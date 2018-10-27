2018-10-27T08:13:31+03:00
Происшествия

Обморозились, но выжили: в Красноярском крае грибники на двое суток заблудились в тайге

Жителей Зеленогорска спасли, но один из них угодил в больницу
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Грибников нашли неподалеку от их лодки Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюГрибников нашли неподалеку от их лодки Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Два жителя Зеленогорска угодили в беду, отправившись за грибами в тайгу. Мужчины (одному 78 лет, другому 61 год) еще 24 октября выехали в деревню Усть-Казачка (Рыбинский район края). Благо, родных предупредили: едем за грибами, вернемся к вечеру. План действий у грибников был простой: доехать до деревни, там переплыть на лодке через реку Кан и отправиться за дарами природы. Но когда к вечеру ни того, ни другого дома не оказалось, родные забили тревогу. На поиски поднялись спасатели и полиция. Продрогших до костей мужчин обнаружили неподалеку от их лодки.

- Полицейские выяснили, что пенсионеры блуждали по лесу двое суток, ночевали под открытым небом и лишь днем 26 октября вышли к реке. Добраться до оставленной на берегу лодки им помог проплывавший мимо рыбак, - рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Оказалось, что оба мужчины обморозились. Спасатели отогрели пострадавших, но один из них все равно угодил в больницу.

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