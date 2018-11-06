2018-11-06T10:57:53+03:00
Общество

Загадочная фотография: над домом мещанского старосты «проявилось» чье-то лицо

Работники музея обнаружили странный снимок, сделанный фотографом, убитым во время крестьянского восстания
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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На старом снимке неожиданно появилось лицо Фото: предоставлено музеем имени Мартьянова (Минусинск)На старом снимке неожиданно появилось лицо Фото: предоставлено музеем имени Мартьянова (Минусинск)
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Недавно работники краеведческого музея имени Н.М. Мартьянова (основателя одного из самых старых музеев Енисейской губернии) в Минусинске (Красноярский край) разбирали архивные документы. И нашли это фото - 1912 года. На нем дом мещанского старосты Алексея Андреевича Егонского. Поразительно, как раньше никто этого не заметил: в небе «проявилось» чье-то лицо!

- Этот снимок сделал Николай Васильевич Федоров, вошедший в историю города, как фотолетописец, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Ольга Борисова, директор музея им. Н.М. Мартьянова. – Он был для своего времени выдающийся человек: играл в местном театре, увлекался фотографией, стал автором первого в истории города комплекта открыток с видами Минусинска. Семья Федоровых привезла в город кинематограф – в 1907 году был открыт зачинателем кинематографа в городе – открыл «Электро-театр «Метеор». Николая Федоровича убили во время крестьянского восстания в 1918.

И дом мещанского старосты, и улица Ягонская, на которой он стоит, до сих пор есть в Минусинске. Только улица теперь – Минусинская. Местные за домом никаких аномалий припомнить не могут. Дом да дом, старый, конечно, но чтобы там привидения водились – нет такого.

- Снимок сделан на дагерротип (ранний фотографический процесс, основанный на светочувствительности йодистого серебра), - говорит Борисова. – Возможно, лицо попало на него случайно. Но вышло колоритно. Город у нас старый, в 1787 году еще основан, так что его улицы и дома хранят много легенд. Будет одной больше.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Куприянов, фотограф с 20-летним стажем, увлекающийся дагерротипами:

- Вариантов, как лицо могло попасть на снимок, масса. Вообще, пока в руки его не возьмешь, не поймешь. Полагаю, это отражение в стекле, либо на серебре. Дагерротип – это изображение на металлической пластине, на ней серебряное напыление. Пластина шлифовалась до блеска, а затем, после съемки, в дело вступала ртуть, парами которой очерствляли изображение. В итоге, получалась фотография на зеркальной поверхности. Сканировать его невозможно. А когда переснимали фотоаппаратом, вероятнее всего, тот, кто снимал или стоял рядом, попал в кадр.

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