Каникулы в Красноярске 2018: куда сходить с ребенком
У красноярских школьников начались осенние каникулы 2018. В этом году каждое учебное заведение самостоятельно регулирует их сроки, исходя из учебной нагрузки и желания родителей. В среднем дети будут отдыхать с 29 октября по 4 ноября. «Комсомольская правда»-Красноярск выяснила, где и когда в Красноярске дети смогут отдохнуть от школьных будней.
Музыкально-танцевальная фантазия «Трубадур из Бремена»
Где: Филармония; площадь Мира, 2Б; телефон: 227-49-30
Когда: 31 октября, 19:00
Цена: 300 — 500 руб.
Игровая экскурсия «Каменный век»
Где: Краеведческий музей; улица Дубровинского, 84; телефон: 227-92-04, 227-05-80
Когда: 1 ноября, 13:00
Цена: 200 руб. для взрослых 100 руб. для детей, студентов и пенсионеров
Красноярская ярмарка книжной культуры 2018
Где: МВДЦ «Сибирь»; улица Авиаторов, 19; телефон: +7 (391) 22-88-611
Когда: 1-5 ноября
Цена: бесплатно
Досугово-развлекательный центр для взрослых и детей «Дом великана»
Где: Торгово-развлекательный комплекс «Комсомолл»; улица Белинского, 8; телефон: 226-60-18
Когда: 31 октября-5 ноября
Цена: 250, 300 рублей. Дети до 3 лет – бесплатно
Клип-шоу Слон Хортон (из серии «Сказки, сказки, сказки»)
Где: ТЮЗ; улица Вавилова, 25; телефон: 213-10-32
Когда: 2 ноября; 12:00, 14:00, 16:00
Цена : 300 рублей
Фигурное катание на коньках, Кубок Красноярского края
Где: Кристалл арена; улица Партизана Железняка, 42
Когда: 31 октября, 12:00
Цирк зверей
Где: Цирк; проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 143а; телефон: 233-14-55
Когда: 1 ноября, 18:30
Спектакль «Красная шапочка»
Где: ТЮЗ; улица Вавилова, 25; телефон: 213-10-32
Когда: 2 и 3 ноября, 13:00
Цена: от 400 рублей
Экскурсия «Природа Красноярского края»
Где: Краеведческий музей; ул. Дубровинского, 84; телефон: +7 (391) 265-34-81
+7 (391) 227-92-04
Когда: 3 ноября, 13:00