Хэллоуин в Красноярске 2018: афиша главных вечеринок и праздничных мероприятий, прокат костюмов
В этом году один из самых страшных и загадочных праздников выпадает на 31октября. Рассказываем, как в Красноярске отметить Хэллоуин в 2018 года: куда пойти и где взять самый оригинальный наряд на вечеринку.
Для взрослых:
Halloween
Где: RV Bar; Мира 45г; телефон: 215-000-1
Когда: 26, 27 октября
Цена: вход в карнавальных костюмах свободный
HALLOWEEN HORROR SHOW «Проклятие»
Где: Circus concert hall; Высотная 35а/1; телефон: +7 (983) 508-55-50
Когда: 27 октября
Цена: в тематических костюмах вход свободный
EL ROYALE HALLOWEEN
Где: The MODS Bar; Авиаторов 19; телефон: 215-30-70
Когда: 26 и 27 октября
«Halloween big fest»
Где: Кафе-клуб Rock Jazz cafe; Сурикова, 12; телефон: 252-33-05
Когда: 28 октября 2018 г с 16:00 до 23:00
Цена:
- 250 рублей по предпродаже
- 300/400 рублей в день феста (до 18.00/после 18.00)
- 200 рублей - в день феста в гриме/ярких образах
«Хэллоуин»: «Территория страха»
Где: ресторан-бар «Максимилианс»; ул. Партизана Железняка, 17, ТК «Ньютон»; телефон: +7 (391) 258-01-88
Когда: 27 октября, суббота, сбор гостей в 20:00
Цена: вход: 300 рублей
Для детей:
Большие маленькие ведьмочки
Где: Парк им. 1 Мая; Центральный проезд, 9
Когда: 25 октября в 16:00
Цена: бесплатно
Хэллоуин в Мексике
Где: Библиотека имени Солнцева; Микуцкого, 8; телефон: +7 (923) 311-02-25
Когда: 27 октября 17:00
Цена: 1000 рублей
Где взять костюм?
Прокат КОСТЮМОВ "TheMaska.ru" КРАСНОЯРСК
Веб-сайт: https://vk.com/themaskakrasnoyarsk
Телефон: 8-923-272-43-23
Цена: сутки – 1000 рублей
Магазин маскарадных костюмов «Котильон»
Адрес: ул. Авиаторов, 40,
Телефон: 8 (391) 214-69-59
Цена: прокат - от 400, покупка – от 1200
Магазин маскарадных костюмов «ЛяКарнаваля»
Адрес: ул. Воронова, 14/6
Телефон: 8 (391) 295-42-44
Магазин праздничных украшений «Карнавал-Центр»
Адрес: ул. Красной Армии, 10
Телефон: 8 (391) 252-93-03
Цена: взрослые костюмы – от 800, детские – от 600
Магазин детской одежды «KrasKids24»
Адрес: ТГ "Май", ул. 9 Мая, 14А, Красноярск
Телефон: 8 (923) 327-55-88
Цена: от 800 рублей