Кулачный бой да полюбень-трава: Почему все популярнее становятся старинные русские обряды

СЕГОДНЯ 12:26 2018-10-02T13:17:34+03:00

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Кто-нибудь задумывался, почему в России растет популярность старинных русских обрядов? Почему молодые родители отказываются от «модных» в советское время имен и называют своих малышей Любавами, Забавами, Тихонами, Тимофеями, Митрофанами, Добрынями? Почему все чаще на свадьбах используются русские народные мотивы? А в ресторанах - всплеск интереса к блюдам русской кухни? Мы собрали несколько самых ярких историй, которые говорят: не оскудела традициями земля русская.

Драка под гармонь

Есть в Тамбовской области старинное село Атманов Угол. Образовалось в 1648 году. Никто уже и не помнит, когда пошла у местных традиция – на Успение Богородицы, то есть в последнее воскресенье августа, устраивать кулачные бои, так давно это было, поговаривают даже – с основания села. Посреди него бежит небольшая речушка Пишляйка, вот и выходили биться правый берег против левого – стенка на стенку. А на другой день мужики из Атманова Угла шли в чистое поле на встречу с мужиками из другого села и продолжали там мутузить друг друга со всей широтой русской души. Какое село погонит другое за край поляны – то и победило.

Фото: официальный сайт фестиваля «Атмановские кулачки»

Возможно, о старинной народной забаве за пределами Сосновского района области никто до сих пор бы не знал. Но однажды, в 2008 году, атмановский паренек поступил в Тамбовский педагогический институт. Здесь он познакомился с Анатолием Теодорадзе – студентом исторического факультета и большим любителем рукопашного боя. Теодорадзе настолько проникся народной забавой, что в 2010 году при поддержке единомышленников организовал первый фестиваль «Атмановские кулачки» (ударение на букву «а»). А в 2014 году Министерство культуры РФ уже внесло «Атмановские кулачки» в реестр нематериального культурного наследия народов России и с тех пор активно поддерживает. С каждым годом популярность фестиваля растет. В 2016 году в нем приняли участие 7 тысяч человек, а в 2018-м уже 11 тысяч. Приезжают даже команды из-за рубежа, чтобы на себе прочувствовать смысл старинной русской забавы.

У кулачного боя есть свои правила. На поляну выходит сначала младшая группа, им на смену – чуть постарше и еще постарше. Самое зрелищное, конечно, битва взрослых мужчин. А под конец дают слово ветеранам-пенсионерам, а как же – уважить надо. Дедушки тоже так рвутся в бой, что не удержать. Драться ногами и нападать со спины нельзя. Лежачих, по русской традиции, тоже не бьют. Нарушителей могут свои же поколотить.

Обязательно должна быть гармошка – бой не начнется и стенка на стенку не сойдется, если не будет играть озорная гармошка и звенеть частушка. А когда уже все побились и разошлись, принято к синякам и ссадинам прикладывать… свежеиспеченные блины. Их пекут недалеко от поляны, на специально сложенных русских печах.

Кстати, знаете, что написал по этому поводу таблоид Daily Mail: «Русские жители празднуют православный праздник с кровожадными народными играми». Не станем переубеждать британских коллег. Скажем только: да что вы понимаете в русских традициях?!

Магический венок из 12 трав и цветов приносит любовь!

Босиком, в длинных русских сарафанах, с распущенными волосами и венками, сплетенными из 12 трав… В Сибири девушки в точности, как их предшественницы сотню лет назад, каждый год проводят обряд в честь Ивана Купалы. В селе Шушенское на юге Красноярского края уже 15 лет проходит традиционный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири», на него съезжаются тысячи гостей со всей России. Один из самых красивых элементов фестиваля - празднование Ивана Купалы.

- Плыви, плыви!

Поплывет или утонет? И современные девушки с трепетом ждут, что будет с брошенным в воду венком. Утонет – к беде и болезни. Поплывет – к счастью и главное, к любви, жениху.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы организовываем это действо с нашими студентами, - рассказывает Светлана Майзингер, заведующая отделением сольного и хорового пения Красноярского краевого колледжа искусств. – В Шушенском уже к нам присоединяются и местные жители, и гости фестиваля, человек двести в общей сложности, не меньше. И знаете, это не шоу, не просто какое-то стороннее действо. Когда оказываешься в этой обстановке, вместе с природой, чувствуешь всю эту магию.

Все происходит в точности с сибирскими традициями, которые сохранились в старинных записях, воспоминаниях.

Все начинается с плетения венков. Их надо обязательно делать из 12 видов трав и цветов, чтобы венок обрел магическую силу. Венки бросают в воду и смотрят, что будет.

Потом разжигают костер, прыгают через огонь и водят хороводы, поют песни.

Праздник продолжается до ночи, но в шесть утра надо встать, чтобы завершить обряд сбором росы. Девушки в нарядных русских платьях распускают волосы, берут простыни и волочат их по траве, чтобы собрать первую утреннюю влагу. Ею они утираются, что означает очищение, веру в добро и светлый путь.

Ну, а самые смелые в полночь отправляются искать цветок папоротника. Говорят, кому-то повезло.

Свадьба из 19 века: венец не для хрупкой головы

Елизавета и Александр Тюгаевы из Новосибирска целый год готовились к самому важному событию в своей жизни. И когда настал день свадьбы, невеста и жених словно сошли с картинки 19 века. Она – в старинном русском косоклинном сарафане, белоснежной рубахе-долгорукавке, душегрее и с венцом на голове. Он – в рубахе-косоворотке с ткаными вставками, красным кушаком и черных кожаных сапогах.

Тот самый неловкий момент... Фото: Надежда СЕМЧЕНКО

Автор нарядов - известный новосибирский дизайнер Татьяна Куликова, она шьет костюмы для заказчиков со всей России. Но кое-что молодожены сшили сами.

— Наши наряды — один из миллиона возможных вариантов. Костюм невесты — такие носили Архангельской губернии, молодца — Вологодской. В принципе — это собирательный образ территории и мы можем предположить, что пара в то время могла выглядеть именно так, — рассказывает Елизавета.

Она призналась, что самым сложным оказалось создать свадебный венец. Мастеров в России немного, они свои секреты ревностнохранят. Пришлось листать журналы, книги, собирать по крупицам собирать информацию. Лиза стала дизайнером, а вышивать доверила своей маме – тоже по русской традиции. Знаете, во сколько бы обошелся такой головной убор, закажи она его у мастера? 150 тысяч рублей. А Елизавета лишь оплатила стоимость материалов.

— Этот «городок» на голове так все сдавливал, что я боялась не дожить до финала. Даже взяла с собой таблетки от головной боли. Вот уж воистину красота требует жертв! В этом всем можно было только стоять или плавно выхаживать, — делится своими впечатлениями русская невеста.

Не только наряды, но и традиции, обряды – все соблюдено. Фото: Надежда СЕМЧЕНКО

Наряды молодоженов — это лишь часть всей свадьбы. Весь декор, игры, традиции, обряды также радовали гостей. Девушки-подружки помогали готовить антураж, пели песни на выданье, сами наряжались в русские народные костюмы и следовали всем традициям. А «горько» кричали тогда и сейчас.

Берегитесь, люди, – летят коровьи пули

Новую и необычную народную традицию придумали жители села Крылова Пермского края. Вот уже десять лет, в июле, они устраивают соревнование по метанию… коровьих лепешек. И если поначалу народ брезгливо морщился, то сейчас от желающих поучаствовать отбоя нет. Называется праздник «Веселый коровяк».

Фото: Татьяна ЧУНТОМОВА

Организатор состязаний, директор местного Дома культуры Ирина Чугаева, рассказывает, что идею они позаимствовали у американских ковбоев, но внесли в нее русский колорит. Снаряжение готовят загодя, даже разработали технологию. Собирают коровьи лепешки по сельским полям ранней весной; пролежав под снегом, они становятся крепче. Потом сушат. После такого лепехи не пахнут, не рассыпаются, не мажутся. Потому-то в соревнованиях участвуют и взрослые, и дети.

Фото: Татьяна ЧУНТОМОВА

- Приезжают даже чиновники и другие випы на своих «Лексусах» и «Джипах». Но поблажек для них не делаем – все в равных условиях, - сообщила Ирина Чугаева.

Фестиваль «Веселый коровяк» проводится при поддержке краевого минкульта. Конечно, недовольных всегда хватает. Но чем громче фестиваль критикуют, тем больше туристов съезжается в Крылово - посмотреть и поучаствовать.

Полюбень-трава и привороты на секс

В крымском Коктебеле живет 62-летняя баба Люда. Местная достопримечательность прославилась тем, что народными средствами - волшебной травой да приворотами - возвращает мужскую силу.

- Мальчики, на прием, будет вам подъем! Чтобы вы не теребили кокосы, чтобы у вас водились бабосы! Вот вам трава-полюбень, чтоб стоял каждый день, чтоб стояла шляпа и пальто из драпа, - наговаривает знахарка, похлопывая очередного клиента букетиком.

После того, как в интернете появились ролики с ней, она стала не только звездой ютуба, но и инстаграма, ватсапа, социальных сетей. Баба Люда успела засветиться и на телевидении, даже машину в «Поле чудес» выиграла.

Любань трава из Крыма. Фото: Анастасия ЖУКОВА

За свои сеансы Людмила Павловна цену не заламывает. 150 рублей - букетик. 200 рублей за фото и съемку видео. Если муж на коленки жену посадит, то 300 рублей. Деньги невелики, а эффект весьма ощутимый. И в бытовых делах тоже: есть нужда в жилье, баба Люда пошепчет, и на тебе - домик у моря. Замуж невтерпеж? Раздастся и марш Мендельсона. Карманы пустые? И заговор на бизнес наготове. Про чудодейственную траву пенсионерка с детства знает, говорит, что та приносит благополучие и дома ее держат от злых духов, от колдунов и всего плохого. На самом деле, трава эта растет где попало и называется кермек. Но это совсем не смущает тех, кто выстраивается в очереди к бабе Люде уже больше двух десятков лет.

- Букетик плюс моя особая энергетика - все вместе и помогает людям! - уверена пенсионерка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/668727" frameborder="0"></iframe> Трава «полюбень» - чтобы секс был каждый день.Баба Люда, давай! «Полюбень-трава» сделала коктебельскую пенсионерку мировой знаменитостью. За мужской силой к ней едут со всего света!

Добавьте к этому атмосферу курортного поселка - солнце, море, счастливые люди на отдыхе - что-то в этом «коктебельском коктейле» же должно и вправду сработать!

КОММЕНТАРИЙ СОЦИОЛОГА

«Мы возвращаемся к истокам, чтобы стать сильнее»

Людмила Полянова, психоаналитик, кандидат социологических наук, директор Общероссийского центра содействия и развития современного психоанализа.

- Сохранение исконных традиций – это всегда для человека стабильность. Сейчас, когда в современном обществе размыты границы, у человека нет «стержня», потребность в ней становится все более острой. Дело в том, что стабильность предполагает безопасность, которая является основной потребностью человека. Если ощущения безопасности нет, все остальное теряет всякий смысл.

Массовая культура навязывает нам «ценности» других обществ, народов, культур, религий – и люди теряются. Уже не знают, что хорошо и что плохо, жить в таких условиях становится невозможно.

К истокам сейчас возвращается поколение, пережившее 90-е годы, - с их агрессией, отсутствием духовной культуры.

А потом - 2000-е, когда появились люди, диктовавшие, что деньги могут все. А потом оказалось, что это не так.

И люди бессознательно начали искать другое, а все самое ценное – это уже придуманное, хорошо забытое старое.

Наши предки были мудрыми людьми, они передавали свои традиции из поколения в поколение. Своя рубашка ближе к телу – свои корни ближе к душе. То, что было нашим естеством, никуда не уходит, мы неизменно к этому возвращаемся.

В нас заложена генетическая память и сегодня вернулась потребность вернуться к корням, чтобы почувствовать себя сильнее и увереннее в себе. Это прекрасно.

КСТАТИ ГОВОРЯ

Блины с икрой и варенье из шишек

Рестораторы тоже отмечают: еще недавно посетителей тянуло на экзотику, - острые китайские блюда, изысканные итальянские, утонченные французские. Но сейчас всех «бьет» русское меню.

- Оленина, зайчатина, дикоросы - вот список самых популярных блюд в популярном красноярском ресторане русской кухни «Распутин», - рассказывает управляющая рестораном Людмила Шевцова.

- Есть гости, которые приходят к нам не просто на борщ с салом и пампушками, а на изюминку – попробовать строганину, варенье из шишек, салат с папоротником и олениной. Выпить натуральные травяные чаи с полевыми цветами, с чабрецом, с мятой, медом, лесными ягодами. Мы нашли такие рецепты, которые в общих источниках сейчас не достанешь, они переходят по наследству от бабушек и прабабушек. Иностранцы, которые приезжают в Красноярск, очень любят русскую кухню. Борщ, пельмени с олениной – это они за милую душу кушают. Любят побаловать себя ассорти из северной рыбы. Нравятся наши курники с мясом и кедровыми орешками. Ну, икра и стопка блинов – это вообще классика.