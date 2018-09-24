«Женя, сын»: спустя 25 лет сбежавшего из части солдата нашли по записи в телефонной книжке мамы

СЕГОДНЯ 16:17 2018-09-24T16:45:03+03:00

Дезертир сдался сам: и узнал, что с момента побега прошло уже несколько амнистий, а сам срок давности по делу истек 5 лет назад

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Евгения З. (фамилию не публикуем по просьбе следствия), жителя Зеленогорска (Красноярск-45 или в народе «сорокпятка», - закрытый город под Красноярском), призвали на службу в 1993 году. Ему на тот момент было 22 года (получал небольшую отсрочку по состоянию здоровья), - одним словом, не мальчик, да и мама-папа рядом – служи! Но все вышло не так.

- 7 июля 1994 года, отслужив половину срока, он не явился на очередное построение, - рассказывает Сергей Афанасьев, подполковник юстиции, руководитель военного следственного отдела СК России по Красноярскому гарнизону. – Сначала это расценивалось как «самовольное оставление части», но прошло двое суток, а беглец не объявился. Тогда командиром было заведено уголовное дело по статье «дезертирство». По ней грозило до 7 лет колонии, начался розыск. Но оказался безрезультатным...

Как в воду канул...

Евгений как в воду канул. Не появился ни дома, ни у друзей. И это было очень странным, - исчезнуть из закрытого города, когда в части остались все твои документы, - как? Поэтому отрабатывались абсолютно все версии – и гибель на территории части, и несчастный случай после побега. Через несколько лет родители, которых постоянно вызывали на допросы, вдруг рассказали: получили весточку от сына. Мол, он уехал в Германию. Подробностей не знаем, но он как-то сделал документы, пересек границу, там нашел работу, женился... Еще через некоторое время заявили: а теперь он - в Аргентине! В общем, не ищите, все равно не достанете. Правдоподобно? В какой-то степени, - 90-е годы, то ли еще было, может, каким-то образом подделал паспорт, проскочил границу?

- Поиск беглеца велся всё это время, - объясняет Сергей Афанасьев. – Сведения о розыске остаются во всех оперативных базах, и периодически поднимаются, по ним проводятся следственные действия. До 2007 года делом занималась военная прокуратура, а потом, когда сформировалось наше ведомство, все подобные дела передали нам. Около года назад мы подняли уголовные дела, когда розыск дезертиров длится не один десяток лет. Одним из них было дело зеленогорского солдата.

Искали беглеца не только военные, но и полиция. Много лет ориентировку на Евгения не убирали с сайта ГУ МВД по Красноярскому краю.

Таким Евгений уходил в армию 25 лет назад.Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В стареньком мобильнике у мамы забит номер телефона

Следователи снова вышли на родителей, которые по-прежнему живут в Зеленогорске. Стали проверять, чем они занимаются, с кем общаются, куда ездят. Отец всю жизнь проработал водителем, мать - медсестрой в местной больнице, теперь - на пенсии. И выяснилось, что минимум два раза в год ездят в Новокузнецк, Кемеровская область.

- И почти сразу все встало на свои места. Мы вышли в суд, получили разрешение на обыск. И пришли к ним в квартиру. Они открыли неохотно, но выхода уже не было. А дальше все просто. Пожилые люди (обоим за 70) где могут хранить контакты? В записных книжках, телефоне. Так и оказалось, - в стареньком мобильнике у мамы забит номер телефона «Женя, сын».

Выяснилось, все эти годы дезертир скрывался в Кемеровской области, в Новокузнецке. Сюда он в 1994 году пришел почти в буквальном смысле, пешком по железнодорожным путям. Как именно, сейчас помнит плохо, - говорит, иногда на станциях залазил в грузовые составы, чтобы проехать часть пути. Каким-то образом подал весточку маме и папе, что жив. Что ел, на что первое время жил, сейчас сказать трудно.

Так или иначе, добравшись до Новокузнецка, Евгений здесь и остался. Почему Новокузнецк? Первое, что пришло мальчишке в голову, - когда-то его родители переехали отсюда в Красноярский край, но никого из родственников и знакомых у него в этом городе не было. Когда добрался, дал матери знать, где он, старался поддерживать связь. Первые годы женщина звонила сыну украдкой на телефоны съемных квартир, которые он менял раз в несколько месяцев, опасаясь быть пойманным. Отец не общался: в свое время достойно отслуживший, не мог принять свалившегося на семью несчастья. В маленьком закрытом городе, где все друг друга знают, где особые отношения и между семьями военных, ему приходилось ходить с опущенной головой... Смирился он уже много позже. И последние годы ездил уже к сыну сам, когда жена, по состоянию здоровья, была вынуждена оставаться дома. К слову, Евгений – их единственный ребенок.

Следователям пришлось долго объяснять пожилым людям, что скрываться их сыну уже просто незачем. В 2014 году истек срок давно по делу, в тюрьму он уже не пойдет. Наоборот, может вернуть документы, вернуть свою жизнь, насколько это возможно. Они, как потом выяснилось, дотошно проверили все у юриста. И спустя 10 дней после разговора беглец сам пришел в красноярский военный следственный отдел.

- Смотрю на розыскное фото, - признается Сергей Афанасьев. – На нем совсем еще мальчишка. А зашел, мужчина, ему 47 исполнится в октябре, по возрасту, чуть младше моего отца. Конечно, невольно жалеешь, - у человека пошла наперекосяк вся жизнь из-за какой-то глупости.

- Почему я тогда из части ушел? – вздыхает сам Евгений. – Да по глупости. Ни дедовщины не было, ничего. Просто показалось тяжело. Режим, нагрузка. Думаю, - еще год это все тянуть. Сначала сбежал, потом сто раз пожалел. Но сильно боялся. А чем дольше, тем хуже... Документы я так и не выправил, на работу официально не устроился. Но грузчиком, то на стройке, где мог, подрабатывал. Семья? С такой жизнью, когда постоянно скрываешься, какая семья? Жены нет, детей нет. Сколько собирался скрываться? До 50 лет, думал, буду бегать. Слышал где-то, что потом ничего не будет. Тогда и пошел бы сдаваться.

Сюда Евгений так боялся попасть все эти годы, но в итоге пришел сам.Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые документы - новая жизнь?

За прошедшие годы Евгений давно мог вернуться: с того времени уже как минимум дважды объявлялась амнистия, а срок давности по его делу вышел в 2014. Но ничего этого он просто не знал. Что теперь?

В октябре Евгений должен получить новый паспорт и военный билет, - сейчас идет процесс восстановления его документов. В Новокузнецк он больше возвращаться не хочет, - планирует остаться в родном городе, рядом с настрадавшимися матерью и отцом. А дальше – пока боится загадывать.

- Вы знаете, эта семья очень плохо шла с нами на контакт, - говорят в следствии. – И по одной этой причине мы были уверены, что они знают, где сын. Если бы не знали, наоборот, всеми силами помогали бы в розыске. Закрытые люди. Но вот они втроем уходили от нас, на пороге остановились и сказали, - спасибо. Что пусть и спустя столько лет, помогли им.