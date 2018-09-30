2018-09-30T07:03:33+03:00
Общество

Красноярцы обнаружили грибную поляну возле ТРЦ «Планета»

Только собирать эти грибы нельзя
Ольга КОСТИНА
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Грибная поляна возле ТРЦ "Планета" Фото: Оксана КОЗЛОВАГрибная поляна возле ТРЦ "Планета" Фото: Оксана КОЗЛОВА
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Настоящая грибная поляна появилась возле ТРЦ «Планета» в сентябре. Красноярка Оксана К. случайно наткнулась на нее во время прогулки и не смогла пройти мимо, чтобы не сфотографировать такое чудо. Снимки получились забавные: посреди зеленой травы высоченные грибы с огромными шляпками на фоне высоток и современного торгового центра.

«Грибная поляна посреди Красноярска, просто удивительно», - поделилась Оксана своими эмоциями.

Только вот собирать и готовить такие грибы нельзя. Можно отравиться. Ведь далеко не все городские жители знают, какие грибы можно употреблять в пищу. А эти по внешнему виду очень похожи на поганки. Поэтому специалисты Роспотребнадзора и советуют обходить такие полянки стороной.

Грибы на фоне высоток выглядят немного странно Фото: Оксана КОЗЛОВА

Грибы на фоне высоток выглядят немного странно Фото: Оксана КОЗЛОВА

- На территории России ежегодно регистрируются случаи острых отравлений ядовитыми грибами, - рассказали в пресс-службе краевого Роспотребнадзора «Комсомольской правде» – Красноярск. - Острые отравления грибами протекают намного тяжелее других пищевых отравлений. Основная причина грибных отравлений – неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы, неправильное приготовление блюд из некоторых съедобных и условно съедобных видов грибов.

Добавим, что обычно городскими грибами считаются шампиньоны различных подвидов, навозники, вешенки и зимние опята. На старой древесине городских деревьев растут трутовики. В скверах и парках со смешанной растительностью можно встретить подберезовики, подосиновики и даже белые грибы.

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