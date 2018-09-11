Резкое похолодание с сильным ветром идет в Красноярск

СЕГОДНЯ 03:45 2018-09-11T05:14:53+03:00

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В Красноярске (и не только) будет крепчать ветер, к тому же надвигается резкое похолодание. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону:

- По данным гидрометеослужбы, днем 11 сентября в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются порывы северо-западного ветра 15-18 метров в секунду, в горах южных районов местами сильные осадки.

Кроме того, утром могут быть туманы – с видимостью меньше 1000 метров, говорят в Среднесибирском УГМС. Так что автомобилистам стоит быть осторожнее.

Что касается погоды на сегодня, 11 сентября, она будет пасмурной и дождливой. Столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 12 градусов. А сейчас на улице и вовсе плюс 10. Так что собираясь на работу, одевайтесь потеплее, не забудьте зонты.

К слову, с каждым днем в Красноярске будет становится все холоднее. Так, в четверг обещают всего плюс 5 и дождь.