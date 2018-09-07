В Красноярск на открытие ледового дворца «Кристалл арена» приехали Илья Авербух и Аделина Сотникова

СЕГОДНЯ 13:52 2018-09-07T14:20:00+03:00

Как это было – смотрите в фоторепортаже

Изменить размер текста: A A

В Красноярске сегодня, 7 сентября, торжественно открылся объект Универсиады-2019 – ледовый комплекс «Кристалл арена». Тем, кому посчастливилось попасть на открытие, напитались самыми лучшими впечатлениями: это было здорово. Снаружи дворец понравился своей архитектурой. А внутри – современным удобным интерьером.

На этой арене через полгода пройдут хоккейные баталииФото: Мария ЛЕНЦ

На церемонию открытия приехали послы Универсиады. Заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года Илья Авербух является режиссером церемоний открытия и закрытия Всемирных студенческих игр. Но сюда он приехал не только как один из организаторов Универсиады, но и по зову сердца. Авербух – частый гость в Красноярске.

Показательные выступления Ангелины СотниковойФото: Мария ЛЕНЦ

Аделина Сотникова – надежда российского фигурного катания, чемпионка Олимпийских игр в Сочи 2014 года. До начала церемонии открытия она дала мастер класс юным красноярским фигуристам, почти час каталась с воспитанниками ДЮСШ на новом ледовом поле.

В фигурном катании случаются падения, но Олимпийская чемпионка умеет успокоитьФото: Мария ЛЕНЦ

После церемонии открытия прошли показательные выступления. Затем товарищеский хоккейный матч с участием легенд хоккея, игроков команд «Сокол», «Бирюса», «Красноярские рыси».

Фото на память с Олимпийской чемпионкойФото: Мария ЛЕНЦ

Для информации

Вместимость трибун ледового дворца «Кристалл арена» - 3500 мест.

Общая площадь дворца – 42 854 квадратных метра.

Дворец включает две ледовые площадки размером 60х30 м – основную и тренировочную, что является уникальным для Красноярского края.

В здании дворца есть залы для единоборств, разминки, хореографии, батутный и тренажерный залы, спортивный зал для общей физической подготовки, 12 раздевалок для команд, комнаты технических делегатов, судей и обслуживающего персонала, места для СМИ, медицинские помещения.