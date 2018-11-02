Праздничные выходные в ноябре 2018: куда сходить в Красноярске
Близятся продолжительные выходные, самое время выбрать, как провести эти дни с удовольствием и пользой. «Комсомольская правда»-Красноярск составила список событий, которые можно посетить в ноябрьские праздники в 2018 году.
Красноярская ярмарка книжной культуры
Где: МВДЦ «Сибирь»; улица Авиаторов, 19; телефон: +7 (391) 22-88-611
Когда: 1-5 ноября
Цена: бесплатно
Юмористическое шоу «Вечер хорошего настроения»
Где: кафе-клуб «Романтика»; Партизана Железняка 23; телефон: 29-77-123
Когда: 3 ноября, 19:00
Цена: 700-1000 рублей
«Международный турнир по вольной борьбе на призы Бувайсара Сайтиева»
Где: Футбол-Арена «Енисей»; ул. Новгородская, 5 стр.7; телефон: 8 (391) 222-82-97
Когда: 3 ноября – 10:00, 4 ноября – 11:00
Цена: бесплатно
Выставка частной коллекции Фонда Александра Васильева. Лучшие сценические костюмы див советской эстрады, оперного искусства «Звуки моды»
Где: Музейный центр «Площадь Мира»; пл. Мира, 1; телефон: 8 (391) 212-46-63
Когда: 3 ноября, 11:00
Цена: 350 рублей, льготный 200 рублей (дети от 7 до 18 лет, студенты, пенсионеры), детям до 6 лет вход свободный
Музейная ночь
Где: Музейный центр «Площадь Мира»; пл. Мира, 1; телефон: 8 (391) 212-46-63
Когда: 3 ноября, с 20:00 до 02:00.
Цена: 400 рублей, в день события 450.
Вечеринка «Выходные в Harley's: Клубная ночь»
Где: бар Harley's; Молокова 56; телефон: 275-9999
Когда: 4 ноября, 21:00
Цена: вход до 23:00 свободный, после – девушкам 300 рублей, мужчинам 500 рублей
Камеди-шоу «Импровизация» на ТНТ
Где: Гранд холл Сибирь; улица Авиаторов, 19; телефон: 200-44-77
Когда: 5 ноября, 19:00
Цена: 1000-3300 рублей
Цирк зверей династии Филатовых и Клыковых
Где: Цирк; просп. имени газеты Красноярский Рабочий, 143А; телефон: 8 (391) 236-23-91
Когда: 3 и 4 ноября, 16:00
Цена: 700 рублей
Спектакль «Jazz do it»
Где: Yushin Brothers; улица Карла Маркса, 102 А; телефон: (391) 258 39 82
Когда: 5 ноября, 20:00
Цена: 700 рублей
Спектакль «Дядя Ваня. История одного выстрела»
Где: Драматический театр им. А.С. Пушкина ; пр. Мира, 73; телефон: 8 (391) 222-38-22
Когда: 4 ноября, 18:00
Цена: 100-700 рублей
Баскетбол. Чемпионат России среди женских команд. Премьер-лига. «Енисей» (Красноярск) – «Динамо» (Новосибирск)
Где: Арена Север; ул. 9 Мая, 74; телефон: 8 (391) 223-34-41
Когда: 5 ноября, 19:00
Интеллектуальное шоу City Quiz
Где: ресторан Максимилианс; ул. Партизана Железняка, 17; телефон: 8 (391) 258-01-88
Когда: 5 ноября, 18:00
Цена: 1200 рублей с команды до 6 человек