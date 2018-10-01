Горячая брюнетка победила на международном конкурсе «Самое Красивое Лицо Мира»

СЕГОДНЯ 10:43 2018-10-01T11:19:24+03:00

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В семье 19-летнюю Кристину Ларченко (Красноярск, Россия) ласково называют Пусик, и только маме позволяется иногда называть Кристину – Кристофором. При всей внешней мягкости характер у девушки железный – с 10 лет Кристина участвует в конкурсах красоты и побеждает. На минувших выходных в копилке у девушки прибавилось наград – она стала обладательницей титула Miss Best Body на международном конкурсе красоты «Самое Красивое Лицо Мира-2018». Конкурс проходил в Индии, в нем участвовало 43 красавицы из разных стран мира. Конкуренция жесткая, и практически каждая из девушек невероятно хороша. Но именно Кристина поразила жюри совершенством форм.

Фото: предоставлено Кристиной Ларченко

- Я с детства занимаюсь танцами, - рассказала девушка «Комсомольской правде» - Красноярск, - они очень помогают поддерживать форму. Окончила музыкальную и художественную школы в Красноярске, сейчас учусь в СФУ на журналиста. Вообще, скажу, что никаких особенных секретов красоты у меня нет: в салоны я не хожу – предпочитаю уходом заниматься самостоятельно дома. Косметику выбираю особенно тщательно, предпочитаю израильскую и индийскую. Сейчас многие девушки излишне увлекаются пластикой – делают губы, брови. Не поддерживают такой подход – я за естественную красоту. Хотя, конечно же, выбор для себя каждая из нас делает сама.

На конкурсе в Индии было несколько этапов: участницы должны были продемонстрировать жюри национальный костюм, купальник, вечернее платье и творческий номер.

Фото: предоставлено Кристиной Ларченко

- В шоу талантов я показывала танец с элементами свока и хай хилс, который сама поставила, - говорит девушка. – Вообще было очень интересно: мы очень сдружились с девушками из Польши и Украины, несмотря на то, что политическое напряжение между нашими странами довольно ощутимое, нас повозили по нескольким городам Индии, побывали мы в детских домах. То есть у этого конкурса ярко выраженная социальная направленность – думаю, это правильно.

Фото: предоставлено Кристиной Ларченко

К слову, все сборы от него организаторы передают в фонд борьбы с насилием. Но, как говорится, красота требует жертв, в том числе и финансовых… Взнос участницы составлял 600 долларов.

Фото: предоставлено Кристиной Ларченко

- Да, конкурсы красоты – довольно затратное мероприятие, - продолжает Кристина. – Каждый наряд должен быть эксклюзивным. Например, национальный костюм мне обошелся в 5 000 рублей, купальник – около 3 000 рублей, самым дорогим было «золотое» платье – оно стоило 40 000 рублей. Делались наряды не на заказ, они были в продаже. Но я специально выбирала вещи, которые существуют в единственном экземпляре. Плюс билет туда – обратно. В целом у меня ушло не менее 200 000 рублей.

Фото: предоставлено Кристиной Ларченко

Впрочем, как говорит сама Кристина, победа того стоила. Кстати, в Красноярске все это время ее ждал молодой человек. Виталий на 4 года старше девушки и занимается ресторанным бизнесом. Кристина уверяет, что Виталий не ревнив. Но можно ли не ревновать такую красивую девушку?

Параметры Кристины Ларченко:

Рост: 168 сантиметров

Объемы:85х60х90

Вес: 43 килограмма