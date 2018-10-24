В Красноярске вводят мораторий на строительство домов выше 10 этажей

СЕГОДНЯ 06:12 2018-10-24T06:20:07+03:00

Дома выше 10 этажей будут строить только в виде исключения и по особому согласованию Фото: Мария ЛЕНЦ

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Запрет на строительство высоток в Красноярске обсуждался уже несколько лет, но все как-то вяло. А в последнее время об этом заговорили активно. Более того: недавно приняли мораторий на возведение домов свыше 10 этажей. Он продлится два года, за это время специалисты самых разных уровней должны решить, - где и что нельзя строить, где что можно. Продолжаем разбираться вместе (материалы на эту тему – на kp.ru).

Выгодно – невыгодно: позиция застройщика

Если помните, еще лет 15 назад самым высоким зданием в Красноярске был недострой «КатэкНИИуголь» на Стрелке. В городе превалировала застройка в 5 и 9 этажей, кое-где можно было увидеть 14-этажки, но их было всего ничего на весь город.

Начиная с 2005 – 2006 годов дома стали расти все выше. «Сибиряк» и «Культбытстрой», практиковавшие технологию панельного строительства, смогли «дотянуться» до 17 этажа. Другие застройщики, освоившие монолитно-кирпичную технологию, начали заполнять Красноярск 25-этажками.

- Если вы думаете, что такие высотки удобно строить, то это совершенно не так, - рассказывает архитектор Антон Шаталов, управляющий партнер «Проектдевелопмент». – Это повышенные риски, особенные меры безопасности, необходима мощная специальная строительная техника, нужно закладывать сложные усиленные фундаменты. На самом деле, наши правила землепользования – а это закон, который мы сами приняли здесь, в Красноярске – сделаны таким образом, что максимальный съем площади продаваемой недвижимости с единицы площади земли получается именно при высотной застройке.

Что же тогда мешает возводить дома по 30 и 40 этажей? Например, догнать и перегнать Дубаи? На самом деле ничего. Ну, разве что финансовый вопрос. Существуют физические ограничения: для здания высотой более 75 метров (это как раз 25 этажей) нужно строить дополнительные противопожарные шахты с лифтами внутри, чтобы транспортировать спасателей на случай ЧП. Плюс потребуется закладывать еще более прочный фундамент, усиливать несущие стены на первых этажах и так далее. Поэтому, начиная с 26 этажа, цена строительства резко повышается. Красноярские застройщики на это пока не замахиваются – не смогут потом распродать квартиры.

Плюсы и минусы: что получит город и горожане

Несомненный плюс от высотного строительства – стоимость квадратного метра жилья. Покупка 50 квадратных метров жилья в 25-этажном здании обойдется намного дешевле, чем в 10-этажке. А какие виды с верхних этажей – город как на ладони. Плюс новая планировка, отличная от тесных клетушек-хрущевок.

И только въехав в новостройку, новоселы начинают понимать, какого кота в мешке они приобрели.

Постоянно занятые лифты (несмотря на то, что в высотках их, как правило, по два на подъезд), особенно в час-пик по утрам и вечерам. Представьте на минутку, каково это взбираться на 10 этаж, если отключат электричество? А на 20-й? А если мама с ребенком или пенсионер? Катастрофа.

Чем выше здание, тем сложнее обслуживать внутренние инженерные системы и устранять коммунальные аварии. Нагрузка на водопроводные и тепловые сети выше. Жильцы верхних этажей часто жалуются, что в кранах слабый напор воды, а батареи не такие горячие, как хотелось бы. Энергетикам тоже не по душе выслушивать постоянные нарекания.

При огромном количестве квартир практически невозможно создать сообщество. Это анонимная среда, где даже соседи друг с другом не коммуницируют. Добавьте сюда большое количество сдаваемых квартир, отследить их жильцов невозможно.

Стоит ли говорит про дворовую территорию? Чем выше дом, тем больше у него должно быть пространства под парковку, детские игровые площадки, прогулочную зону. А у нас с этим - напряженка.

По словам Антона Шаталова, при мелкой парцелляции, в два-три этажа, у каждой квартиры есть свой участок земли, хозяин очевиден, там всегда чистота и порядок и есть негласное соревнование между жителями, которые украшают каждый свой участок. Не зря же в Лондоне, к примеру, так популярна застройка таунхаусами. Так что если отбросить в сторону доступность цены и прекрасный вид из окна, то выгоды от высотных домов жителям нет никакой.

«Южный берег» против «Белых рос»

Антон Шаталов активно выступил за ограничение этажности. Хотя сам был соавтором проектов нескольких высотных домов.

- Я не скажу, что мы должны полностью отказаться от них. Высотки могут остаться, но это должны быть градостроительные акценты, их появление должно быть логически обосновано. Высотная застройка не должна быть сплошной, нужно четко понимать, где люди будут парковать машины, как будет решена инфраструктура интенсивной среды. Должны быть не просто хорошие видовые характеристики, а градостроительная логика.

К положительным примерам можно отнести, например, три 25-этажные «свечки» - общежития СФУ на Свободном. Или два таких же здания в Вузовском переулке. Или приятные на вид высотки у «Кристалл Арены», которые возвел «Сибагропромстрой». Хороши были первые три здания из ЖК «Перья» на Партизана Железняка, но сейчас там строится пятая «свечка» и впечатление уже не то.

Вот концепция идеальной застройки, по мнению опытного архитектора: город должен быть смешанным. Основа идеальной застройки квартала – 8 – 10 этажей. К ним лаконично впишутся 2-3 одноподъездных высотки. Первый этаж – отдать под бизнес, потому что квартиры на первом этаже не популярны. Во дворе должно хватить пространства для зоны отдыха и детских площадок. Должно быть достаточное количество парковочного места, если его не хватает на поверхности – спустить под землю. Для безопасности сделать закрытый периметр и установить систему видеонаблюдения. Так вот, примером такого удачного архитектурного решения можно назвать микрорайон «Южный берег».

Не так хвалят «Белые росы», - поначалу три или четыре 24-этажные «свечки» в голубых тонах на самом берегу Енисея у Ярыгинского проезда приводили всех в восторг. Сегодня вдоль Абаканской протоки в плотный ряд понаставлены более десятка многоподъездных 24-этажек. Парковочного пространства катастрофически не хватает. Это еще что! Неподалеку в микрорайоне «Тихие зори» строят дом-рекордсмен Сибири на 1140 квартир. Каким там будет общественное пространство?

Куда городу расти, куда расширяться

- Город должен взглянуть внутрь себя, - продолжает собеседник «Комсомолки». – У нас много территорий, которые пользуются либо нерационально, либо вообще никак не используются. Надо развивать пустыри, заброшенные площади, сносить ветхое жилье.

Взять, к примеру, слободу на Каче: с одной стороны Караульная гора и улица Брянская, с другой – улица Коммунистическая, переходящая в Республики. Чего там только нет – сараи, дома с вросшими в землю и заколоченными окнами, гнилыми заборами, черными трубами печей. Непонятно, кто там живет и что там происходит. На этой территории около 40 гектаров, которые давно нуждаются в градостроительной реконструкции.

А сколько у нас опустевших промышленных зон. Яркий пример - территория бывшего завода комбайнов. Кстати, Антон Шаталов – один из авторов проекта по его застройке:

- Плотность там будет существенно ниже, чем в «Белых Росах». Там будет квартальная сетка улиц. Высотки до 25 этажей тоже будут, но исключительно на узловых местах. Средняя этажность на нижней террасе – 10 этажей (от 6 до 14), а на верхней террасе – 7 этажей максимум.

Кстати, по ветхому жилью. Застройщику, который берется расселять жильцов и сносить бараки, конечно, не выгодно строить на их месте 5-этажные здания, это нужно понимать. Но 12 – 14 этажей – вполне рабочий вариант.

Высотки полезны для экологии, но строить их нужно правильно

Известный красноярский эколог Сергей Михайлюта считает, что подход к строительству высотных зданий в Красноярске должен быть индивидуальным. Их просто нужно научиться правильно строить.

- Важно понимать соотношение между высотой зданий и плотностью застройки. Если мы начинаем плотно друг к другу возводить низкие здания (в 5 этажей – прим.ред.), мы получим ухудшение воздухообменных процессов, увеличение концентрации загрязняющих веществ в воздухе со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если начнем уплотнять высотную застройку, мы получим тоже самое, но во много раз хуже. Однако если правильно соблюдать соотношение геометрических размеров, можно добиться хорошей продуваемости территории.

Что думает Сергей Михайлюта о «Белых росах»? Там не все так плохо. Дома выстроены параллельно друг другу, там должна быть хорошая аэродинамика, то есть продуваемость со стороны Енисея. Однако из-за того, что остров Отдыха густо засажен деревьями, скорость ветра в сторону микрорайона будет ниже.

Есть гораздо худший пример – Покровка, экологическая ситуация там не самая благоприятная. Высокие здания стоят на возвышенности, они строятся по типу дворов. Создается реальный аэродинамический барьер на пути переноса загрязняющих веществ, где они выпадают и как распределяется их концентрация – большой вопрос. Так что от ландшафта тоже многое зависит.

Пользуясь случаем, спросим про черное небо в Красноярске: правда ли, что высотки играют в этом негативную роль? Как оказалось, Красноярск до этого «не дорос», ему нужно стать таким, как, например, Нью-Йорк: дома высотой по 75-100 метров и узкие улочки между ними. И добавить плотные потоки транспорта.

- Нужно системно смотреть на вещи. Где-то можно и нужно строить высокие здания. Но нужно брать в расчет и транспортные магистрали, и ветровые потоки. Нужно смотреть, как расположены промышленные предприятия со своими специфическими выбросами. И если кто-то считает, что проще отказаться от высотного строительства, значит, он просто не хочет погружаться в этот вопрос, - подводит итог эколог Сергей Михайлюта.