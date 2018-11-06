«Испугался, что его посадят в тюрьму»: тихий первоклассник погиб после драки со сверстником

СЕГОДНЯ 10:27 2018-11-06T14:39:25+03:00

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- Когда Ванечку провожали, возле нашего дома много народу собралось. Люди отовсюду приходили, все плакали, даже мужчины. Так жалко мальчонку, до глубины души. В голове не укладывается, что такое могло случиться – Ване всего семь лет было, семь лет! Все просто в шоке, - рассказывает соседка семьи Смирновых, Наталья Александровна.

На минувшей неделе под Красноярском произошла трагедия. Вернувшись с работы вечером, мать нашла своего сына-первоклассника мертвым. Официальные органы отказываются комментировать ситуацию до окончания проверки. Но в большом поселке многие уверены, что ребенка до этого довели. Накануне трагедии у Вани Смирнова* (здесь и далее имена в интересах несовершеннолетних изменены) случился конфликт с одноклассником. В дело вмешались взрослые. Говорят - всю вину свалили на Ваню. Ребенок всерьез поверил угрозам и совершил непоправимый поступок.

Соседка Смирновых говорит: Ваня был тихим, доброжелательным мальчишкойФото: Мария ЛЕНЦ

Мама не может вернуться в квартиру

Ваня с мамой Светланой жили в двухэтажном многоквартирном доме. Поговорить со Светланой не удалось: телефон она не берет, квартира заперта много дней. Говорят, после того, как все случилось, ее забрали к себе родственники – они живут в этом же поселке. Боятся оставить ее одну. И вернуться в квартиру, где все напоминает ей о сыне, она тоже не в силах.

Светлана воспитывала Ваню одна, она его очень любила, Ваня для нее был смыслом жизни, рассказывают соседи. Он всегда был аккуратно одет, чисто. Был покладистым, воспитанным, доброжелательным, весь в маму. Соседские бабушки на улице ему всегда радовались: пробежит – поздоровается. В этом году в школу пошел 1 сентября, такой довольный, всем рассказывал: «Я в школу иду». У них собака была – небольшого роста питомец дворянской породы. Ваня с ней каждый день гулял. Намотает поводок на руку – и идут неспешно по улице.

Кстати, говорят, отец Вани умер прямо в этой же квартире несколько лет назад. Родители вместе не жили, но отец часто его навещал. Однажды пришел, и у него прихватило сердце, - умер на глазах сына. Видимо, это и отложилось в сознании ребенка. Он был очень впечатлительный...

Кричала, что посадит в тюрьму

В роковой день в школе Ваня поссорился с Максимом. Второго называют задирой, - два месяца в школе, а уже себя проявил. Родители детей, которые учатся в 1 «в», многое рассказали со слов своих детей.

- Довольно агрессивный мальчишка, - говорит Галина Георгиевна, бабушка одной из учениц 1 «в» класса. – Однажды он пнул девочку из своего класса в живот так, что она попала в больницу. Вот и на Ваню он налетел. А Ваня хоть и тихоня, но тут не выдержал и наставил своему обидчику синяков. Был бы у них опытный педагог, он бы разрешил конфликт, не допустил бы драки. Но у них совсем молодая учительница, она только год работает, неопытная. Может, растерялась.

Затем собеседница продолжает:

- По видимому, после драки Максим позвонил и пожаловался своей матери. Мать сообщила инспектору ПДН. Было примерно 12.10 – 12.15 часов, инспектор не шла – она просто летела в школу на разборки. У нее в руках была желтая папка, по этой папке многие ее и запомнили. Говорят, инспектор ПДН кричала на Ваню и обещала посадить его в тюрьму. А мать Максима несколько раз стукнула его пластмассовыми плечиками.

Перепуганный первоклассник в самом деле поверил, что его посадят в тюрьму. Можно представить, как он переживал. Последней каплей, видимо, стал звонок матери. Светлана пожурила Ваню, сказала, что завтра их вызывают в полицию…

В школе уверят: у них ничего не произошлоФото: Мария ЛЕНЦ

«Никакого конфликта не было»

Директор школы, где учился Ваня Смирнов, встречает журналистов с неприязнью. Чеканит:

- У нас на территории школы ничего не случилось. Все – слухи, ничем не подтвержденные факты. Непроверенная информация. Слово «конфликт» - надуманное, его не было, не поддавайтесь всеобщей истерике. Вас в очередной раз дезинформировали.

Говорят, что на второй день после трагедии родители перевели Максима в другую школу.

Послесловие

Зачем мы об этом пишем? «Вы рейтинги себе зарабатываете» - обвинил нас директор школы. На гибели ребенка рейтинги не зарабатывают. Такие истории должны заставлять задумываться: в любой детской трагедии, прежде всего, виноваты взрослые. Кто в данном случае? Следственный комитет пока ничего, увы, не комментирует - так что выводы делать еще, безусловно, очень рано.