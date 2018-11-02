2018-11-02T07:38:44+03:00
Общество

Ярмарки Красноярска в ноябре 2018: где, когда и что купить

В ноябре 2018 в Красноярске пройдет масса ярмарок
Оля ГНОЕВСКАЯ
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Ярмарки Красноярска в ноябре 2018Ярмарки Красноярска в ноябре 2018Фото: Мария ЛЕНЦ
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Ноябрь радует красноярцев не только первым снегом, но и обилием ярмарок где можно приобрести все: от колбасных изделий до томика Пушкина. «Комсомольская правда»-Красноярск составила список мероприятий на этот месяц

Ярмарки в МВДЦ «Сибирь»:

1 – 5 ноября

Красноярская Ярмарка Книжной Культуры

Выставка-продажа книжной продукции издателей и книгораспространителей из центральных регионов России и городов Сибири. Книжный фестиваль.

9 – 11 ноября

Зоомир

Специализированная выставка-продажа домашних животных, кормов, добавок, одежды, аксессуаров, услуг ветеринарии.

Время работы:

9 – 10 ноября с 10:00 до 19:00, вход 100 рублей; 11 ноября с 10:00 до 17:00, вход 200 рублей, детям до 7 лет вход свободный

14 – 16 ноября

Агропромышленный форум Сибири

Крупнейшая за Уралом площадка для демонстрации достижений агропромышленного комплекса, выставка сельскохозяйственной техники, технологий и оборудования для растениеводства, животноводства, фермерских хозяйств, а также ярмарка продовольствия.

Время работы: 14–15 ноября с 10:00 до 18:00; 16 ноября с 10:00 до 16:00, вход свободный

14 – 16 ноября

Краевая ярмарка свежих продуктов «Осень»

Мясная, колбасная, молочная, рыбная продукция, консервы и полуфабрикаты, макаронные, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, диетические и диабетические продукты, «быстрые завтраки», напитки, медовая продукция.

Время работы: 14 – 15 ноября с 10:00 до 18:00; 16 ноября с 10:00 до 16:00, вход свободный

Городские ярмарки:

2 ноября

«Осенняя симфония», пр-т Мира – ул. Кирова (сквер Пушкинский)

3 ноября

«Урожай–2018», площадь перед администрацией Свердловского района, ул. 60 лет Октября, 46

Районный фестиваль «День Сибирского подворья», сквер Серебряный, ул. Высотная, 15

8 ноября

«Продовольственный базар», пр-т им. Газеты «Красноярский рабочий», 120

9 ноября

«Осенняя симфония», пр-т Мира – ул. Кирова (сквер Пушкинский)

16 ноября

«Осенняя симфония», пр-т Мира – ул. Кирова (сквер Пушкинский)

23 ноября

«Осенняя симфония», пр-т Мира – ул. Кирова (сквер Пушкинский)

28 ноября

«С Днём рождения, любимый район», площадь музыкального театра, пр-т Мира, 129

30 ноября

«Осенняя симфония», пр-т Мира – ул. Кирова (сквер Пушкинский)

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