2018-10-19T16:02:31+03:00
Наука

В Енисее найдены останки затонувшей 140 лет назад английской полярной шхуны «Темза»

Судно сильно повреждено и лежит глубоко на дне
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Литография английской паровой шхуны "Thames" ("Темза"). Фото предоставлено сотрудниками Сибирской аэрокосмической академии.Литография английской паровой шхуны "Thames" ("Темза"). Фото предоставлено сотрудниками Сибирской аэрокосмической академии.
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Участники экспедиции «Енисей-Арктика», наконец, расшифровали первые снимки останков судна, находящегося на дне Енисея в устье реки Сальная Курья в Туруханском районе. С большой долей уверенности и малой долей скептики можно сказать – это легендарная английская полярная паровая шхуна «Темза», которая затонула на Енисее в 1878 году. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил пресс-секретарь Красноярского краевого отделения РГО Владислав Власов.

Британская паровая шхуна «Темза» - судно поистине важное для историков. Она была построена в 1847 году для одного из первых исследователей Северного морского пути, английского мореплавателя Джозефа Виггинса. Он несколько раз пытался пройти по Карскому морю. Наконец в 1876 году это ему удалось. Так что «Темза» – первое паровое судно, зашедшее в Енисей.

В 1877 году пароход сел на мель в районе современной Игарки. Команда надеялась, что сняться с мели они смогут, если сбросят с борта графит, подаренный местным купцом Михаилом Сидоровым за то, что открыли вход в Енисей. Однако жертва была напрасной – «Темза» примерзла днищем к грунту. Виггинс продал корабль енисейским пароходовладельцам, а сам отправился с командой пешим путем назад, а Англию. Первым же весенним паводком шхуну затопило. Именно с нее и начался отсчет погибших на Енисее кораблей.

Снимок гидролокатора бокового обзора останков судна. Фото: страница Владислава Власова в сецсети

Снимок гидролокатора бокового обзора останков судна. Фото: страница Владислава Власова в сецсети

Исследователи обнаружили затонувшую шхуну в 2016 году. Однако обследовать ее в тот момент не удалось. Известно, что состояние судна очень плохое. Дело в том, что в конце 80-х годов прошлого века в Сальной Курье производились дноуглубительные работы. О том, что здесь может находиться историческая ценность, никто не знал. Поэтому шхуна была механически повреждена.

Руководитель экспедиции, сопредседатель Полярной комиссии Красноярского краевого отделения РГО Александр Гончаров пообещал, что результаты исследований обязательно будут опубликовании в научной печати.

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