2018-10-24T13:58:14+03:00
Досуг

Хэллоуин в Красноярске 2018: афиша главных вечеринок и праздничных мероприятий, прокат костюмов

Хэллоуин в Красноярске 2018, афиша, вечеринки, праздничные мероприятия
Оля ГНОЕВСКАЯ
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Как отпраздновать Хэллоуин в КрасноярскеКак отпраздновать Хэллоуин в КрасноярскеФото: Олег ЗОЛОТО
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В этом году один из самых страшных и загадочных праздников выпадает на 31октября. Рассказываем, как в Красноярске отметить Хэллоуин в 2018 года: куда пойти и где взять самый оригинальный наряд на вечеринку.

Для взрослых:

Halloween

Где: RV Bar; Мира 45г; телефон: 215-000-1

Когда: 26, 27 октября

Цена: вход в карнавальных костюмах свободный

HALLOWEEN HORROR SHOW «Проклятие»

Где: Circus concert hall; Высотная 35а/1; телефон: +7 (983) 508-55-50

Когда: 27 октября

Цена: в тематических костюмах вход свободный

EL ROYALE HALLOWEEN

Где: The MODS Bar; Авиаторов 19; телефон: 215-30-70

Когда: 26 и 27 октября

«Halloween big fest»

Где: Кафе-клуб Rock Jazz cafe; Сурикова, 12; телефон: 252-33-05

Когда: 28 октября 2018 г с 16:00 до 23:00

Цена:

- 250 рублей по предпродаже

- 300/400 рублей в день феста (до 18.00/после 18.00)

- 200 рублей - в день феста в гриме/ярких образах

«Хэллоуин»: «Территория страха»

Где: ресторан-бар «Максимилианс»; ул. Партизана Железняка, 17, ТК «Ньютон»; телефон: +7 (391) 258-01-88

Когда: 27 октября, суббота, сбор гостей в 20:00

Цена: вход: 300 рублей

Для детей:

Большие маленькие ведьмочки

Где: Парк им. 1 Мая; Центральный проезд, 9

Когда: 25 октября в 16:00

Цена: бесплатно

Хэллоуин в Мексике

Где: Библиотека имени Солнцева; Микуцкого, 8; телефон: +7 (923) 311-02-25

Когда: 27 октября 17:00

Цена: 1000 рублей

Где взять костюм?

Прокат КОСТЮМОВ "TheMaska.ru" КРАСНОЯРСК

Веб-сайт: https://vk.com/themaskakrasnoyarsk

Телефон: 8-923-272-43-23

Цена: сутки – 1000 рублей

Магазин маскарадных костюмов «Котильон»

Адрес: ул. Авиаторов, 40,

Телефон: 8 (391) 214-69-59

Цена: прокат - от 400, покупка – от 1200

Магазин маскарадных костюмов «ЛяКарнаваля»

Адрес: ул. Воронова, 14/6

Телефон: 8 (391) 295-42-44

Магазин праздничных украшений «Карнавал-Центр»

Адрес: ул. Красной Армии, 10

Телефон: 8 (391) 252-93-03

Цена: взрослые костюмы – от 800, детские – от 600

Магазин детской одежды «KrasKids24»

Адрес: ТГ "Май", ул. 9 Мая, 14А, Красноярск

Телефон: 8 (923) 327-55-88

Цена: от 800 рублей

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