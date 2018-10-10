Два брата решили стать отшельниками, чтобы уйти от долгов по алиментам и кредиту

СЕГОДНЯ 01:51 2018-10-10T12:23:32+03:00

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Крепко сколоченную из досок времянка с шифером на крыше, обтянутая стареньким грязным паласом, обнаружили в густой тайге в 4 километрах от Енисейска (Красноярский край). Возле нее на веревках сушатся мужские футболки, штаны, куртки. Сразу видно, что место обжитое: дымит наспех построенная кирпичная печь, кипятится чайник. Эта хибара на целый год стала пристанищем для 50-летнего Сергея Г. и его брата, 44-летнего Виталия. Но в отшельники мужчины подались не по зову души, - сбежали от долгов. На днях их все-таки нашли.

За одним погонишься – двух поймаешь

Говорят, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Но тут – наоборот. Приставы Енисейска искали одного должника, старшего брата Сергея, а обнаружили двух. Сергей, по их информации задолжал по алиментам своим детям порядка 600 тысяч рублей. Бывшая жена устала тянуть одна пацана и девчонку (парню, правда, уже 19 лет, девочке - 16) и обратилась к приставам.

Фото: УФССП по Красноярскому краю

- Мы установили, что по месту проживания, в своей квартире в Енисейске, мужчина не появляется, - рассказал Павел Конради, руководитель отдела Службы судебных приставов по Енисейскому району УФССП по Красноярскому краю, - мы его сначала объявили в розыск. Долгое время пытались застать в квартире, общались с соседями, но те сказали, что не видели братьев долго. Что касается второго должника, то у него задолженность перед одним из банков - порядка полутора миллионов рублей, он выступил поручителем по кредиту у друга.

Виталия, младшего брата, к слову, целенаправленно приставы не искали – наткнулись на него случайно, поскольку он с братом жил. В службе говорят: у них разные категории дел, есть те, поиски по которым УФССП инициирует самостоятельно (как в случае с алиментами), а есть другие – по ним необходимо заявление от взыскателя. От банка на младшего брата Виталия заявлений не поступало. Впрочем, это не помешало ему на год сигануть вместе со старшим в тайгу.

Фото: УФССП по Красноярскому краю

Новый адрес - тайга

- Я собирал информацию о местонахождении должника, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Михаил Сидоров, судебный пристав-исполнитель отдела Судебных приставов по Енисейскому району, - опрашивал соседей, знакомых… От них узнал, что должник по алиментам скрывается в тайге, но где точно – никто не знал. Так и начали лес прочесывать. Когда пришли к ним, те особенно не скрывались.

Ситуация, правда, осложнилась тем, что у алиментщика нет никакой собственности – нечего арестовать, чтобы обеспечить выплату долга. Работы тоже у обоих братьев нет. Приставам они рассказали, что весь год перебивались случайными заработками, - лишь бы на еду хватило. Вот так их жизнь загнала.

- Мы когда приставов увидели, даже облегчение наступило в душе, - говорит старший, Сергей. – Ну, сколько можно жить в это хибаре, есть грибы и ягоды. Нам тут недавно поступило предложение о постоянной работе вахтовиками на Севере, поедем с братом, с долгами рассчитаемся.

Фото: УФССП по Красноярскому краю

P.S. На Сергея завели административное дело по ст. 5.35.1 КоАП России (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд уже вынес приговор по делу – 50 часов исправительных работ. Правда, в дальнейшем если Сергей не начнет рассчитываться, его ждет уголовное наказание по ст. 157 УК России (Неуплата средств на содержание детей), максимальная санкция статьи – лишение свободы до 1 года.