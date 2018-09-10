Итоги выборов 9 сентября 2018 в Красноярском крае: Александр Усс победил с большим отрывом, а Горсовет серьезно обновился

СЕГОДНЯ 12:53 2018-09-10T13:08:21+03:00

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Избирательная комиссия подвела итоги выборов в Красноярском крае 9 сентября 2018 года. 9 сентября жители края приняли участие почти в 70 избирательных кампаниях. Во многих районах и муниципалитетах выбирали депутатов, глав городов и поселений. Самыми важными стали выборы губернатора, довыборы в Законодательное собрание края и выборы нового состава Красноярского городского Совета. Увы, но нынешние выборы отличились низкой активностью избирателей. Как сообщили в Крайизбиркоме, явка по краю составила 28,94% – 568 221 человек. А общее количество их по краю (на 1 июля 2018 года) составляет 2 040 557 человек.

Наибольшую активность показали:

- Шарыпово – 73,69%

- Северо-Енисейский район – 71,16% жителей.

Наименьшую активность проявили:

- Лесосибирск – 18,02%

- Назарово - 18,55%.

Жители края расставили свои приоритетыФото: Мария ЛЕНЦ

Своим соперникам Усс не оставил никакого шанса

Окончательные результаты выборов губернатора Красноярского края мало отличаются от предварительных, которые подвели еще ночью. Приставку «врио» можно считать уже неактуальной – Александр Усс становится губернатором, за него проголосовали 356 820 избирателей – это 60,19% всех голосов.

На втором месте со значительным отрывом представитель ЛДПР Егор Бондаренко – он набрал 138 364 голоса – 23,34%.

На третьем места – представитель партии «Справедливая Россия» Александр Лымпио, за него отдали голоса 73 037 человек – 12,32%.

Еще около 5% бюллетеней оказались испорченными.

После закрытия участков комиссиям предстояло разобрать все бюллетениФото: Мария ЛЕНЦ

На выборах в Горсовет по партийным спискам победила ЛДПР

В результате выборов состав городского Совета почти полностью изменился, как, в общем-то, и было предсказано политологами еще за месяц до 9 сентября. Остались лишь несколько имен с прошлого состава. Напомним, что численность депутатов горсовета – 36, из них 18 – по партийным спискам и 18 – по одномандатным избирательным округам. Всего на них баллотировались 409 кандидатов:

- 318 – по партийным спискам

- 91 – одномандатники.

В списке участников депутаты от партий: «Гражданская платформа» (41 кандидат), «Единая Россия» (71); «Зеленые» (39); КПРФ (37); ЛДПР (51); «Справедливая Россия» (53); «Яблоко» (26). В участии в выборах было отказано «Коммунистам России», «Родине» и «Патриотам России».

Позиции разделились таким образом:

- ЛДПР – 28,14% голосов

- «Единая Россия» - 26,04%

- КПРФ – 15,94%

- «Справедливая Россия» - 9,06%

- «Зеленые» - 6,49%

- «Яблоко» - 1,35%

- «Гражданская платформа» - 1,32%.

Галочку «против всех» поставили 8,58% избирателей.

Явка избирателей составила чуть более 20%, это довольно низкий показатель.

Если граждане не могли прийти на избирательный участок - участок приходил к нимФото: Мария ЛЕНЦ

Довыборы в Заксобрание края

Напомним, что жители Железнодорожного округа остались без своего представителя в краевом парламенте после перехода Александра Усса в кресло главы региона. А депутат от Таймыра Николай Фокин скончался в июне этого года.

По Железнодорожному округу явка избирателей составила 21,82%. За место в краевом парламенте боролись 7 кандидатов. Победитель - Ринат Галеев, гендиректор НПП «Радиосвязь», - 6631 голос (28,45%).

По Таймырскому одномандатному округу явка составила 42,47%. Из 5 кандидатов наибольший результат набрал Александр Дьяченко, директор Красноярского представительства «Норникеля» - 3578 голосов (39,02%).

Избиратели на одном из округов проголосовали против всех кандидатовФото: Мария ЛЕНЦ

Кандидат – «против всех»

На одном из участков избирателям настолько не понравились кандидаты, что они большинством проставили галочку в графе «против всех».

Речь идет о Кировском избирательном округе №4, который включает районы от Торгового центра до улиц Щорса и Кутузова. В нем проживают около 38,4 тысячи избирателей. На участки пришли только 22,9% из них. Воля избирателей была такой:

- «Против всех кандидатов» - 2098 голосов (25,5%)

- Роман Литвинов от КПРФ - 2009 голосов (24,44%)

- Егор Фролов от «Справедливой России» - 1649 голосов (20,06%).

Так что выборы могут признать несостоявшимися, и через две недели избирателям вновь придется вернуться к этому вопросу.

Свою гражданскую позицию имеет право выражать любой избирательФото: Мария ЛЕНЦ

Кандидаты в депутаты Красноярского городского Совета, избранные большинством голосов

№1 Ленинский и Кировский районы: Черемушки

Виталий Бондарев (самовыдвижение)

№2 Ленинский район: КрасТЭЦ, Причал

Елена Курамшина («Единая Россия»)

№3 Ленинский район: Нефтебаза, ДК 1 Мая

Сергей Иванов («Единая Россия»)

№4 Кировский район: Торговый центр, Щорса, Кутузова

«Против всех кандидатов»

№5 Кировский и Свердловский районы: Вавилова, Водников, Цементников

Константин Сенченко («Справедливая Россия»)

№6 Свердловский район: Предмостная, Матросова, Пашенный

Олег Бубновский («Единая Россия»)

№7 Свердловский район: Свердловская, 60 лет Октября, Парашютная, Базаиха

Андрей Козиков («Единая Россия»)

№8 Октябрьский район: Копылова, Николаевка, Киренского, Академгородок, Удачный

Геннадий Клепиков («Единая Россия»)

№9 Октябрьский район: Телевизорный, ГорДК, Высотная, Карбышева

Игорь Гринёв (КПРФ)

№10 Октябрьский район: Юшкова, Ботанический, Ветлужанка, Мясокомбинат, Калинина, Бугач

Денис Степанов (ЛДПР)

№11 Железнодорожный район: Ломоносова, Николаевка, Копылова, Новосибирская, Свободный

Вячеслав Дюков («Единая Россия»)

№12 Железнодорожный и Центральный: Красная площадь, Железнодорожников, Калинина, Покровка

Марина Малышева («Единая Россия»)

№13 Центральный район: Исторический центр, Покровский, Покровка, Северное шоссе

Елена Южакова («Единая Россия»)

№14 Советский район: Краевая больница, Аэровокзальная, Партизана Железняка, Взлетка

Андрей Модестов («Единая Россия»)

№15 Советский район: Онкоцентр, Лазо, Тельмана, Джамбульская, Песчанка

Людмила Попова («Единая Россия»)

№16 Советский район: Военный городок, Краснодарская, Воронова, Ястынская, КрАЗ

Александр Дроздов («Единая Россия»)

№17 Советский район: Северный от Авиаторов до Комсомольского проспекта

Роман Рыбаков (ЛДПР)

№18 Советский район: Северный от Комсомольского проспекта, Бадалык, Солнечный

Ирина Иванова (ЛДПР). КОММЕНТИРУЮТ ПОЛИТОЛОГИ

«Низкая явка – это общая проблема»

Павел Клачков:

- Никакой особой политической интриги на этих выборах не было, да и быть не могло по многим причинам. Первая - Александра Викторовича поддержал президент страны, назначив его временно исполняющим обязанности, из чего уже можно было сделать определенные выводы. Вторая - он много лет возглавлял Заксобрание и имеет огромный политический авторитет в регионе. Думаю, на этих выборах не было фигуры с таким же политическим весом, кто мог бы с Уссом всерьез померяться.

- С чем, по-вашему, связана низкая явка избирателей?

- Да, явка низкая, и пока ничего с этим не поделаешь. Не стоит, как мне кажется, придумывать этому какие-то особые объяснения, пытаться делать вид, что всё хорошо. Это общая проблема. Не зря и в обществе, и среди экспертов идёт дискуссия о возможном переносе единого дня голосования на какой-то более удобный для избирателей день. Что касается Красноярска, то здесь явка всегда ниже, чем по региону в целом. Связано это по большей части с ментальностью жителей краевого центра, здесь люди более искушены, больше возможностей для досуга. Вообще в этом году единый день голосования во многих регионах получился неоднозначным. В Хабаровском крае, например, возможен второй тур голосования. В Иркутской области жесткая борьба между «Единой Россией» и ЛДПР развернулась. То есть в политической системе ближайших к нам регионов все же есть новые тенденции, которые еще предстоит осмыслить.

«Народ у нас аполитичен»

Александр Чернявский:

- Губернаторские выборы проходили по референдному сценарию. Что это значит? Это когда люди берут бюллетени и отвечают на вопрос: одобряют они или не одобряют курс руководства края. На должность губернатора претендовали всего три кандидата. Сыграло роль решение КПРФ не выдвигать своего представителя. Вы знаете, что в нашем крае коммунисты – серьезная политическая сила, но в июне КПРФ поддержала программу Александра Усса. Второй момент: мы видели, что кандидаты двигались практически параллельными курсами, ни одного крупного скандала. С натяжкой к таким можно причислить снятие кандидата Ивана Серебрякова. Вы знаете эту «прекрасную историю» - там были серьезные юридические упущения со стороны самого кандидата. Третий момент заключается в скандальном проведении других кампаний – выборы в Красноярский горсовет проходили в очень остром, конкурентном ключе. В некоторых округах Красноярска была довольно скандальная борьба оппонентов, что, конечно, повлияло негативным образом на активность избирателей. Народ и без того у нас достаточно аполитичен, а все грязные технологии, безусловно, отвращают людей от похода на избирательные участки.

А В ЭТО ВРЕМЯ У СОСЕДЕЙ

Хакасию ждет второй тур

Результаты выборов главы Хакасии показали: действующий губернатор Виктор Зимин уступает своему сопернику Валентину Коновалову, причем с довольно солидным отрывом – более чем 12%. Итого:

- представитель «Единой России» Виктор Зимин набрал 32,31%

- коммунист Валентин Коновалов – 44,91%.

По действующему законодательству для победы кандидату необходимо преодолеть планку в 50%. Если никто из соперников этого не сделал, то автоматически назначается второй тур голосования. И на нем победитель определяется большинством голосов. Так что противостояние для Зимина и Коновалова еще не закончилось, им еще предстоит побороться за голоса избирателей.

Для информации:

Виктор Зимин впервые стал главой республики в январе 2009 года и в 2013 году был переизбран на второй срок. Его сопернику Валентину Коновалову 31 год, он родился в Хабаровском крае, окончил Хакасский госуниверситет по специальности юриспруденция.

И «БАНТИК»

На выборы стоило прийти и затем, чтобы поднять себе настроение: музыка, общая атмосфера позитива, энергии и... вкусный запах свежей выпечки. На участках, расположенных в школах, повара превзошли сами себя. Огромный выбор выпечки по смешным ценам - когда еще такое увидишь?

А угоститься можно было:

Булочкой фигурной (21 рубль), рулетом с маком (26), беляшиком (40), пиццей (40), шаньгами с картошкой (30), расстегаем (30), пирожками с картошкой, капустой (16, 17). И это далеко не полный список!