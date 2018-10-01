Погодные рекорды сентября и прогноз на октябрь: когда же красноярцам менять летнюю резину на зимнюю

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-01T11:30:20+03:00

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Все последние 20 лет сентябрь в Красноярске традиционно теплый. При среднемесячной температуре +8,9 градусов отклонения обычно небольшие. В этом году, например, он был чуть теплее среднестатистического, +10,3.

Но один погодный рекорд все же есть! Этот сентябрь стал самым дождливым за последние 100 лет!

- Побит рекорд 2017 года, когда в Красноярске выпало 105 мм осадков, в этом году было 116, а это 282% от нормы. Причем, почти все эти дожди прошли всего за три дня: 3 сентября - сразу 40 мм, это суточный максимум, еще 35 мм – 13 и 14 сентября, - об этом в пресс-центре «Комсомольской правды»-Красноярск» рассказала ведущий специалист по связям с общественностью Красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова.

Погода октября отличается неустойчивостью: может быть очень холодный месяц, как это было в 2016 году (среднемесячная температура оказалась ниже нормы на 5 градусов и составила всего -4), а может быть очень теплый, как в 2011 (+6!).

В этом году ожидается теплый и сухой октябрь. Бабье лето с его устойчиво теплой и сухой погодой продлится до 8 октября. Самыми теплыми станут первые дни: +5+10 и даже до +13+20! В целом до 14 октября ночью температура будет опускаться до 0+5 градусов, а днем подниматься до +5+10. Вторая половина месяца будет холоднее: -2-7 ночью и -1+4 днем, с отдельными всплесками до +8 градусов.

Осадков будет 30-35 мм при обычных 40 мм. До 22 октября – сухо с небольшими дождями в отдельные дни. После 22 октября возможны мокрый снег и дожди. Устойчивый снежный покров ожидается не раньше 31 октября.

- Водители часто спрашивают, когда менять летнюю резину на зимнюю. Это обычно делают, когда среднесуточные температуры становятся ниже +5 градусов. В этом году мы ожидаем, что это произойдет примерно 14-15 октября, - уточнила Оксана Сальникова.

Перемена погода приведет за собой и типичные осенние риски: ледостав, гололед на трассах, рост бытовых пожаров и эпидемию гриппа.

- По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в этом году в России ожидается три штамма гриппа, иммунитет к которым у россиян не сформирован, - рассказал Валерий Терешков, заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю. – Штамм гриппа Мичиган дает тяжелые осложнения на легкие, очень важный симптом – головная боль, против которой не действуют обезболивающие препараты и боль в груди. Один из ярких симптомов штамма Сингапур – светобоязнь, расстройство желудка. Для штамма Колорадо характерны боль в мышцах, сонливость, высокая температура, боль в горле. В крае уже заболели более 10 тысяч человек, зарегистрировано 322 случая пневмонии. Красноярску до эпидпорога осталось всего 2%, - самое время сделать прививку, повторю, к этим штаммам гриппа иммунитета нет.

Голодная осень в тайге не дает медведям угомониться. В сентябре зафиксировано 30 случаев выхода хищников к людям, причем, несколько раз – в черте Красноярска на улице Свердловской и Стасовой. Наибольшая вероятность встретить медведя в поселке Удачный, на плодово-ягодной станции, в районе Караульной пещеры, Красноярской ГЭС, на Мининских Столбах, на станциях Крючково, Рябинино.