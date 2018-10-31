2018-11-01T07:22:34+03:00
Досуг

Каникулы в Красноярске 2018: куда сходить с ребенком

Сейчас у школьников идет самая любимая пора - осенние каникулы
Оля ГНОЕВСКАЯ
Поделиться:
Каникулы в Красноярске 2018Каникулы в Красноярске 2018Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

У красноярских школьников начались осенние каникулы 2018. В этом году каждое учебное заведение самостоятельно регулирует их сроки, исходя из учебной нагрузки и желания родителей. В среднем дети будут отдыхать с 29 октября по 4 ноября. «Комсомольская правда»-Красноярск выяснила, где и когда в Красноярске дети смогут отдохнуть от школьных будней.

Музыкально-танцевальная фантазия «Трубадур из Бремена»

Где: Филармония; площадь Мира, 2Б; телефон: 227-49-30

Когда: 31 октября, 19:00

Цена: 300 — 500 руб.

Игровая экскурсия «Каменный век»

Где: Краеведческий музей; улица Дубровинского, 84; телефон: 227-92-04, 227-05-80

Когда: 1 ноября, 13:00

Цена: 200 руб. для взрослых 100 руб. для детей, студентов и пенсионеров

Красноярская ярмарка книжной культуры 2018

Где: МВДЦ «Сибирь»; улица Авиаторов, 19; телефон: +7 (391) 22-88-611

Когда: 1-5 ноября

Цена: бесплатно

Досугово-развлекательный центр для взрослых и детей «Дом великана»

Где: Торгово-развлекательный комплекс «Комсомолл»; улица Белинского, 8; телефон: 226-60-18

Когда: 31 октября-5 ноября

Цена: 250, 300 рублей. Дети до 3 лет – бесплатно

Клип-шоу Слон Хортон (из серии «Сказки, сказки, сказки»)

Где: ТЮЗ; улица Вавилова, 25; телефон: 213-10-32

Когда: 2 ноября; 12:00, 14:00, 16:00

Цена : 300 рублей

Фигурное катание на коньках, Кубок Красноярского края

Где: Кристалл арена; улица Партизана Железняка, 42

Когда: 31 октября, 12:00

Цирк зверей

Где: Цирк; проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 143а; телефон: 233-14-55

Когда: 1 ноября, 18:30

Спектакль «Красная шапочка»

Где: ТЮЗ; улица Вавилова, 25; телефон: 213-10-32

Когда: 2 и 3 ноября, 13:00

Цена: от 400 рублей

Экскурсия «Природа Красноярского края»

Где: Краеведческий музей; ул. Дубровинского, 84; телефон: +7 (391) 265-34-81

+7 (391) 227-92-04

Когда: 3 ноября, 13:00

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пьяный водитель Камри врезался в Хонду и устроил гонки с очевидцами ДТП
ВТБ Пенсионный фонд увеличил объем накоплений на треть
В Красноярске воры проломили стену в магазине и вынесли смартфонов на 2 миллиона рублей
Россельхознадзор обнаружил антибиотики в молоке на предприятии экс-главы Канского района
В красноярском строительном техникуме задержали студента с пистолетом
Два красноярских театра стали номинантами «Золотой маски» и претендуют на 15 наград
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
Три туриста заблудились на «Столбах» в Красноярске
В Красноярске дачный автобус №18 перешел на зимнее время
Самой фотогеничной женой России стала эффектная брюнетка из Красноярска
В Красноярском крае предприниматель недоплатил около 30 миллионов рублей налогов
На трассе Р255 «Сибирь» под Красноярском сгорел Hummer