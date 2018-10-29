171 невеста комсомольца Медведя: как строитель Красноярской ГЭС за женами ездил

СЕГОДНЯ 06:45 2018-10-29T06:57:48+03:00

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Как в «Белом солнце пустыни», только наоборот. Вместо пустыни – зеленое море тайги. Вместо товарища Сухова – комсомолец Леша Медведь. 22-летнему строителю красноярской ГЭС выпала точно такая же миссия, как красноармейцу 20-х...

Лавстрори и гидрогигант

- Мне как сознательному бойцу, поручили сопроводить группу товарищей. Отметить надобно - народ подобрался покладистый, можно сказать, душевный, с огоньком, - под этими словами Сухова своей любезной Катерине Матвеевне сибиряк мог бы подписаться.

Алексей Емельянович МедведьФото: из архива героя публикации

… В 1972 году под Красноярском завершилась великая комсомольская стройка. Сдали ГЭС, которая и сегодня входит в десятку крупнейших в мире. А в России она – вторая по мощности (после Саяно-Шушенской). Но мало кто знает, что с гидрогигантом связана романтическая, а главное – массовая - лавстори.

Но сначала предыстория: на стройку в Сибирь ехали со всей страны. Первый отряд появился в поселке Скит (его назовут Дивногорском только через пару лет) в ноябре 1955-го. Двести хлопцев и девчат из Киевской, Житомирской и Винницкой областей первое время жили в палатках. Холод был - одеяла примерзали к земле.

Алексей Медведь прибыл в числе первых, когда в 1959-м в воду сибирской реки сбросили первую гранитную плиту с вызовом: «Покорись, Енисей!». Вскоре ГЭС объявили ударной комсомольской стройкой. Говорит, «Письма желающих шли мешками. Люди сюда ехали - мама родная».

Строительство Красноярской ГЭС. Фото: krskstate.ru

Это сейчас Алексей Емельянович - председатель Совета ветеранов КрасноярскГЭСстроя. А тогда был просто Леша Медведь из Новосибирской области. Дослуживал срочную в танковом полку, и тут на глаза попалась заметка из «Правды»: в Сибири начинается строительство самой крупной в мире ГЭС. Долго не раздумывал – махнул сразу вместе с 13 ребятами из своего батальона.

Едешь в цветник

- Я работал машинистом крана, а по общественной линии – членом комитета комсомола стройки, отвечающим за бытовой сектор, - улыбается мужчина.

Начинал как разнорабочий, отучился в вечерней школе. Потом курсы механизаторов (стал машинистом крана и экскаватора), техникум. Работал на стройках, плотине. Как ни крути, парень тертый.

Ему и досталось секретное поручение. В какой-то момент директор объекта Андрей Бочкин заметил странную вещь. Приезжают парни на стройку, получают квалификацию и… возвращаются домой. Хотя - по всему видно – не за длинным рублем прикатили. Так отчего же бегут?

Между тем впереди маячил 1967-й, запуск первых агрегатов. А тут – ребята уезжают один за другим. Обмозговав ситуацию, комитет комсомола с кадровиками решили: парням не хватает девчат! Причем катастрофически: на шестерых женихов – одна невеста.

- Позвали меня: «Алеша, вот тебе задание. Договорились с ЦК комсомола. Поедешь в Горьковскую область – за невестами. Причем в засекреченном виде. Не надо, чтобы здесь знали, что ты отправляешься за девчатами. Не нужны они на стройке – работа тяжелая, бетон месить. Только никому не говори».

Отдельно дали инструкцию: заруби на носу, везешь не просто женщин – не-вест. Выбирай, чтобы были молодые, красивые, здоровые. Не подведи!

- Приехал я в Горький, прямиком в обком. Дали мне рабочее место, кабинет, телефон. И пошло! Я и на автозавод, и на фабрику Хохломской росписи. Зашел туда: мама родная – цветник. Желающих была уйма – комсомольская стройка, энтузиазм. И за полмесяца я отобрал 171 девушку. И 14 парней. Подумал: как я повезу драгоценный груз через всю страну? Один не справлюсь! Ребят подобрал тоже строительных специальностей – сварщиков, монтажников, водителей тоже. С учетом – чтобы были добрые, надежные. Хорошо, добрались без приключений.

Знаете, как ухаживали комсомольцы? Они сами построили танцплощадку. Прямо посреди тайги вырубили площадку

Выносили на руках

В Красноярск приехали ночью. Нас, скорее всего, не встретят, предупредил Медведь свой «гарем». Берем вещички, заносим на вокзал, складываем в угол. Утром, наверное, нас заберут. Сотовых не было – с дороги и не предупредишь.

- Вокзал все ближе, и тут девчата мне: «На площади тебя зовут». Выглядываю: мама родная! А там кричат: где наш Лешка? Наши дивногорские ребята приехали! Автобусы, цветы, июль же месяц, красота! На руках вынесли девчат из вагонов, посадили в автобусы и поехали. В Дивногорске в общежитии коечки расставлены, цветы на столах стоят, все в порядке.

Дальше наступили будни. Говорит, тогда уже и детсады строились, и столовых было много, и на стройке работа. Всех девчонок трудоустроили мигом. Вот так – стройка наладилась, ребята уезжать перестали. И к 7 ноября 1967 года два агрегата были запущены.

50 лет вместе

Любопытно, что себе невесту комсомольский «сват» не привез. Да, приглянулся одной из женского «десанта». Да так, что она сама ему шепнула: «Леша, женись на мне!». Признается, от такого признания оторопел, но…

- У меня в Дивногорске была уже девушка. Приехала из Татарии, преподавала в школе, окончила казанский физмат. На ней я потом и женился. Той же осенью 66-го года. Вот она моя супруга - Юлия Степановна. Вместе мы больше полувека. У нас две дочки и трое внуков.

Знаете, как мы ухаживали? Сами, комсомольцы, построили танцплощадку. Прямо посреди тайги вырубили площадку – сейчас это центр Дивногорска. Танцевали под радиолу. Песня еще была такая «Навстречу утренней заре, по Ангаре, по Ангаре» помните?

Жена преподавала в вечерней школе. Я ее встречал, провожал домой, в общежитие. А сам жил в другом. В голову не приходило как-то грубо, залихватски подойти. Это же сокровище было, девушка. Мы их берегли…

А свадьбы комсомольские проходили скромно. Было у нас кафе «Романтика», еще одно – из бывшего детского сада, даже в общежитии или в квартире могли праздновать.

Самое дорогое было – получить жилье. Комнату в общежитии, потом квартирешку. Город строился темпами бешеными. Соревнования были среди бригад – на лучшего плотника, лучшего бетонщика. Ты отличился на работе, твоя девушка. Комсомольский комитет за вас похлопотал. И начальник стройки может распорядиться: выдать жилье. В порядке исключения. Тогда все было бесплатно – комнаты, квартиры. Нашему поколению повезло: мы строили ГЭС, ГЭС строила нас!