2018-10-25T14:32:30+03:00
Досуг

Макс Корж в Красноярске 2018: концерт 14 декабря

Макс Корж в 2018 году в четвертый раз приезжает в Красноярск
Оля ГНОЕВСКАЯ
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Макс Корж выступит в Красноярске 14 декабряМакс Корж выступит в Красноярске 14 декабряФото: Сергей ГАПОН
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Макс Корж выступит в Красноярске 14 декабря. Концерт пройдет в «Арена.Север». Музыкант, певец, рэпер, мастер бешеных концертов и просто парень по соседству. За несколько лет он прошел путь от песен под гитару на флэтах до многотысячных залов.

Белорусский исполнитель уже давно зарекомендовал себя на российской сцене, стабильно выпуская хиты и собирая на своих концертах тысячи фанатов. Приезд Макса Коржа в Красноярск – это всегда большое событие, в декабре - четвертый по счету концерт в нашем городе, где год за годом собирается все больше людей, а обстановка становится все более драйвовой.

Впервые мы услышали о нем еще 6 лет назад, тогда парень с гитарой выпустил свой первый альбом «Животный мир», который тут же завоевал сердца слушателей. Хиты «Небо поможет нам» и «Где я» до сих пор можно услышать на различных клубных площадках страны.

Далее следовали не менее успешные работы, пополнившие дискографию Макса: альбомы «Жить в кайф»(2013), одноименный трек с которого до сих пор не теряет своей актуальности, и «Домашний» (2014), запомнившийся нам более спокойными и душевными мотивами.

По-настоящему прорывной и успешной можно назвать последнюю работу артиста - альбом «Малый повзрослел часть 1» и «Малый повзрослел часть 2». Треки «Стилево», «Малый повзрослел», «Малиновый закат» и «Оптимист» пополнили копилку хитов, а стильные клипы набрали рекордное количество просмотров.

В Красноярске Макс Корж выступит с программой, состоящей как из последних хитов, так и из давно полюбившихся. Фанатов ждут киловатты качественного звука, дикий слэм и непередаваемая атмосфера, являющаяся визитной карточкой каждого выступления артиста.

Советуем прибыть на концертную площадку как можно раньше, чтобы избежать давки и занять лучшие места. Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн.

КОНКРЕТНО:

Когда: 14 декабря 2018

Где: Арена Север

Цена: 1000-2500 рублей

Телефон для справок: +7 (391) 205-05-34

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