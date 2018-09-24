Поездили за 22 рубля и хватит: перевозчики требуют увеличить стоимость проезда в Красноярске

СЕГОДНЯ 15:13 2018-09-24T15:26:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноярские перевозчики снова ставят вопрос ребром о повышении стоимости проезда в маршрутных автобусах. Впрочем, они к нему регулярно возвращаются вот уже несколько лет. Периодически выходят с ним в министерство транспорта, показывают обоснования, приводят в качестве главного аргумента инфляцию: бензин, тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги дорожают, запчасти – тоже.

Напомним, что последний раз тарифы повышали в конце октября 2015 года. По регламенту повышение тарифов не может быть чаще, чем раз в два года. У нас прошло три. Поэтому вероятность очень велика. Но торопиться в предсказаниях не будем. Тем более, что в краевом минтрансе пока не могут дать комментарии. Там пояснили: все должностные лица, сможет это сделать, находятся сейчас в служебных командировках, в скором времени появятся – вот тогда ответят на интересующие нас вопросы.

Геннадий Омышев, председатель правления Красноярской ассоциации пассажирских перевозчиков, пояснил «Комсомольской правде»-Красноярск, что у него тоже нет информации о том, в каком состоянии сейчас вопрос о повышении тарифов на пассажирские перевозки. Вот как в июне подали документы, так до сих пор из минтранса не получили никакой ясности.

Тем временем красноярцы находятся в подвешенном состоянии.

Сколько платить в рублях

Почему перевозчики настаивают на повышении проезда? Три основных аргумента – рост цен на горюче-смазочные материалы, повышение минимальной оплаты труда и рост стоимости коммунальных услуг. По подсчетам перевозчиков объективной будет цена проездки в 25 – 30 рублей. И тогда можно будет говорить и об обновлении автобусного парка, и об улучшении качества обслуживания.

- Когда мы весной собирали пакет документов, топливо стоило 40 рублей за литр, - рассказал перевозчик, который не пожелал назвать свое имя. – Сегодня оно стоит уже 46 рублей. Цены растут, не исключаю, что когда тарифы утвердят, а они уже перестанут быть актуальными. И начнется все по новому кругу. Потому что это инфляция.

Справедливости ради надо отметить, что некоторые красноярские перевозчики держат свое обещание, которое они давали городским властям при подписании муниципального контракта – обновляют подвижной состав. На улицах города увеличивается количество больших автобусов, новых модернизированных ПАЗиков. Однако есть и такие перевозчики, которые продолжают гонять по городу «ведра с гайками», по которым давно плачет пункт приема металлолома.

Не оставляют выбора

Альтернативы автобусам в Красноярске пока нет. «Городская электричка» - проект отличный, но только для тех, кто живет и работает в шаговой доступности к железной дороге. Остальные пользуются автобусами. Готовы ли они платить больше? Новость о повышении тарифа не обрадовала.

- Уже сколько нас кормили обещаниями. Три года назад нам обещали: вот сделаем 22 рубля и все изменится. 22 рубля – стало, чисто – нет, - делится впечатлениями красноярка Татьяна Логвинец. – На некоторых маршрутах остались старые ПАЗики. Грязные окна, рваные дермантиновые сидения, торчащие углы. У меня на глазах женщинам порвала об такой угол юбку, представляете? Она расстроилась – ей целый день работать, а у нее неприятности с утра.

- Нам обещали, что уберут ПАЗики старые, а их снова вытащили, они бегают. Едут, гремят, как ведра с гайками, но людей везут. То есть 30 рублей платить и ездить на рыдванах, - это комментарий из соцсетей.

- Я бы не против, пусть повышают до 25 и, бог с ним, до 30 рублей. Только бы нормально автобусы ходили. У нас из Черемушек после 19 часов сложно уехать в центр, автобус № 56 порой по 40 минут ждать приходится, - жалуется пенсионерка Валентина Андреевна.

А каким должен быть автобус, рассказала пенсионерка Татьяна Адамовна Старосельская:

- Я езжу на 99 маршруте, мне нравится. Я ведь с тростью хожу. И кондуктора мне всегда помогают, подсказывают пассажирам, чтобы мне место уступили. И автобусы меня устраивают: часто ходят, аккуратно, не опаздывают, в них всегда чисто. Мне кажется, это самый лучший маршрут в городе. Про повышение цен слышала. Кто-то говорит 25 рублей, кто-то 30 рублей. 25 – еще можно, а вот 30 – это уже перебор.

К слову, 99-й маршрут и в самом деле несколько раз побеждал в народном голосовании. А ведь были и у него плохие времена. Что мешает другим перевозчикам на него равняться?

Зарплата останется прежней

Пока в прямом эфире радио «КП» (на 107,1Fm) обсуждалось возможное повышение тарифов, телефоны просто разрывались. Смогли дозвониться несколько водителей. Один из них свое имя не захотел называть по понятным причинам, но прокомментировал:

- Ну, повысят до 30 рублей – и что? У нас ведь в зарплате ничего не прибавится. У нас только план добавится. Я вам скажу так: чем больше им (перевозчикам – прим.ред.) платят, тем больше они хотят. Кто из перевозчиков менял автобусный парк, тот продолжает менять при любом тарифе. У кого на старых ПАЗиках ездили водители с правами нероссийского образца, у тех и продолжают ездить. Для пассажиров и для кондукторов ничего не поменяется.

Из сообщений водителей следует, что они работают по странной схеме: «план – отдай, разницу – забирай». Суть этой схемы: дается план 12 тысяч рублей, которые водитель в конце каждой смены должен сдать в кассу. Примерно 7 тысяч рублей уходит на заправку автобуса. Плюс, если надо, мелкосрочный ремонт из этих денег. И уже что останется – забирают себе водитель и кондуктор. Получается где-то по 2 тысячи водителю и 1,5 тысячи – кондуктору. А если экипаж не выполнил дневную норму, значит, отработал себе в убыток.

По мнению водителей, пока такая схема будет действовать, ничего не изменится. Ее нужно менять, все деньги должны поступать работодателю, который будет выплачивать фиксированную плату в зависимости от отработанных часов.

Водитель троллейбуса Андрей:

- Стою в пробке на Тотмина, слушаю радио «КП». Скажу, пока будет работать 20-летняя система «сделай план – остальное себе», толку никакого не будет. Давайте разберемся: кондукторы и водители с денег, которые остались от плана и которые они себе забирают - они пенсию с них платят, они налоги с них платят? Вот она - серая зарплата. Я и мои коллеги работаем на муниципальном транспорте, мы против повышения. Стоимость проезда должна составлять настолько, насколько мы оказываем пассажиру услугу, то есть 15-17 рублей.

Действительно, мутная какая-то схема, не находите? «Комсомолка» продолжит с ней разбираться в ближайшее время.

А пока спросим кого-нибудь из перевозчиков, пусть прокомментирует. Набираем первый же сотовый номер чтобы наверняка попасть на руководителя) из справочника, размещенного на сайте администрации Красноярска. Игорь Перфилов, гендиректор ООО «Ветеран», поясняет:

- У нас нет никаких планов для водителей. У нас есть тарифная сетка, исходя их нее, мы считаем часы, сколько водитель находится на линии. За переработку начисляем премиальные. Какой-то план тут невозможен: разные маршруты, разные пассажиропотоки. Сегодня прибыль предприятия прозрачна. Примерно от 60 до 80 % оплаты мы получает по безналу, через транспортные и социальные карты. Эти деньги мы потом тратим на подвижной состав, на зарплату, на налоги. А та наличность, которую зарабатывают водители, она вся уходит на топливо. Они привозят нам чеки и мы их учитываем.

А как у них

Стоимость проезда в других городах Сибири:

Братск – 20

Усть-Илимск – 19

Новосибирск – 19

Кемерово – 18

Барнаул – 20

Иркутск – 20

Абакан – 18

Красноярск – 22 рубля.