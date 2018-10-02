Красноярские «Столбы» побили рекорд посещаемости – 40 тысяч человек за день
Кто из красноярцев не знает знаменитые «Столбы»? Сюда приходят не только насладиться прогулкой на свежем воздухе между уникальными скалами. Люди тянутся сюда, чтобы подпитаться энергией. Любимое время года у посетителей «Столбов» - это как раз начало осени, бабье лето. Неудивительно, что каждые выходные экотропы в недавнем заповедника, а теперь – национального парка, заполнены туристами.
Прошедшие выходные стали рекордными по количеству отдыхающих: камеры наблюдения, установленные на входах для учета посетителей, зафиксировали более 40 тысяч человек. На Лалетинской дороге на «Центральные Столбы» яблоку негде было упасть, а на подходах к скалам выстраивались целые очереди. Особенно много было молодежи, студентов. Во многих учебных заведениях Красноярска десятилетиями существует традиция приводить первокурсников на «Столбы».
К слову, для массового паломничества к матушке-природе был еще один повод: в выходные отмечали День туриста. По этому случаю для гостей заповедника были организованы различные интерактивные площадки. Например, можно было взять на себя роль гида, провести экскурсию для целой группы туристов и в конце получить призы.
- Сентябрь для «Столбов» - традиционно самый посещаемый месяц. То, что заповедник является туристической меккой, подтверждает и тот факт, что мы попали в ТОП-5 лучших мест для экотуризма в России: «Столбы» заняли 3 место после Байкальского заповедника и «Заповедного Прибайкалья», - рассказали в пресс-службе «Столбов». – Рейтинг составлялся, исходя из наличия на территории гостевых домов, кемпингов, палаточных лагерей и других мест для проживания, организации разных возможностей для отдыха и экскурсий, уровня безопасности, наличия спасателей, медицинских работников, экскурсоводов и переводчиков, доступности инфраструктуры для маломобильных граждан.