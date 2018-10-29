В Красноярске внезапно испортилась погода: в городе гуляет штормовой ветер

СЕГОДНЯ 05:51 2018-10-29T05:55:34+03:00

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В Красноярске внезапно испортилась погода – как и обещали накануне специалисты МЧС. Кажется, ничто не предвещало: накануне стояло тепло, даже жарко – горожане удивлялись, что столбик термометра показывал до 15 градусов тепла. Была идеальная погода для прогулок и масса народа провела эти два дня на природе – в Татышев-парке, на Столбах, в парке «Гремячая грива» или просто за городом.

И с утра понедельника – ветер за окном, который с треском ломает ветки деревьев. Порывы достигают 15 – 20 метров в секунду. Спасатели советую красноярцам учесть это при передвижениях по городу. Во-первых, не парковать свои машины возле высоких старых деревьев, громоздких рекламных щитов или под линиями электропередач. Пешеходам также нужно опасаться этих мест – чем черт не шутит, нельзя ведь предугадать, когда налетит порыв ветра и сломает дерево.

Мамам с детьми лучше воздержаться от прогулки, а также пожилым людям и маломобильным гражданам. Нежелательно совершать и длительные загородные поездки на автомобиле: на трассах местами гололедица, снег.

Добавим, что по прогнозам синоптиков вместе с октябрем уйдут и плюсовые температуры из краевого центра. Сегодня, 29 октября, столбик термометра поднимется днем до +8 градусов, завтра, во вторник 30 октября – до +7, в среду – до +3. И уже с 1 ноября нас ждут минусовые температуры.