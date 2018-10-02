2018-10-02T04:31:06+03:00
Общество

Красноярские «Столбы» побили рекорд посещаемости – 40 тысяч человек за день

Чтобы подойти к знаменитым скалам, выстраивалась целая очередь
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские «Столбы» побили рекорд посещаемости – 40 тысяч человек за день. Фото: пресс-служба "Столбов"Красноярские «Столбы» побили рекорд посещаемости – 40 тысяч человек за день. Фото: пресс-служба "Столбов"
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Кто из красноярцев не знает знаменитые «Столбы»? Сюда приходят не только насладиться прогулкой на свежем воздухе между уникальными скалами. Люди тянутся сюда, чтобы подпитаться энергией. Любимое время года у посетителей «Столбов» - это как раз начало осени, бабье лето. Неудивительно, что каждые выходные экотропы в недавнем заповедника, а теперь – национального парка, заполнены туристами.

Прошедшие выходные стали рекордными по количеству отдыхающих: камеры наблюдения, установленные на входах для учета посетителей, зафиксировали более 40 тысяч человек. На Лалетинской дороге на «Центральные Столбы» яблоку негде было упасть, а на подходах к скалам выстраивались целые очереди. Особенно много было молодежи, студентов. Во многих учебных заведениях Красноярска десятилетиями существует традиция приводить первокурсников на «Столбы».

К слову, для массового паломничества к матушке-природе был еще один повод: в выходные отмечали День туриста. По этому случаю для гостей заповедника были организованы различные интерактивные площадки. Например, можно было взять на себя роль гида, провести экскурсию для целой группы туристов и в конце получить призы.

- Сентябрь для «Столбов» - традиционно самый посещаемый месяц. То, что заповедник является туристической меккой, подтверждает и тот факт, что мы попали в ТОП-5 лучших мест для экотуризма в России: «Столбы» заняли 3 место после Байкальского заповедника и «Заповедного Прибайкалья», - рассказали в пресс-службе «Столбов». – Рейтинг составлялся, исходя из наличия на территории гостевых домов, кемпингов, палаточных лагерей и других мест для проживания, организации разных возможностей для отдыха и экскурсий, уровня безопасности, наличия спасателей, медицинских работников, экскурсоводов и переводчиков, доступности инфраструктуры для маломобильных граждан.

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