Старейший учитель Красноярска отмечает свой 100-летний юбилей

15 Окт. 07:29 2018-10-15T10:54:01+03:00

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Кто бы мог подумать, что эта женщина отмечает сегодня, 15 октября, свой 100-летний юбилей. Вот уже 40 лет Александра Петровна Карасева на пенсии, а привычкам своим не изменила – каждое утро встает рано. Смотрит в окно на ребятишек, спешащих в школу, и с теплотой вспоминает былые дни.

Всю жизнь она проработала педагогом. Отдала школе 40 лет, была и учителем русского языка и литературы, и завучем. На ее глазах выросло несколько поколений. А начиналось все в 1938 году, когда 20-летняя девушка из малограмотной крестьянской семьи поступила в Красноярский педагогический институт. Пока шла война, она работала в школе поселка Солонцы.

- Я пришла на работу в школу в военные годы. Очень трудное было время, - вспоминает Александра Петровна. – Отопления в сельской школе не было, на каникулах мы с ребятами ездили на заготовку дров, а перед уроками сами топили печь. В морозы занимались в пальто, шапках и перчатках.

В те годы родители учеников сутками пропадали на работе, а дети были предоставлены сами себе. Как сейчас, не находите? Однако в отличие от наших дней хулиганов тогда было немного, ребятишки по большей части были трудолюбивыми, скромными, а в школе была железная дисциплина. По словам юбилярши, учителя старались посвящать своим ученикам как можно больше времени и внимания, пока их родители снабжали фронт снарядами и продовольствием. Обычно с ребятами устраивали какие-нибудь мероприятия в школе. Но иногда выбирались в театр – из Солонцов в Красноярск ходили пешком. И это был большой праздник.

Когда нынешние родители сетуют, что их детей сильно напрягают в школе, у Александры Петровны свой ответ: за 40 лет, когда она преподавала, нагрузка у ребят была – по 6-7 уроков в день и 6 дней неделю. Выходной был только в воскресенье. В приоритете были русский язык, математика, литература, физика, химия и биология. А из иностранных языков самым популярным был немецкий. Английским долгое время никто особо не интересовался.

- Учителей уважали и ученики, и родители. Самое страшное, что могло случиться с ребёнком – это вызов родителей в школу. Мамы и папы серьезно относились к проступкам детей, всегда говорили: «Александра Петровна, вы уж построже с ними». За плохое поведение ученика могли и из школы исключить, а это позор на всю жизнь, - вспоминает педагог.

А вот еще одна, отличающая две эпохи – советскую и нынешнюю. В то время дети и родители помогали готовить классы к новому учебному году – одни заклеивали окна, другие красили стены, третьи проводили генеральную уборку. После уроков дети по очереди мыли полы в классе, прибирались в кабинете. На плечи семей также ложилось приобретение не только канцелярии, но и учебников. Причем существовал фонд взаимовыручки – родители покупали все необходимое не только своим детям, но и помогали семьям, у которых не было средств собрать ребёнка в школу.

Благодарим за информацию управление образования Красноярска.