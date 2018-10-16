Концерты в Красноярске в 2018 году: Федук, Элджей и Шуфутинский

16 Окт. 12:12 2018-10-16T13:16:45+03:00

«Комсомольская правда» представляет полный список концертов в Красноярске в 2018 году

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Новый гастрольный сезон 2018-2019 богат на концерты в Красноярске. Жители города раскупают билеты в кассах, чтобы посетить выступления любимых групп и артистов.

Главные концерты Красноярска 2018:

16 октября в Гранд Холле Сибирь с программой Diva выступит Ани Лорак, в программе - как любимые, так и совершенно новые песни. Признанные хиты впервые будут представлены в ином звучании. Стоимость билетов от 1500 рублей.

Там же, в Гранд Холле, 19 октября большой концерт дадут легенды рока - Гарик Сукачёв, Сергей Воронов, Сергей Галанин. Приобрести билеты можно от 1600 рублей.

20 октября в Кравой филармонии выступит Михаил Шуфутинский. Цена билета от 2600 рублей.

22 и 23 октября – большие концерты в Гранд Холле Сибирь даст рэпер Баста. Билетов в наличии уже нет.

24 октября группа «25/17» исполнит свои хиты в The MODS bar, концерт будет посвящен 16-летию коллектива. Билеты можно приобрести в кассах, стоимость – 1600 рублей.

10 ноября Сергей Лазарев даст концерт в Гранд Холле Сибирь, в этот раз певец вновь обещает удивить публику, исполнив не только хиты, но и совершенно новые композиции. Стоимость билетов начинается от 1600 рублей.

12 ноября свою программу «Лучший день» в Гранд холле Сибирь представит Стас Михайлов, цена билета 4000 рублей. В этот же день в Большом концертном зале выступит Диана Арбенина и Ночные Снайперы , стоимость билетов начинается от 1400 рублей.

15 ноября состоится Юбилейный концерт легендарной группы A'Studio в Гранд Холле Сибирь. Минимальная цена билетов – 2500 рублей.

16 ноября в The MODS bar выступит Feduk. Стоимость билета – от 1000 рублей.

17 ноября победитель телевизионного шоу «Голос» Иеромонах Фотий представит свою программу «33» в Гранд Холл Сибирь. Цена билетов начинается от 800 рублей.

2 декабря StandUp Show ТНТ Гранд Холл «Сибирь». В шоу принимают участие уже полюбившиеся зрителю комики: Стас Старовойтов, Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Елена Новикова. Стоимость билетов начинается от 1200 рублей.

4 декабря главный хитмейкер этого года Элджей даст большой концерт в МВДЦ «Сибирь». Стоимость билетов начинается от 1500 рублей.

5 декабря в Гранд Холле «Сибирь» выступит группа «ДДТ» , минимальная цена билета – 1800 рублей.

21 декабря в Большом концертном зале свой спектакль «Хулиган» представит Сергей Безруков, единую, драматургически выстроенную композицию о жизни великого поэта Сергея Есенина, составленную из его стихов и песен на его стихи. Стоимость билетов – от 3000 рублей.