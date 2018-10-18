2018-10-19T05:49:42+03:00
Дом. Семья

Ради спасения трое суток просидевшего на столбе кота обесточили ЛЭП

Чтобы снять бедолагу, энергетики организовали целую спецоперацию [фото]
Ася ЖУКОВА
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Чтобы спасти Вольтика, решили отключить ЛЭП. Фото: Тываэнерго.Чтобы спасти Вольтика, решили отключить ЛЭП. Фото: Тываэнерго.
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Этот нетривиальный случай произошел на днях в пяти километрах от Кызыла (республика Тыва), в поселке Сукпак.

На высоченном деревянном столбе застрял черный кот. Каким-то образом вскарабкался наверх, а спуститься сам не смог. Застыл от ужаса – до земли метров 6-7 – и только жалобно мяукал.

- Мы думали: ну, есть захочет и слезет, - признаются жители поселка.

На высокой опоре кот просидел трое суток. Фото: Тываэнерго.

На высокой опоре кот просидел трое суток. Фото: Тываэнерго.

Но… шли сутки, вторые, третьи, а кот все сидел и сидел наверху. Кто-то из местных рвался помочь. Мол, сумеет подняться по столбу и вызволит бедолагу. Благо, «добровольца» сумели отговорить: «Это высоковольтная линия 10 кВ под напряжением! Одно неверное движение – и все, конец».

В один из дней новость о гибнущем животном появилась в паблике «Хатико». И волонтеры тут же вышли на энергетиков.

- Когда сообщение поступило, мы сразу же его приняли, - рассказали в АО «Тываэнерго». – Для спасения кошки было решено отключить высоковольтную линию электропередачи.

На счету Александра - десяток спасенных братьев наших меньших. Фото: Тываэнерго.

На счету Александра - десяток спасенных братьев наших меньших. Фото: Тываэнерго.

Когда убедились, что напряжения уже нет, на автовышке поднялся электромонтер оперативно-выездной бригады Александр Бавуу. Кота колотило от холода и страха, но упираться он не стал. Почуял: это его единственный шанс. И пошел в руки человеку.

- За пять лет работы в «Тываэнерго» Александр спас таким образом больше десятка котов и кошек, - пишут в соцсетях.

Нынешнего, черныша, передали зоозащитникам из группы «Хатико».

Спасенного передали волонтерам. Фото: Тываэнерго.

Спасенного передали волонтерам. Фото: Тываэнерго.

- Коту дали забавное прозвище – Вольтик, - сообщили в «Тываэнерго». - Аолонтеры обещают найти ему дом и заботливых хозяев.

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