Резкое похолодание с сильным ветром идет в Красноярск
В Красноярске (и не только) будет крепчать ветер, к тому же надвигается резкое похолодание. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону:
- По данным гидрометеослужбы, днем 11 сентября в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются порывы северо-западного ветра 15-18 метров в секунду, в горах южных районов местами сильные осадки.
Кроме того, утром могут быть туманы – с видимостью меньше 1000 метров, говорят в Среднесибирском УГМС. Так что автомобилистам стоит быть осторожнее.
Что касается погоды на сегодня, 11 сентября, она будет пасмурной и дождливой. Столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 12 градусов. А сейчас на улице и вовсе плюс 10. Так что собираясь на работу, одевайтесь потеплее, не забудьте зонты.
К слову, с каждым днем в Красноярске будет становится все холоднее. Так, в четверг обещают всего плюс 5 и дождь.