Автомобилистам разрешили парковаться на проспекте Мира

СЕГОДНЯ 14:38 2018-09-20T14:40:01+03:00

Пока в администрации города уверяют, что окончательное решение по организации парковок еще не принято Фото: Мария ЛЕНЦ

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На главной улице города устанавливают знаки, разрешающие парковку в крайней правой полосе. Эту тему мы обсудили в рубрике «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» (107, 1 FM).

Вот что говорят о нововведениях эксперты и наши радиослушатели.

Ведущий: - На этой неделе стало известно, что запрещенная год назад парковка будет вновь разрешена, по всей улице. Главное, чтобы машины не мешали поворачивающему транспорту, поэтому запрещающие знаки появятся в 50 метрах до и после перекрестков. По неофициальной информации, все места для машин на проспекте Мира будут исключительно платными, и деньги за них будет взимать с помощью мобильного приложения компания Инфоком. Так ли это? С этим вопросом мы обратились в прямом эфире к руководителю проекта платных парковок Дмитрию Вилкову:

Дмитрий Вилков руководитель проекта платных парковок Инфоком: - Мы будем участвовать в организации платных парковок на основании соглашения, которое подпишем с администрацией. Плата будет взиматься через паркоматы, через мобильное приложение, сайт, СМС или через систему платежки. Стоимость - 30 рублей за час.

Ведущий: - Дмитрий, а как будет организована парковка - «карманы»?

- Точной информации пока нет. Это будет не на всем проспекте Мира, а именно в местах, указанных в постановление главы города. Их около 12.

Ведущий: - У нас на связи в прямом эфире наш эксперт, Егор Фролов – координатор движения ФАР в Красноярске. Егор, ваше мнение?

- Я бы на месте автомобилистов не сильно радовался. 50 метров до и после перекрестка, плюс выезды из дворов, в совокупности количество парковочных мест увеличится на 50%. Впоследствии все бесплатные парковочные места, которых и так станет на 50% меньше, станут еще и платными.

Мы предлагали пустить только автобусы по проспекту, и тогда не пересекались бы потоки с легковым авто транспортом, который бы весь ходил по Маркса и Ленина. Но нас не услышали.

Слушатель:

- Нельзя организовывать парковки по правой стороне проспекта, так как улица узкая и водителям будет сложно объехать автомобиль, который стоит в правом ряду. И мне это лично неудобно.

Слушатель:

- Получается, что дорога, за которую мы платим налоги,становится платной! И это ненормальная ситуация, тяжело и так ездить в центре города, и вроде же все разрулили по пробкам, и опять мы наступаем на те же грабли. Если отдадут крайнюю праву под парковки - автобусам там просто негде будет ездить, а общественный транспорт на Мира должен ходить. Ведь надо же думать о людях, которым тяжело ходить до остановок на Маркма или на Ленина!

Ведущий:

- В мэрии считают, что парковки на Мира снизят скорость потока автомобилей и пешеходам будет комфортно. А что думают о нововведение наши парламентарии? На связи депутат ЗС края Александр Глисков:

- Это доведение проекта платных парковок до полного абсурда. Уже не за место на парковочном кармане платит водитель, а за остановку на проезжей части, и какой-то предприниматель на этом зарабатывает деньги. Проект с парковками не работает, и подрядчик не справляется, но соглашение с ним не растрогают. «Инфаком» продолжает работать. Еще вопрос, как будут ездить автобусы. Ведь, с одной стороны, мы говорим про выделенные полосы, а с другой - все будет заставлено автомобилями.

В свое время администрация прилагала большие усилия к тому, чтобы увеличивалось количество парковочных мест, и везде появлялись парковочные карманы, и люди могли приехать на работу и учебу. Надо было оставить все как есть.

Пока в администрации города уверяют, что окончательное решение по организации парковок еще не принято и есть несколько вариантов решения этой проблемы. Один из них - просто снова вернуть запрещающие знаки. Продолжим обсуждение вопроса парковкок на центральных улицах горда Красноярска вместе с вами. Оставляйте свое мнение, рациональные предложения и пожелания в комментариях к статье.