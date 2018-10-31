Максим Яковенко: Мы работаем командой

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-31T13:01:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Он рассказал о проблемах и перспективах развития поселка, о том, как создать хорошую команду и сохранить ценные достопримечательности поселения, которыми гордятся жители.

- Поселок Зыково относится к Березовскому району. В нем проживает порядка 8 тысяч жителей. Максим Николаевич, скажите, а это много или мало для сельского поселения?

- Зыково - второе в районе по численности поселение после Березовки. Цифра 8 тысяч - предварительная, потому что на сегодняшний день наш сельсовет активно развивается и по предварительным подсчетам мы перешагиваем рубеж 13 тысяч жителей. К нам очень активно переезжает много людей из Красноярска и других населенных пунктов. Активно расстраивается деревня Кузнецово, деревня Лукино, да и само Зыково. Население растет с каждым годом.

Учащиеся школы занимают призовые места в олимпиадах и конкурсах.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Принято считать, что жители поселков, которые находятся вблизи мегаполисов, уезжают на работу в город. Там ее найти проще. Как обстоят дела у вас?

- Наш населенный пункт принципиально от других ничем не отличается. Большинство жителей работают в Красноярске. Но мы стремимся к тому, чтобы наше население работало в Зыково. У нас появляются новые предприятия, сейчас идет строительство крупного торгового комплекса, что также даст много новых рабочих мест.

- Причем, скорее всего, ведь это будут квалифицированные специалисты?

- Да, в основном, это люди с высшим образованием. Мы уже перешагнули черту, когда в большинстве своем в поселке работали люди, занятые сельскохозяйственным трудом. Активно развивается кирпичный завод, куда также требуются квалифицированные кадры. Мы надеемся, что в ближайшем будущем, он станет градообразующим предприятием.

- В большинстве крупных городов чувствуется острая нехватка мест в детских садах, а школы переполнены. Есть ли такая проблема в поселках?

- На сегодняшний день на территории Зыковского сельсовета работает одна школа и пока один детский сад. В ближайшее время будет введен в эксплуатацию второй детский сад, поэтому очередь ликвидируется. В нашей школе каждый год увеличивается число учащихся, ведь поселок растет с каждым годом. На мой взгляд, школа у нас лучшая в Березовском районе. Она участвует во всех мероприятиях района и края. Ребята занимают призовые места в олимпиадах и конкурсах. Спортсмены выезжают на российские соревнования. Наши волейболистки стали вторыми в России. Преподаватели активны, им все интересно, они развивают и школу и детей. Проблем с педагогическими кадрами у нас нет.

Строящийся детский сад обеспечит местами всех ребятишек поселкаФото: Мария ЛЕНЦ

- Достижения всегда радуют и внушают оптимизм, но наверняка вам приходится сталкиваться и с проблемами. Как их решаете и какие видите перспективы?

- Я работаю главой пятый год, и основной глобальной проблемой поселка была сфера жилищно-коммунального хозяйства и дороги. Сейчас я могу сказать по прошествии времени, что на 80% с этими проблемами нам удалось справиться. Мы организовали взаимодействие всех предприятий поселка. Регулярно проводятся планерки, на которых решаются текущие вопросы. Помогая предприятиям, вне зависимости бюджетные они или нет, мы решаем проблемы всех жителей. В этом году идет большое строительство дорог, в том числе и у нас в территории. В том числе, благодаря взаимодействию с администрацией Березовского района, властью края.

Строительство дорог не обошло стороной и ЗыковоФото: Мария ЛЕНЦ

- В свое время в поселки Зыково были проблемы даже с питьевой водой и светом. Как удалось справиться с ними?

- Да, в 1996 году в жилых многоквартирных домах у нас стояли печки-буржуйки. Дым валил прямо из квартир! На сегодняшний день во всех квартирах поселка тепло, котельная отремонтирована. Тепловые сети заменены на 60%. Существует специальная очистка питьевой воды. Вся эта работа планомерная и велась достаточно давно. Хотя когда я стал главой, конечно, такого взаимодействия между разными структурами не было. Поменялись руководители. Они готовы работать на результат и идти вперед.

На сегодняшний день во всех квартирах поселка тепло, котельная отремонтирована.Фото: Мария ЛЕНЦ

- А откуда вы черпаете кадровые ресурсы? В сельской местности с этим, наверное, гораздо более проблематично, чем в крупных городах. Чтобы человек из города поехал работать в село, его нужно чем-то заманить.

- Когда я одержал победу на выборах, то пришел со своей командой. Мы работаем дружным коллективом, и по-другому нельзя. Все должны работать на общий результат, и тогда плоды нашей деятельности видят и могут оценить наши жители. Конечно, с кадрами есть проблемы, но когда взаимодействуешь с людьми, ты смотришь на них, как они себя проявляют. Вот так по крупинке, по зернышку, собирали команду. Ты видишь в человеке его лучшие качества, которые могут сработать на общее дело. Здесь важным является временной фактор. Человек должен успеть показать себя.

- Сегодня много было сказано о работе, о тех трудностях, с которыми приходится сталкиваться. Но каждый населенный пункт гордится своими достопримечательностями. Какие вы назвали бы для Зыково главными и почему?

- На мой взгляд, в нашем поселке две основные достопримечательности. Первая – это наш храм, это душа поселка. А вторая, природная – это Черная сопка. Вы не представляете, что испытывает человек, когда туда приезжает. Любуется красотами Зыково, Красноярска. Дух захватывает! Мы работаем над тем, чтобы сделать этот природный объект охраняемым. Объявлен конкурс на проведение исследований Черной сопки. Дело в том, что долгое время происходило посягательство на эту нашу достопримечательность. То объект становится интересен для строителей – добыча особо ценного камня. Совсем недавно Черная сопка была переведена в территорию сельскохозяйственного назначения, там планировали разводить скот. На сегодняшний день мы добиваемся того, чтобы сопка стала особо охраняемой территорией. Там можно будет бывать в составе туристической группы, но, конечно же, нельзя будет разжигать костры.

Храм - это душа поселка!Фото: Мария ЛЕНЦ

- На гербе поселка изображены ветвь березы и папаха. Расскажите, что они символизируют?

- Еще в начале 17 века появился поселок Зыково. Тогда земли были переданы Дементию Зыкову, который поставил крест и начал строить село. Главными фигурами, которые принимали участие в становлении Зыково, были казаки, оттуда и папаха. А золотая ветвь березы символизирует достаток. Мы хотим, чтобы наши жители всегда жили благополучно, в достатке. Голубой цвет на гербе – символ чистоты. Говорит о широкой душе жителей Зыково, о том, что мы очень гостеприимные. Герб у поселка Зыково появился не так давно. Ровно год назад герб и флаг поселка нам вручили на Черной сопке представители краевой и федеральной власти.