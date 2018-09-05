Когда в Красноярске начнется отопительный сезон

СЕГОДНЯ 11:22 2018-09-05T11:31:29+03:00

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Когда в Красноярске дадут отопление. Вопрос, конечно, интересный и актуальный. На календаре уже 5 сентября. За окном летят листья, а столбик термометра показывает около +15 днем и + 5 ночью. Многим уже некомфортно в своих квартирах, по ночам кутаются в теплое одеяло. Самое время спросить: когда же начнется отопительный сезон?

В администрации города на этот вопрос отвечают: по нормативам тепло в дома горожан поступит, когда среднесуточная температура в течение пяти дней подряд перестанет подниматься выше +8 градусов. Это как раз тот порог, ниже которого наступает основание для запуска систем отопления.

Если говорить по датам, то ориентировочно отопительный сезон начинается 15 сентября и длится до 15 мая. Но бывает и так, что сроки приходится сдвигать в ту или иную сторону. Все зависит, повторимся, от среднесуточной температуры воздуха. Вспомните, что нынешней весной батареи в квартирах и социальных учреждений из-за прохладной погоды в мае начали остывать только 28 мая, а не 15 мая, как должно быть по графику.

Так что ждем отмашки от погоды. А что нам шепчет погода? Судя по прогнозам специалистов Гидрометцентра в течение недели будет сохраняться облачная погода с небольшим дождем, столбик термометра будет показывать днем от 17 до 23 градусов, ночью – от 5 до 9 градусов.

На предприятиях, которые поставляют тепло в дома красноярцев, проходят последние подготовительные мероприятия. В целом за ходом подготовки можно было судить в течение лета, когда проходили гидравлические испытания. Все системы работают нормально. Заканчиваются работы по замене трубопроводов. На котельных сформирован необходимый запас топлива.