Летать в Норильск стало безопаснее и комфортнее

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-24T19:11:53+03:00

Это была долгая и сложная работа. На ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП) Норильска - крупнейшего промышленного центра Заполярья - понадобилось три года

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Но главная сложность была в другом - в условиях Крайнего Севера работы можно вести только летом. А это сезон массовых отпусков, значит, реконструкцию полосы нужно было осуществлять так, чтобы аэропорт - единственный мост между Таймыром и материком - не останавливался ни на день.

Важнейший социальный проект

В предыдущий раз аэропорт реконструировали в 1980 - 1985 годах. Нынешний проект стал одним из самых удачных примеров взаимодействия государства и частного бизнеса для реализации общественно значимых проектов. Всего в реконструкцию объектов аэропорта инвестировано более 12,5 млрд. рублей. Из них 7,6 млрд. рублей выделило государство, а более 5 млрд. - «Норникель». Средства компании направлены на разработку проектной документации, завершающий этап строительства новых магистральных сетей, реконструкцию перрона, покупку спецтехники, реконструкцию системы электроснабжения и цеха бортового питания, строительство здания аварийно-спасательной станции.

Трудности не помешали

Во время реконструкции пассажиры обслуживались на временной площадке. А пилотам каждый раз приходилось демонстрировать все свое мастерство - они взлетали и приземлялись на укороченном участке ВПП. Все экипажи бортов, летающих в Норильск, предварительно прошли специальную подготовку.

Несмотря на все сложности, аэропорт смог избежать ограничений по количеству пассажиров. В летний период 2018 года аэропорт «Норильск» принял и отправил более 185 000 пассажиров.

«Слаженная работа всех задействованных в процессе сторон позволила вести ремонтные работы и обеспечить безопасность воздушного сообщения с Норильском даже в периоды пиковых нагрузок. А авиакомпания «Нордстар» и аэропорт достойно справились с задачей авиаперевозки норильчан в этот сложный период», - прокомментировал событие старший вице-президент - руководитель блока сбыта, коммерции и логистики «Норникеля» Сергей Батехин.

Кстати, в 2019 году авиакомпания «Нордстар» планирует ввести в эксплуатацию три новых самолета Boeing 737 МАХ, которые будут выполнять рейсы приоритетно на базе аэропорта «Норильск». Большая дальность полетов воздушных судов позволит расширить географию рейсов, а также снизит процент ухода на запасные аэродромы в сложных метеорологических условиях.

С прицелом на международный уровень

Приложенные усилия того стоили. Теперь ВПП норильского аэропорта соответствует самым современным требованиям в области безопасности полетов. С появлением новой полосы прием и отправление рейсов гораздо меньше зависят от неблагоприятных метеоусловий. А это значит, что аэропорт «Норильск» сможет принимать большее количество бортов.

И, конечно же, новехонькая ВПП позволит сэкономить на амортизации самолетов, летающих в Норильск, - их износ будет гораздо меньше.

Полностью реконструкция аэропорта «Норильск» будет завершена в 2019 году. Осталось заменить покрытие перрона, завершить строительство патрульной дороги, ограждений, очистных сооружений, аварийно-спасательной станции. К счастью, эти работы не потребуют каких-либо ограничений в работе воздушной гавани.

После реконструкции аэропорт «Норильск» станет одним из самых современных аэропортовых комплексов российской Арктики. В перспективе аэропорт может претендовать на статус международного.