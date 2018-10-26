2018-10-26T14:40:25+03:00
Спорт

Енисей – Локомотив 28 октября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 12-го тура Российской Премьер Лиги

Футбол, матч Енисей – Локомотив. Прямая онлайн-трансляция состоится 28 октября
Антон БИБЕРАлександр СВОЕВСКИЙ
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Футбольный клуб «Енисей»Футбольный клуб «Енисей»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Футбольный матч красноярского «Енисея» и московского «Локомотива» состоится в Красноярске 28 октября 2018 года в 18.00 по местному времени. Игра пройдет на Центральном стадионе.

Билеты на матч поступили в продажу 25 октября.

Напомним, что 28 октября на острове Отдыха запретят парковку автомобилей.

Добраться на матч можно будет на бесплатном автобусе. Шаттлы будут ходить по кольцевому маршруту навстречу друг другу: с левого берега от остановки «Главпочтамт», с правого – от остановки «Предмостная площадь». Начнут свое движение автобусы в 16.00. После матча также можно будет уехать - с 19.30 до 21.15. На автобусах будет надпись «НА ФУТБОЛ БЕСПЛАТНО».

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Фаворит встречи – московский «Локомотив». На данный момент это сильнейшая команда страны.

Футбол "Енисей" - "Локомотив" прямая онлайн-трансляция игры 28 октября 2018.

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