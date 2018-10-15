Воспитательниц детского сада «Колосок», коловших детей канцелярскими кнопками, будут судить за истязание

15 Окт. 10:53 2018-10-15T12:00:43+03:00

За «злых помощниц» они могут провести в колонии несколько лет

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Двух воспитательниц канского детского сада «Колосок» могут отправить в колонию на несколько лет. Сейчас следователи направили уголовное дело в суд.

Многие наверняка помнят жуткую историю, которая прогремела в Канске в апреле прошлого года. Мамы средней группы детского сада № 5 «Колосок» узнали, что над их детьми проводят странные воспитательные опыты: за непослушание ребятишек колют... канцелярскими кнопками. Молчать родители не стали – устроили разборки, подняли шум, потребовали ответа от заведующей детского сада и от отдела образования городской администрации. Написали в полицию и прокуратуру.

Полтора года длилось следствие. Наконец уголовное дело на двух воспитателей передано в суд. Их обвиняют по двум статьям: истязание детей и неисполнение обязанностей по воспитанию.

Дети молчали о «злых помощницах»

Началось все с того, что некоторые родители заметили странное поведение детей.

- Захожу в комнату, а дочка нашла где-то иголку и колет куклу, говорит: «Это моя помощница». Я стала ей объяснять, что кукле ведь больно. Она удивилась: «Ну в садике же так делают, почему мне нельзя», - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск мама одной из девочек Елена Лаптева.

Еще несколько мам купали своих детей и обратили внимание на крохотные ранки на ягодичках, на руках и спине. Поначалу списали все на аллергию. К тому же ранки быстро заживали – два дня и нет. Сами дети молчали.

Но маленький язычок за зубами не утаишь, кто-то проговорился, что у воспитательниц есть «злые помощницы». Они маленькие и кусаются всякий раз, когда кто-то балуется. Белые «помощницы» - добрые, они несильно кусают. А красные – самые злые. Кусали за всякие провинности: плохо ели кашу, зашумели, разругались.

В этом детском саду ребятишек за провинности кололи канцелярскими кнопками. Фото предоставлено «Канск 5 канал»

- Я приехала домой с работы, зашла в комнату дочки и начала издалека с ней: а что там за волшебные помощницы у вас появились? Дочка голову опустила, вздохнула глубоко, ответила: «Так они у нас уже давно». Я попросила рассказать, она: «Ты ругаться будешь за то, что я баловалась. Нас помощницы кусают, потому что мы балуемся, и плохо себя ведем». Я стала спрашивать, куда кусают? В ягодичку и язык. А кого еще кусают «помощницы»? Я проплакала все выходные. Смотрю на дочку, представляю, что ей пришлось пережить. Когда мне на нее в садике жаловались, что плохо себя ведет, я ее ругала. Ребенку в тот момент была нужна моя защита, а я ругала. Поэтому она и боялась мне что-то рассказывать.Эльвира Долгова, мама одной из воспитанниц, узнала о «злых помощницах» из родительской группы в «вайбере». Вспоминает:

«У нас такого быть не может»

Гневные родители пришли в детский сад требовать объяснений. А им в ответ: ваши дети все напридумывали. Воспитатели Надежда Максукова и Анна Сафонова, со слов коллег, никогда бы себе такого не позволили, ребятишки их любят. У них большой педагогический опыт, ведь одной 40 лет, другой 49.

Заведующая детским садом «Колосок» тоже поначалу придерживалась такой версии. Пока в ее кабинете не появились представители прокуратуры и следственного комитета.

Это и есть те самые "помощницы", которыми воспитывали непослушных детей

И тут выяснилось, что обе воспитательницы быстро уводились. Сразу же, как только запахло жареным, положили на стол заявление по собственному, а заведующая спешно их подписала. Да и опыта-то, как оказалось, у них особого нет. Одна закончила местный педагогический колледж в 2006 году и примерно тогда же начала работать в садике. Вторая в 2017 году только училась на первом курсе того же колледжа.

Как сообщили «Комсомолке» в краевом следственном комитете, обе подозреваемых свою вину не признали, несмотря на предъявленные улики. Ждем, что скажет суд.

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