна. Прадедушка сыновей был писателем, дедушка тоже.

А крестный Яна – известный музыкант Алексей Костюшкин, лидер новосибирской группы «Коридор», умерший три года назад.

- Как-то мы ехали в маршрутке с его женой, - вспоминает Елена. – Ян тогда еще и в школу не ходил. Но тема черных дыр его зацепила настолько сильно, что он весь на эмоциях стал рассказывать, что такое сингулярность, горизонт событий. Еще говорит плохо (он до 3,5 лет не разговаривал), размахивает руками: «Света, это так просто, но так интересно!». И тут вся маршрутка потихоньку начала к нам поворачиваться…

Как все, гоняет в футбол

Конечно, знакомые первое время недоумевали: «Астрофизика, конечно, дело хорошее. Но почему ребенок не ходит в школу? Как он без общения?».

- Все просто, - разводит руками Елена. – Сейчас Ян в четвертом классе. На учебу в день он тратит полтора-два часа. И на данный момент знает гораздо больше, чем сверстники. В чем-то готов и за 6 класс бороться. Занимаемся по советским учебникам, они лучшие.

Все началось с того, что Ян Шней-Красиков в 4 года увидел звездуФото: соцсети

А словом «социализация» меня стращали года два. Первое: у нас музыкалка. Это те же самые дети. Плюс школа олимпийского резерва. Вдобавок двор, его никто не отменяет. Вот вам лучшая социализация. Да, сыну понадобилось время, чтобы понять: ты выходишь на улицу не затем, чтобы читать лекции, а общаться. Теперь он осознает – всему свое время и место. Во дворе он обычный пацан, гоняет в футбол, приходит с ободранными коленками.

В образе чокнутого профессора

Как в жизни Яна случился Первый канал? Его страницу в Инстаграме увидела редактор шоу «Лучше всех!». И загорелась снять сюжет о юном… трубаче. Но, когда Яна попросили сделать «визитку» об увлечениях, выяснилось, мальчик-то звездный. В прямом смысле.

- И он полетел на проект как астрофизик, - говорит Елена. – Образ чокнутого профессора мы выбрали для него сами. Ян не ходит в школу, но у нас тоже есть 1 сентября, когда он надевает костюм, бабочку и едет к бабушке - как к учителю. Как-то настроение у нас было веселое: я взяла стайлинг и поставила ему волосы. Шкодный образ, нам он очень понравился. И когда мы были на шоу, я показала редакторам фото, они одобрили: «О, это будет круто!».

Елена с детьмиФото: соцсети

Так и получилось. Родные опасались: Максим Галкин – знаменитый юморист. А у Яна с чувством юмора не очень. Но зря – они сразу попали на одну волну.

- Единственный момент: Яна смутило, когда Максим подтянул на нем носки, - качает головой мама. - Он же все сам, он мужчина. Но что поделаешь, это уже есть в истории. В финале сыну подарили книгу космонавта Алексея Леонова. НЕ просто с автографом, а еще и с личным пожеланием: «Ян, всегда стремись к звездам!»

Он и стремится. Даже в мелочах. 20 октября мальчишке исполнилось 10 лет. И он заказал маме торт - в виде Солнечной системы.

- Испекла, конечно! А планеты своими руками слепила из мастики, как по-другому?

СПОРИМ, ВЫ НЕ ЗНАЛИ?

Ликбез от Яна Шней-Красикова

- Начну с туманностей. Это большие облака газа и пыли, которые летают в космосе. Когда под действием гравитации они сжимаются в сгустки, получается так, что из-за сжатия они начинают нагреваться, а потом и гореть. В конце концов, случается термоядерная реакция, и звезда вспыхивает. Термоядерная реакция – когда два атома водорода соединяются, выделяется тепловая энергия, и образуется новый атом – гелия. Это начало жизни звезды. После того, как звезда сформировалась, вокруг нее может остаться вещество. И этого вещества иногда бывает очень много. Под действием гравитации камни, которые там были, сжимаются и преобразуются в планеты.

- Сингулярность – область пространства и времени, где обычные, знакомые нам законы физики математики и физики не действуют. Также это область, где бесконечно сильная плотность сжатия. Вот такусенькая точечка может быть массой больше, чем сто триллионов масс Солнца. Она была еще до рождения нашей вселенной. Когда вся она была в точечке, а потом она быдыщ и взорвалась! И появилось все.

- Черные дыры – это объекты с чрезвычайно большой массой и плотностью, очень сильной гравитацией. Поэтому даже свет со своей скоростью 300 тысяч километров в секунду не может от нее «сбежать». А это самая высокая скорость во вселенной. Но есть разные типы черных дыр: есть сверхмассивная, есть поменьше. Лебедь X-1, самая близкая к нам черная дыра, максимум Юпитер засосет, остальное трогать не будет.

Яна с детьми

- Напоследок интересный факт: мы появились только благодаря тому, что наше солнышко – звезда третьего поколения. То есть на его месте было еще две. Оно сейчас – желто-зеленый карлик. А до этого были невыносимо гигантские звезды. Если бы те звезды не взорвались, и наша звездочка была звездой первого поколения, нас бы всех тут не было.