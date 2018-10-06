СЕГОДНЯ 06:45 2018-10-06T06:50:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Измятый листок в клеточку, на нем – объяснительная. Цитируем дословно (с сохранением орфографии и пунктуации автора):

«Деректору Свенцову П.В от Сенковой Е.А. объяснительная.

Я, Сенкова Евгения, не отпустила Своего ребенка … Алексея 3.10.2018 года в школу по причине что у нас не далеко от дома ходят медведи».

А вот и объяснительная. Фото: Ольга ЛОБЗИНА.

Вот так - синим по белому, прыгающим (может, от страха?) почерком. Эту объяснительную выложила в своем фейсбуке красноярка Ольга Лобзина. С ремаркой: «То, что в Сибири медведи ходят по улицам, - давно уже не шутка».

И понеслось!

- Медведи, собаки, наркоманы, грабители... Улица полна неожиданностей, - тут же отозвался один из пользователей.

А другой вспомнил свою историю:

- Тут на прошлой неделе к нам в гости француженка заезжала на три дня - путешествует по России. Рассказала, как в Греции на острове Лесбос на дочку на улице напала стая бездомных собак, когда та шла с пляжа. Ей пришлось вернуться и вплавь вдоль берега уплыть от стаи. А я в ответ сказал, и друзья подтвердили ей, что у нас медведи на улицы города стали выходить (как раз видео опубликовали). Француженка зависла и переспросила. Я подтвердил, но её успокоил, что это временное явление - из-за голодухи в лесу. И ей нечего бояться медведей в Красноярске.

Что же до объяснительной, в ней речь идет о деревне Субботино Шушенского района. Это приблизительно в 500 километрах от краевого центра.

Звоним туда: неужели и впрямь хищники одолели?

- Да, медведи действительно выходят, - подтвердили корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск в школе Субботино. – Совсем недавно в саду совхозном побывал медведь. Это совсем вблизи деревни. Насчет этой объяснительной ничего сказать не можем. Впервые слышим. Насколько знаем, все дети ходят в школу. Позвоните в понедельник, когда директор будет, а пока никак.