2018-09-18T14:13:25+03:00
Происшествия

Пятикратная чемпионка Европы задохнулась из-за печи: 23-летнюю Диану Каратееву нашли мертвой в частном доме

Близкие спортсменки рассказали «Комсомолке» о том, что случилось
Ася ЖУКОВА
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Пятикратная чемпионка Европы найдена мертвой в своем доме. Фото: соцсети.Пятикратная чемпионка Европы найдена мертвой в своем доме. Фото: соцсети.
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Яркая, молодая, энергичная, жить бы да жить, но… Сегодня в Абакане (Хакасия) простились с 23-летней Дианой Каратеевой. За два дня до того пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу была найдена мертвой в частном доме, где она жила.

- 16 сентября её обнаружили друзья, которые вызвали реанимационную бригаду, - сообщили в министерстве спорта Хакасии. - По предварительной версии, причиной гибели стало отравление угарным газом.

Как же так получилось? Об этом рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск известный кикбоксер из Хакасии Гиви Соцук.

- Мы с ней были очень хорошо знакомы. Это наша воспитанница. Мы занимались в одном зале. Я стоял с ней в паре, готовил ее к боям, - признался спортсмен. – Когда сказали, что она умерла, у меня даже ноги подкосились. Для нас это очень большая потеря. Мы до сих просто в шоке. Все, что нужно, мы сделали. Проводили ее сегодня. Теперь вспоминаем с любовью и печалью. Нет слов.

Активная, яркая, жизнерадостная, так говорят о Диане друзья. Фото: соцсети.

Активная, яркая, жизнерадостная, так говорят о Диане друзья. Фото: соцсети.

Жизнерадостная, веселая, отзывчивая. Она после ухода из большого спорта в 2014-м стала фитнес-тренером. Мы постоянно вместе. Она девчонок тренирует, мы в зале деремся. И буквально за день до ее смерти у нас был «Кросс наций». Мы бежали рядом, хохотали, прикалывались. Спортсмены же, знаете, как семья. У нас никаких секретов не было. На похоронах все рыдали: тренеры, мы…

После ухода из спорта она работала фитнес-тренером, жила в частном доме. Фото: соцсети.

После ухода из спорта она работала фитнес-тренером, жила в частном доме. Фото: соцсети.

Детей у него не было. Остался молодой человек. Не знаю, может, скажу лишнее. Но, если бы ей за ее заслуги дали бы нормальную квартиру, такого бы не случилось. Чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы топит печку, от которой она просто задохнулась… Нет слов.

На родителей было больно смотреть. Единственный ребенок в семье, девочка… Так гордились: 23 года, выиграла все звания, стала сама тренером. Ее девчонки, которых она тренировала, с ума посходили. Одни слезы и горе. Никто до сих пор не верит. И тренеры в первую очередь.

Девочка, которая шла к чему-то, стремилась… Не знаю, может, на небесах она будет нужнее.

«Комсомольская правда» выражает глубокие соболезнования родным и коллегам Дианы. Светлая память!

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