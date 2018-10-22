Паровая машина из прошлого: найдено уникальное свидетельство «золотой лихорадки» в Сибири

22 Окт. 12:20 2018-10-23T13:09:14+03:00

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5 тонн английского чугуна, прекрасно сохранившийся паровой котел, турбины, маховик… Такое впечатление, что паровая машина фирмы «Ричард Гаррет и сыновья» (Richard Garrett & Sons) простояла в тайге Сухобузимского района Красноярского края не век, а каких-то пару десятков лет. Все сохранилось почти в первозданном виде. Ее нашли велопутешественник Владимир Черников и его товарищ по Красноярскому краевому отделению Русского географического общества Дмитрий Семенов на Кузеевских золотых приисках – так это местечко называлось в 19 веке. Эксперты уверены: паровая машина - эхо «золотой лихорадки», которая охватила Сибирь полтора века назад. Таких паровых машин в мире осталось всего две - одна у нас, а вторая - в «Длинном музее» паровых машин Гарретта в Великобритании.

Попытка номер… три

— О том, что в тайге Сухобузимского района стоит паровая машина, мы узнали случайно - рассказал Владимир Черников. – Проговорился один из местных жителей и, для убедительности, пальцем на карте ткнул. Первый раз мы поехали туда на велосипедах, потом долго пробирались пешком, но технику так и не нашли. Это ведь только на бумаге кажется все просто, а на месте оказалась непролазная чаща, чего на спутниковых картах не видно. В общем, вернулись, несолоно хлебавши.

Фото: Владимира Черникова

Второй заход Черников предпринял уже в одиночку. Но на прииски опять не попал:

— Прошел ливень, и дорогу развезло в кашу, ехать на велосипеде было совершенно невозможно. Зато около парома мне повстречались сведущие люди, которые не только уточнили предполагаемое местонахождение паровой машины, но и дали телефон местного историка-любителя Михаила Николаевича Кошкарева. Понятно, что я тут же поехал к нему и заполучил фотографии искомого раритета, сделанные краеведом еще в 1986 году.

— Третья поездка состоялась спустя полтора месяца, сразу после возвращения из Ирана. (Я участвовал в экспедиции по маршруту военных поставок в СССР по программе ленд-лиза — «Персидскому коридору».) На велосипедах к приискам уже было не проехать — «КАМАЗы» намесили колеи метровой глубины. Пришлось забрасываться на попутном бензовозе. Далее пошли своим ходом. После 15 километров, накрученных по горам и буреломам, надежда на успех почти растаяла. Передохнули, поели и все же решились еще немного пройти. И вот она, удача: буквально через 100 метров мы уткнулись в ту самую машину. В конце 19-го века на этих приисках добывалось как россыпное, поверхностное золото, так и шахтное — из золотоносных жил. На рудных выработках паровые машины использовались для откачки грунтовых вод, подъема и измельчения породы. Найденный нами двигатель вращал чугунные жернова камнедробилки, остатки которой сохранились поблизости.

Понятно, что из Англии машину доставили водным путем, а затем гужевой тягой по зимнику привезли на рудник. Только представьте, сколько потребовалось времени, какое количество лошадей, чтобы протащить 5-тонную махину по абы какой дороге с десятками крутых горок и перевалов! Труд адский.

На машине есть все данные производителя Фото: Владимира Черникова

Кузеевские прииски

О Кузеевских приисках геологам известно многое. Сначала здесь отрабатывали россыпное золото, позднее, уже в 20 веке, начали добывать коренное, которое находится в породе, но «выходит» на поверхность. Вообще, это Кузеевский золотоносный район, к нему относится и Маловеснинское месторождение золота, где и найдена машина. Оно считается небольшим.

- Мы работали на Маловеснинском золоторудном месторождении в 2003 году, составляли масштабную геологическую карту, - вспоминает, что видел машину, Сергей Лещинский, научный сотрудник Музея геологии Центральной Сибири. – Она стояла неподалеку от ствола, который появился здесь в 30-е годы 20 века. Глубина ствола – 20-30 метров. Когда вели геологоразведку, там прошли бульдозеры, и машину, видимо, откинуло, а может, даже засыпало, потому что позднее мы ее не обнаружили, хотя возвращались.

О ней знали давно, но вот вытащить из глубокой тайги было некому Фото:Михаила Кошкарева

Вообще, по словам геологов, в Маловеснинском месторождении (от названия реки Малая Веснина. – Прим.) всего от 1 до 5 тонн золота. За все время здесь добыли немногим больше тонны, причем не россыпью, добывали коренное. Оно «выходит» на поверхность. Немного севернее от Маловеснинского имеется более богатое месторождение – среднее по запасам, в 10 тонн. Крупным считается месторождение, в котором свыше 50 тонн драгметалла.

Зоб глухаря и фартовые люди

Легенда гласит, что «золотая лихорадка» в Сибири началась… с глухаря. Один охотник (кто, где и когда именно все это произошло, история умалчивает, вероятнее всего, еще в 18 веке) подстрелил себе на ужин глухаря. Ощипал птичку. А когда начал потрошить, у него от удивления, как говорится, в зобу дыханье сперло. Внутри у птички, в зобу, вместе с речным песком находился золотой. Много ли мало ли того песка было – неизвестно. Однако весть о находке очень быстро разлетелась по всей России, и в Сибирь ринулись отовсюду фартовые люди - именно так себя называли и называют старатели.

Все детали целы Фото: Владимира Черникова

- Апогей «золотой лихорадки» в Сибири пришелся на 1847 год, - говорит Ирина Луночкина, специалист МБУ «Муниципальный музей золотодобычи Северо-Енисейского района», которой мы показали снимки нашей паровой машины. – В тот год старатели добыли по всей России 1 270 пудов золота, и 1 212 из них – в Сибири (один пуд – 16,4 килограмма). Представьте, что началось в стране, когда все поняли, где золото зарыто. Конечно, ринулись в Сибирь.

Кайло, лопата и бутара - устройство для промывания горной массы, - вот и все нехитрое снаряжение старателя того времени.

- Что за народ ехал?

- Вообще, первыми начали осваивать месторождения купцы-золотодобытчики. Они приезжали и нанимали старателей по всей Сибири, свободных людей. Чуть позже, уже во второй половине 19 века, появились «кандальники», или ссыльные, их труд был дешев. В советское время стали загонять на прииски репрессированных.

- Как считаете, что за раритетный механизм удалось найти членам РГО?

- Пока трудно сказать. Я бы предположила, что это бутара, на которую установлен паровой двигатель. Видимо, таким образом золотодобытчики пытались механизировать труд старателей. Что бы это ни было - находка, безусловно, редкая и для истории «золотой лихорадки» в Сибири значимая.

Тайна паровой машины

Кто именно привез паровую машину в глухую тайгу и для каких целей - еще предстоит выяснить.

— Фотографии паровой машины я отправил своим коллегам из Королевского географического общества Великобритании, а те, в свою очередь, вышли на заводской музей. Так что скоро ситуация прояснится - говорит Владимир Черников. – Надеюсь, что удастся найти покупателя этой машины, уточнить год ее выпуска и технические данные.

Совместными усилиями машину уже вывезли из тайги в краеведческий музей села Сухобузимского. Торопились, потому что чугун могли просто распилить и сдать как металлолом.

5 тонн чугуна Фото: Владимира Черникова

— Не хочется, чтобы находка попала в руки алчных людей, - переживает Черников. – Для нас это историческая ценность, а для кого-то всего лишь груда металлолома. Именно такая судьба в годы перестройки постигла вторую паровую машину с этого же прииска. Тем более нужно сохранить для потомков свидетельства эпохи небывалого экономического и культурного подъема Сибири, породившего множество меценатов.

ФАКТЫ И ИСТОРИИ

Золотые купола

В период с 1839 по 1860 годы Сибирь отправила в Москву 150 тонн золота – колоссальная по тем временам цифра. Его доставляли на монетный двор Санкт-Петербурга. Многие купола церквей по всей России золотили именно нашим, северным золотом.

Самородок «Бычья горова» (справа)Фото: Мария ЛЕНЦ

Бычья голова

Самый крупный самородок золота, найденный в Красноярском крае, – Бычья голова. Так его назвали из-за формы. Вес Бычьей головы – 31 килограмм 570 граммов. Обнаружили его под Артемовском (Спасо-Преображенский прииск, река Средняя Тарча) 10 января 1898 года обычные старатели Роман Тарханов и Николай Белов. Известно, что самородок «родился» в рубашке из железа и глины. Старатели и не обратили бы на него внимания – глыба да глыба. Но один из них случайно задел его кайлом, а второй споткнулся и увидел знакомый блеск.

Конечно, старатели решили не отдавать самородок своему нанимателю – припрятали. Ну и, как водится, стали это дело отмечать – неделю на работу не выходили. Как-то вечером жена одного из них взялась за скалку: «Чего пьешь? Денег в доме нет совсем, дети голодные!» Но муж ей ответил: дескать, успокойся, скоро мы разбогатеем, нашли самородок огромный. Жена же, как любая женщина, не удержала язык за зубами. И уже на следующий день к старателям пришел хозяин прииска за самородком. Увидев его размеры, на радостях простил воров – а кто бы не соблазнился? И выплатил им по 2 000 рублей премии! Сумасшедшие по тем временам деньги. Например, корову можно было купить всего за 8 рублей. Правда, впрок деньги все равно не пошли – старатели их спустили на ветер.

Фото: Ольга Некрасова

Кстати, Бычья голова лишь не намного отстает по весу от самого крупного самородка, найденного в России, - Большого треугольника. Его обнаружили на Урале в 1842 году (вес 36 килограммов 2 грамма).

Анкин пуп

Это легенда про любовь и золото. У сибирских старателей есть история про Анку-золотодобытчицу. Причем в каждом прииске считают, что Анка жила когда-то именно у них – и даже не пытайтесь оспорить этот факт, не убедите. Но не суть. Больно ладная девка была эта Анка, многие купцы на нее заглядывались. Она тоже на них благосклонно посматривала, на всех сразу. Прямо скажем, с низкой социальной ответственностью была девушка, любила пожить красиво. Расчет за благосклонность с купцов брала золотом – а что с них еще взять? И брала Анка за ночь любви именно столько золотого песка, сколько помещалось в ее пупок. Как сложилась ее судьба – доподлинно неизвестно, однако поговаривают, что золота она добыла больше, чем иные старатели за всю жизнь. Так-то.

Фото: Ольга Некрасова

Золотой мальчик

В 1830 году золотопромышленник Тит Зотов купил у бедной кыргызской семьи Жмаевых мальчика Егора, который впоследствии стал его названым сыном. В 1839 году Егор Жмаев выведал у эвенков, живших в те времена не территории нынешнего Северо-Енисейского района, сведенья о россыпном золоте. Наивные аборигены и не предполагали, какую ценность имеет информация, которую они отдают: просто рассказали, где видели блестящий песок. Так купец Зотов стал обладателем сразу 5 приисков. Позднее, в 1975 году, геологи открыли в этих местах крупнейшее в Красноярском крае Олимпиадинское месторождение. Из него добыто уже 500 тонн золота 999 пробы, еще 270 тонн лежит в земле (данные музея геологии Сибири. – Прим.).