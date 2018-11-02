Ярмарки Красноярска в ноябре 2018: где, когда и что купить
Ноябрь радует красноярцев не только первым снегом, но и обилием ярмарок где можно приобрести все: от колбасных изделий до томика Пушкина. «Комсомольская правда»-Красноярск составила список мероприятий на этот месяц
Ярмарки в МВДЦ «Сибирь»:
1 – 5 ноября
Красноярская Ярмарка Книжной Культуры
Выставка-продажа книжной продукции издателей и книгораспространителей из центральных регионов России и городов Сибири. Книжный фестиваль.
9 – 11 ноября
Зоомир
Специализированная выставка-продажа домашних животных, кормов, добавок, одежды, аксессуаров, услуг ветеринарии.
Время работы:
9 – 10 ноября с 10:00 до 19:00, вход 100 рублей; 11 ноября с 10:00 до 17:00, вход 200 рублей, детям до 7 лет вход свободный
14 – 16 ноября
Агропромышленный форум Сибири
Крупнейшая за Уралом площадка для демонстрации достижений агропромышленного комплекса, выставка сельскохозяйственной техники, технологий и оборудования для растениеводства, животноводства, фермерских хозяйств, а также ярмарка продовольствия.
Время работы: 14–15 ноября с 10:00 до 18:00; 16 ноября с 10:00 до 16:00, вход свободный
14 – 16 ноября
Краевая ярмарка свежих продуктов «Осень»
Мясная, колбасная, молочная, рыбная продукция, консервы и полуфабрикаты, макаронные, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, диетические и диабетические продукты, «быстрые завтраки», напитки, медовая продукция.
Время работы: 14 – 15 ноября с 10:00 до 18:00; 16 ноября с 10:00 до 16:00, вход свободный
Городские ярмарки:
2 ноября
«Осенняя симфония», пр-т Мира – ул. Кирова (сквер Пушкинский)
3 ноября
«Урожай–2018», площадь перед администрацией Свердловского района, ул. 60 лет Октября, 46
Районный фестиваль «День Сибирского подворья», сквер Серебряный, ул. Высотная, 15
8 ноября
«Продовольственный базар», пр-т им. Газеты «Красноярский рабочий», 120
9 ноября
«Осенняя симфония», пр-т Мира – ул. Кирова (сквер Пушкинский)
16 ноября
«Осенняя симфония», пр-т Мира – ул. Кирова (сквер Пушкинский)
23 ноября
«Осенняя симфония», пр-т Мира – ул. Кирова (сквер Пушкинский)
28 ноября
«С Днём рождения, любимый район», площадь музыкального театра, пр-т Мира, 129
30 ноября
«Осенняя симфония», пр-т Мира – ул. Кирова (сквер Пушкинский)